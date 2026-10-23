Lice jednog takmičenja: Zvezdin negativan rekord treća najbolja poseta Lige konferencije

Johan Krojf Arena zvanično prima 55.865 gledalaca, a na utakmici između Ajaksa i Atalante zvanično ih je bilo 51.739. Na utakmici između Trabzona i Hartsa prisustvovalo je 28.096 gledalaca, a kapacitet stadiona iznosi 41.000 mesta. Skromno interesovanje za meč protiv Genta pokazali su navijači Brage, kojih je u popularnom Kamenolomu bilo svega 10.449, što je tek treći deo kapaciteta stadiona portugalskog kluba. I pored toga, poseta sa ovog meča je četvrta najbolja u ovom kolu Lige konferencije.

Na šestom mestu našao se meč između Kairata i Panatinaikosa, gde okupilo 9.437 gledalaca, što je više nego duplo manje od kapaciteta (23.804) Centralnog stadiona u Almatiju, a na sedmoj poziciji se našao meč u Banjaluci između Borca i KuPS-a. Gradski stadion bio je prilično popunjen, s obzirom na to da mu je kapacitet 10.030 gledalaca, a odlična ekipa Vinka Marinovića je upisala prvo slavlje u Ligi konferencije ove sezone.

Na čak šest utakmica drugog kola bilo je manje od 5.000 gledalaca, a najmanje publike bilo je u Andori, na stadionu narednog protivnika Crvene zvezde. Okršaj između Inter Eskaldesa i Univerzitatee iz Krajove pratila su 1.022 gledaoca, a kapacitet stadiona u Enkampu iznosi 5.600 mesta. Tek nešto više publike (1.238) bilo je na meču između Linkoln Red Impsa i Tventea.

Iako se radilo o jednom od derbija kola, odnosno okršaju Monaka i Frajburga, stadionu Luj Drugi u Kneževini bio je prilično prazan, pošto se na tribinama našlo tek 4.783 ljubitelja fudbala.