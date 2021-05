Evropa ponovo je na nogama, haos u Mančesteru uzburkao je duhove i doveo do usijanja atmosferu u klupskom fudbalu.

Nedugo pošto je objavljeno da je derbi susret na Old Trafordu odložen na neodređeno vreme, gosti iz Liverpula napustili su hotel u kojem su bili smešteni i zaputili se prema Enfildu, dok je Junajtedova ekspedicija posle kraćeg razmatranja situacije i razmišljanja na temu da ekipa ostane zajedno u karantinu ili da svako krene svojoj kući ipak izabrana ova druga opcija, pa je tako jasno da od susreta neće biti ništa. Verovatno ne u periodu od 24 časa ili nekom skorijem intervalu.

Prema informacijama koje trenutno stižu s Ostrva, niko još nema predstavu kada će moći da se uglavi termin ove utakmice s obzirom na to da klupska sezona mora da se završi uskoro zbog početka priprema reprezentacija za EURO (11. jun - 11. jul).

IZBOR UREDNIKA

Mančester junajted već u četvrtak igra revanš meč polufinala Lige Evrope i izvesno je da će igrati i finale koje je na programu 26. maja, dok u međuvremenu Đavoli imaju obaveze tri dana posle duela s Romom, pa zatim 9. maja (gostovanje Aston Vili), 12. maja (Lester na Old Trafordu), 19. maja (Fulam na Old Trafordu) i 23. maja (gostovanje Vulvsima). Teoretski, Junajted bi imao lufta u periodu između mečeva s Lesterom i Fulamom, s obzirom da je tu jedino razmak od sedam dana. Ali to znači da bi Junajted sve do kraja meseca igra u ritmu na tri dana što je svakako apsurdno, bez obzira što je cela sezona spakovana u takav okvir. Liverpul s druge strane nema obaveza osim da završi Premijer ligu, s obzirom da je iz svih drugih takmičenja eliminisan.

Ono što se takođe razmatra jeste odigravanje Derbija Engleske na neutralnom terenu. Posle današnjih protesta koji su ogolili priču o ozbiljnim bezbednosnim merama na stadionu, svakako je da postoji opasnost od ponavljanja incidenata, što bi ponovo ugrozilo bezbednost fudbalera dva tima. Tako bi zakazivanje novog termina na neutralnom terenu bilo jedino logično u ovoj situaciji. Jer, izgleda da se navijači Junajteda neće smiriti dok ne isteraju svoje, a to je da oteraju porodicu Glejzer iz kluba.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com