Sve izvesnije postajemo svedoci još jedne šampionske bajke u eri Pari Sen Žermena stvorenog katarskim petrodolarima, jer bi posle Monaka 2017. godine titulom mogao da se okiti i Lil koji na dva kola pre kraja ima tri boda prednosti u odnosu na pariske Svece, a kako do spuštanja zavese igra protiv Sen Etjena kod kuće i gostuje Anžeu tim Kristofa Galtjea ne bi trebalo da ima težak posao.

Nedelja, 21.00: (1,40) Lil (4,50) Sent Etjen (8,50)

Sećamo se svi šta se dogodilo s Monakom posle te šampionske sezone - evropski bogataši okomili su se na klub iz Kneževine i u roku od dve godine pokupovali sve ono što je iole vredelo. Od Kilijana Mbapea, Fabinja i Tome Lemara, preko Tjemuea Bakajoka, do Benžamana Mendija, Bernarda Silve... To je sudbina koja izvesno čeka i Lil, sa ili bez šampionskih lovorika. Poznati italijanski novinar Fabricio Romano je javio, a za njim su objavili i brojni drugi evropski i pogotovo ostrvski mediji, da je Lester dogovorio transfer Bubakarija Sumarea iz Lila za "nešto manje od 30.000.000 evra" što je zapravo suma od oko 25.000.000 evropskih novčanica.

Sumare je već neko vreme jedan od najtraženijih mladih defanzivnih vezista Evrope, dok njegove kvalitete mnogi upoređuju s kombinacijom Pola Pogbe i Nabija Keite. Lester je odlučio da opet pazari igrača velikog potencijala u Francuskoj, baš kao što je to pre dva leta uradio kada je dovodio Jurija Tilemansa iz Monaka za gotovo identičnu svotu novca. Kako javljaju renomirani mediji, Sumare je sa Lesterom imao dogovorene lične uslove još u februaru, samo u Lesteru želeli da vide kako će se njegova sezona razvijati do kraja. Pošto je on uspeo ne samo da zadrži dosadašnji, već i podigne nivo igara, na King Pauer stadionu više nisu želeli da gube vreme, već su sa Lilom postigli dogovor koji će doneti možda čak i petu najveću sumu novca od prodaje. Sumare je dete Pari Sen Žermena, sa kojim je 2016. godine osvojio omladinsko prvenstvo Francuske, ali kako nije uspeo da se nametne u prvom timu Svetaca, došao je na inicijativu tada tek postavljenog sportskog direktora Luisa Kamposa, inače čoveka koji je izgradio šampionski tim Monaka.

Vest o dogovorenom transferu Sumarea dolazi samo nekoliko dana pošto je renomirani Radio Monte Karlo objavio da je dogovoren transfer golmana Majka Menjana u Milan za 15.000.000 evra uz 1.500.000 evra bonusa. Strašan posao za Rosonere koji bi u paketu mogao da kompletira i transfer Džonatana Ikonea. Momak za koga je prošlog leta bio zainteresovan Dortmund u vreme kada se pričalo da će Džejdon Sančo u Mančester junajted za devetocifrenu sumu novca, sada bi mogao da završi na San Siru. Mediji bliski Milanu tvrde da je sportski sektor kluba posle dogovorenog transfera statistički najboljeg golmana Lige 1 odmah otvorio razgovore za Ikonea. Lil je prošlog leta tražio oko 45.000.000 evra za desnokrilnog ofanzivca koji je takođe doveden iz PSŽ kao akademac za koga nije bilo mesta u prvom timu, samo godinu dana posle Sumarea. To je za Milan u ovom trenutku previše novca, ali u slučaju prodaje Samua Kastiljeha o kojoj se priča sve više, novac bi mogao da se iskoristi za dovođenje Ikonea koji bi praktično bio direktna zamena za nekadašnjeg igrača Viljareala.

Nedugo pošto je ozvaničen dolazak Žozea Murinja Romin sportski direktor Tijago Pinto počeo je sa sklapanjem novog tima za leto. Pominje se transfer Nemanje Matića, s kojim Murinjo ima dugogodišnji odnos koji prevazilazi samo okvire trenera i igrača pošto su zajedno radili u Čelsiju i Mančester junajtedu, ali kao kapitalac se poslednja dva dana pominje Renato Sančes. Vezista za kojeg je Bajern svojevremeno platio 35.000.000 evra i grdno se prevario pronašao je novi fudbalski život u Lilu, vratio karijeru na put iz vremena kada je u dresu Benfike bio označen za jednog od najtalentovanijih igrača Evrope, pa je navodno sada spreman da se ponovo oproba na višem nivou fudbala. Da li će to biti baš u Romi ostaje da se vidi, pošto njegove igre prati još nekoliko klubova širom Evrope, navodno su među njima Junajted i Liverpul. Lil za njegov transfer traži minimum 30.000.000 evra, a cena bi dodatno mogla da poraste ako se overi šampionska titula što je sasvim moguće.

Lil će ovog leta verovatno ostati i bez štopera Svena Botmana. Podsetimo, još u februaru je odjeknula transfer bomba kada je francuski Kanal + objavio da je Lil dogovorio prelazak holandskog štopera za 45.000.000 evra u redove "neimenovanog evropskog velikana". Svi su usmerili pogled ka Liverpulu, ali sada je sve izvesnije da će Redsi uzeti Ibrahimu Konatea iz Lajpciga za 10.000.000 evra, pa tako ostaje mogućnost da će Botman na Old Traford.

Kako bilo, Lil od ovog prelaznog roka očekuje prihod od minimum 150.000.000 evra samo za petoricu pomenutih igrača. Vredni pažnje su još desni bek Zeki Čelik, levokrilni ofanzivac i najbolji asistent ekipe Džonatan Bamba, te drugi i treći strelac Doga Džonatan Dejvid i Jusuf Jazidži, plus mladi Timoti Vea.

Podsetimo, Lil je u poslednjih nekoliko godina prodao igrače u vrednosti od preko 250.000.000 evra. Nikola Pepe i Gabrijel su otišli u Arsenal za 80.000.000, odnosno 26.000.000 evra, Viktor Osimen u Napoli za 70.000.000, Rafael Leao u Milan za 30.000.000, Tijago Mendeš u Lion za 22.000.000, Iv Bisuma u Brajton za 17.000.000, Ibrahim Amadu u Sevilju za 14.500.000 evra... S tim što su u decembru prošle godine otišli tadašnji vlasnik Đerard Lopez i sportski direktor Luis Kampos koji su postavili klub na čvrste noge, a umesto njih došao je investicioni fond Merlin Partners, navodno zbog velikih dugova...

