Samo nekoliko meseci nakon što je sebi obezbedio mesto na najjsvetlijim stranicama klupske istorije osvojivši premijerligaški tron sanjan tri decenije, Jirgen Klop stigao je i u društvo najneuspešnijih trenera Liverpula po jednoj kategoriji.

Nemački strateg je porazom od Evertona, prvim u Mersisajd derbijima od oktobra 2010, upisao četvrtu uzastopnu izgubljenu utakmicu na Enfildu što se Crvenima nije dogodilo od daleke 1923.

Ono što je bilo uočljivo u porazima od Brnlija (0:1), Brajtona (0:1) i Mančester Sitija (0:1), ali i Lestera (1:3) u gostima, upadalo je u oči i u susretu sa gradskim rivalom. Liverpul je daleko od kluba koji se pre dve sezone popeo na kontinentalni tron, a prethodne muzej učinio bogatijim za trofej Premijer lige.

Odbrana Redsa, osakaćena povredama, lako je savladiva, a ofanziva na čelu sa Sadiom Maneom i Mohamedom Salahom koja je do juče bila košmar za najbolje defanzive Starog kontinenta, muku muči na putu do mreže timova poput poput Brajtona i Barnlija. Upravo navedeno, na neki način predstavljalo je uvertiru u Mersisajd derbi koji će ostati upamćen i kao prvi od 1999. godine u kojem su Karamele slavile na Enfildu.

Niz loših rezultata odrazio se i na poziciju Redsa koji su se od novogodišnjih snova o odbrani šampionske krune, za samo dva meseca spustili do borbe sa Čelsijem, Vest Hemom i Evertonom za mesto u Ligi šampiona.

Novim porazom u prethodnih mesec dana Liverpul je postao jedini klub u Premijer ligi koji nije osvojio ni bod u poslednja četiri kola, a da činjenica bude bolnija, poslednji koji je odneo ceo plen bio je godinama maltretirani gradski rival.

"Poraz od Evertona boli mnogo. Potpuno nepotrebno smo primili prvi gol i to ne bi smeli da zaboravimo. To je važan deo utakmice, a bila su dva. Trebalo je se branimo i postignemo gol. Bilo je situacija u kojima se nismo branili dovoljno dobro, protivnik je imao priliku da to kazni. Pogrešili smo. Nismo koristili greške Evertona i šanse koje smo uspeli da stvorimo, zato nismo ni ostvarili rezultat", rekao je Klop posle poraza.

Enfild je preko noći od neosvojive tvrđave postao poželjno gostovanje, ali kormilar Liverpula ne gubi nadu uprkos nizu poraza. Prema njegovim rečima 90 odsto stvari je dobro, ali nije želeo da govori o pozitivnim segmentima.

"Nisu sve utakmice bile iste. Bili smo dominantni u većini mečeva ako ne grešim, ali smo uprkos tome gubili, kao što je bilo protiv Lestera. To znači da smo u odlučujućim trenucima pravili greške ili se dešavalo nešto čudno. Ukoliko pogrešimo, rival u 100 odsto slučajeva to iskoristi, dok mi ne uspevamo da naplatimo greške protivnika".

Iako je šampionska kruna uveliko ispuštena, daleko od toga da aktuelni prvak nema motiva za borbu. Iz Klopove perspektive ključ do uspeha leži u upornosti.

"Moramo da budemo smireniji u prelomnim momentima kao što su završnice napada. Ne mislim na pokušaje Manea i Salaha koje je zaustavio Pikford, imali smo pregršt drugih prilika da završimo akcije na odgovarajući način, ali to nismo činili. Jedini način koji znam na putu do cilja je da pokušavamo, ponovo i ponovo. Ne vidim nikakvu povezanost prethodne tri godine. Bili smo šampioni prošle godine, a samo mesec dana kasnije nisam imao utisak da se to dogodilo pre mesec dana. Momci još imaju pregršt želje, vidim to. Da biste promenili igru i rezultat, da biste dobili željeno, morate da u odlučujućim momentima budete odlučni. U ofanzivi i u defanzivi. To nam nedostaje", upozorio je Jirgen Klop.