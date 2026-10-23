Lice jednog takmičenja: Zvezdin negativan rekord treća najbolja poseta Lige konferencije
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 10:33
Skromna poseta na mečevima trećeg po kvalitetu takmičenja na Starom kontinentu
Jučerašnja poseta na stadionu Rajko Mitić (16.234 gledaoca, prema zvaničnim podacima) predstavljala je istorijski minimum kada su u pitanju evropske utakmice Crvene zvezde kod kuće u aktuelnoj eri srpskog šampiona. Ipak, na osnovu informacija koje je izvukla statistička platforma „Football Meets data“, više ljudi na mečevima 2. kola Lige konferencije bilo je samo na Johan Krojf Areni u Amsterdamu i Šenol Guneš stadionu u Trabzonu.
Može se reći da takvi podaci direktno pokazuju lice trećeg po kvalitetu takmičenja na Starom kontinentu, koje je mnogo manje atraktivno za ljubitelje fudbala. Naravno, radi se o tome i da stadioni u Ligi konferencije imaju značajno manji kapacitet, mada je samo jedan bio ispunjen do poslednjeg mesta. U pitanju je Stokhorn Arena u Tunu, gde se na meču između domaćina i Hajduka iz Splita našlo svih 10.000 ljubitelja fudbala, što je peta najveća poseta kola.
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Johan Krojf Arena zvanično prima 55.865 gledalaca, a na utakmici između Ajaksa i Atalante zvanično ih je bilo 51.739. Na utakmici između Trabzona i Hartsa prisustvovalo je 28.096 gledalaca, a kapacitet stadiona iznosi 41.000 mesta. Skromno interesovanje za meč protiv Genta pokazali su navijači Brage, kojih je u popularnom Kamenolomu bilo svega 10.449, što je tek treći deo kapaciteta stadiona portugalskog kluba. I pored toga, poseta sa ovog meča je četvrta najbolja u ovom kolu Lige konferencije.
Na šestom mestu našao se meč između Kairata i Panatinaikosa, gde okupilo 9.437 gledalaca, što je više nego duplo manje od kapaciteta (23.804) Centralnog stadiona u Almatiju, a na sedmoj poziciji se našao meč u Banjaluci između Borca i KuPS-a. Gradski stadion bio je prilično popunjen, s obzirom na to da mu je kapacitet 10.030 gledalaca, a odlična ekipa Vinka Marinovića je upisala prvo slavlje u Ligi konferencije ove sezone.
Na čak šest utakmica drugog kola bilo je manje od 5.000 gledalaca, a najmanje publike bilo je u Andori, na stadionu narednog protivnika Crvene zvezde. Okršaj između Inter Eskaldesa i Univerzitatee iz Krajove pratila su 1.022 gledaoca, a kapacitet stadiona u Enkampu iznosi 5.600 mesta. Tek nešto više publike (1.238) bilo je na meču između Linkoln Red Impsa i Tventea.
Iako se radilo o jednom od derbija kola, odnosno okršaju Monaka i Frajburga, stadionu Luj Drugi u Kneževini bio je prilično prazan, pošto se na tribinama našlo tek 4.783 ljubitelja fudbala.