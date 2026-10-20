Liga šampiona tek počela, a zbog Mozzart Relax-a mnogi se već raduju (VIDEO)
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 6min | uto. 20.10.26. | 19:07
Rani golovi Fenerbahčea i Borusije Dortmund
Prvi mečevi trećeg kola Lige šampiona tek što su počeli, a Mozzartovi igrači koji su igrali na pobedu Fenerbahčea protiv Slavije Prag ovaj par već mogu da zaokruže kao dobitan. Zahvaljujući benefitu Mozzart Relax dva brza gola domaćeg tima znače automatski i pobedu Fenera, a pošto je projektil Oguza Ajdina bio već u 4. minutu, to znači da su prošli i oni koji su igrali 2+, 3+ i GG. Pogodak Mejsona Grinvuda u 11. minutu obradovao je i one koji su igrali 4+, a onda je Lukas Provod posle velike greške Matea Genduzija smanjio na 1:2, za oduševljenje svih koji su igrali 5+.
Sve te igre prošle su, dakle, već u 15. minutu utakmice!
Izabrane vesti
U Bakuu je Borusija Dortmund zatresla mrežu Sabaha u 10. minutu, učinio je to Seru Girasi, za slavlje onih kojina tiketu imaju 2+, 3+ i GG.
Pogledajte pomenute golove: