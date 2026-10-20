Liga šampiona tek počela, a zbog Mozzart Relax-a mnogi se već raduju (VIDEO)

Prvi mečevi trećeg kola Lige šampiona tek što su počeli, a Mozzartovi igrači koji su igrali na pobedu Fenerbahčea protiv Slavije Prag ovaj par već mogu da zaokruže kao dobitan. Zahvaljujući benefitu Mozzart Relax dva brza gola domaćeg tima znače automatski i pobedu Fenera, a pošto je projektil Oguza Ajdina bio već u 4. minutu, to znači da su prošli i oni koji su igrali 2+, 3+ i GG. Pogodak Mejsona Grinvuda u 11. minutu obradovao je i one koji su igrali 4+, a onda je Lukas Provod posle velike greške Matea Genduzija smanjio na 1:2, za oduševljenje svih koji su igrali 5+.

Sve te igre prošle su, dakle, već u 15. minutu utakmice!