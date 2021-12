Levandovski iskreno: Raznelo me što nisam dobio Zlatnu loptu

Digla se kuka i motika širom planete zbog toga što je Zlatna lopta za 2021. godinu dodeljena Lionelu Mesiju, a ne Robertu Levandovskom.

Bilo je gusto u tom glasanju novinara za nagradu Frans fudbala, ali je na kraju Argentinac trijumfovao u „foto finišu“. I ta odluka je ubila u pojam Levandovskog.

Napadač Bajerna se ne krije iza fraza, ne nudi šuplju priču kako mu je svejedno. Naprotiv, u intervjuu za poljske medije priznao je da ga je raznelo to što nije dobio priznanje koje zaslužuje.

„Bio sam jako tužan što nisam pobedio, nema razloga da to krijem. Bio sam tako blizu, takmičeći se sa Mesijem za trofej... To samo pokazuje koliki sam nivo dostigao. Cenim Mesija, sve što je ostvario u karijeri. Ali, raznelo me to što nisam pobedio, drago mi je što te nedelje nisam igrao za Bajern“, rekao je Levandovski.

Mesi je prilikom dobijanja Zlatne lopte rekao da je poljski fudbaler zaslužio za 2020. godinu, ali Levandovski tim rečima ne pridaje nikakav značaj.

„Njegove reči bi mi značile kada bih osećao da su iskrene, a ovako su prazne“, poručio je Levandovski.