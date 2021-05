Čelsi je potvrdio klasu savladavši Lester sa 2:1, značajno se približio Ligi šampiona i otvorio Liverpulu kapiju da i on može da se prošeta do evropske elite, iako je ne tako davno i sam Jirgen Klop priznao da to nije realan cilj. Posle serije pobeda – te Lesterovih poraza, prvenstveno od Njukasla kod kuće – Liga šampiona se vidi, ali šampionima Evrope iz 2019. godine možda neće biti dovoljno samo da pobede dve preostale utakmice, već će gledati da to učine sa što većom gol razlikom.

Lester je naime tri boda ispred Liverpula, a u Premijer ligi se u slučaju poravnanja prvo gleda gol razlika, pa broj postignutih golova i tek onda međusobni učinak. A uopšte nije nekoguće da Liverpul i Lester završe sezonu sa istim brojem golova i istom gol razlikom. Mada su Redsi u boljoj poziciji.

Naravno, ni Čelsi nije siguran, pod uslovom da Liverpul dobije i Barnli večeras za kvotu 1,28, a zatim u nedelju i Kristal Palas, Lester savlada Totenhem za kraj sezone, a Plavci izgube ili odigraju nerešeno na gostovanju kod Aston Vile. Lester bi u teoriji onda mogao do TOP 4 i sa bodom, ako Aston Vila baš unakazi Čelsi.

Jer, gol razlika je trenutno ovakva: Čelsi +23, Lester +20, Liverpul +21. Broj datih golova: Čelsi 57, Lester 66, Liverpul 63. U teoriji, svi mogu da završe na koti od 67 bodova.

Tek ako bi gol razlika i broj datih golova bio isti – u Čelsijevom slučaju to se baš neće desiti zbog malog broja golova – gledaće se gol razlika. Liverpul tu bolje stoji od Lestera, izgubio je u Lesteru sa 1:3, ali je na Enfildu slavio sa 3:0.

Večerašnji mečevi međutim neće biti važni samo zbog izlaska u Ligu šampiona. Ako Čelsi ne savlada Mančester Siti u finalu Lige šampiona i tako pogurati i petog engleskog predstavnika u elitno takmičenje.

Ako Siti opravda ulogu favorita i podigne “ušati” pehar onda u Ligu Evrope ide osvajač FA kupa (Lester) i peti na tabeli. Ako Lester bude u top četiri, onda peti i šesti idu u Ligu Evrope. Za tu se privilegiju, ako ćemo na realnim osnovama, bore Totenhem – večeras kod kuće sa Aston Vilom za kvotu 1,55 – te Vest Hem, koji gostuje kod već otpisanog Vest Bromvič Albiona (dvojka vredna kvote 1,68).

Čak i sa bodom bi otpisali Lids, ali bi im pobede bile potrebne kako bi i definitivno otklonili opasnost u vidu Evertona – dosta gora gol razlika od Totenhema i Vest Hema uoči sudara sa Vulverhemptonom i Mančester Sitijem – te Arsenala kome posle tri vezane pobede sleduju dueli sa Kristal Palasom na strani i Brajtonom kod kuće.

U Konferenciju bi inače trebalo da ide osvajač Liga kupa, ali kako je to Mančester Siti biće to sedmi tim na tabeli, sedmi ako Čelsi osvoji Ligu šampiona, a ne bude u TOP 4 u Premijer ligi.

PREMIJER LIGA, 37. kolo:

Utorak

Mančester junajted - Fulam 1:1 (1:0)

/Kavani 15 - Brajan 76/

Sautempton - Lids 0:2 (0:2)

/Bamford 73, Roberts 90+5/

Brajton - Mančester Siti 3:2 (0:1)

/Trosar 50, Vebster 72, Brn 76 - Gundogan 2, Foden 48/

Čelsi - Lester 2:1 (0:0)

/Ridiger 47, Žoržinjo 66 - Ihenaćo 76/

Sreda

19.00: (1,90) Everton (3,45) Vulverhempton (4,20)

19.00: (1,802 Njukasl (3,60) Šefild junajted (4,50)

19.00: (1,55) Totenhem (4,20) Aston Vila (6,00)

20.00: (5,50) Kristal Palas (3,80) Arsenal (1,65)

21.15: (9,50) Barnli (6,00) Liverpul (1,28)

21.15: (5,20) Vest Bromvič Albion (3,80) Vest Hem (1,68)