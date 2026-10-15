Ljut na sebe i na sve druge: Na meni 500 faulova za četiri crvena, žuti su uvek za Vinija

I dodatno obrazložio. Uz argument o kome zaista morali bi da razmislimo, ma koliko nam sam Vini nekad bio iritatan. “ Razumem navijače, oni mi uvek zvižde, jer sam došao da dam gol njihovom omiljenom timu. Ali ne razumem sudije. Jer video sam statistiku koja kaže da su mene faulirali 500 puta i da su protivnički igrači za tom dobili pet crvenih kartona i ne znam koliko žutih. Ali žuti su uvek za Vinija. To ne razumem. Moramo da branimo fudbalere koji stvari rade drugačije, poput Lamina Jamala u Barseloni ili Hulijana Alvareza u Atletiku “.

Naravno da je uticala na Brazilca. Priznaje i on sam. Ljut zbog svega. “ Suspenzija je došla u loše vreme. Imali su ceo dan da ragovaraju o tome, a ja sam za odluku saznao kada sam došao na stadion. Pravilo je novo, predstavnici La Lige uvek dođu do nas da nam objasne sve novine, ali ovog puta niko ništa nije objavljivao. Nisam ja počinio nikakav ’nasilnički čin’ protiv drugog igrača. I mene često fauliraju. Samo je tada žuti karton uvek dovoljan “, rekao je Vini posle pobede nad Romom.

Vini ipak nije tražio opravdanja za loštu igru u poslednje vreme, pa ni u Rimu.

“To je sve normalno. Bio sam ljut kada sam izmenjen, jer uvek želim da odigram najbolje i pomognem timu. Izmena je promenila tim. Endrik je promenio dinamiku igre, bio je najbolji na terenu. Karlos Espi je na terenu proveo samo nekoliko minuta, a dao je gol. Ja sam samo ljut na sebe zato što nisam igrao svoj najbolji fudbal“.

Uveren je ipak da je ovo samo prolazna faza i da će vrlo brzo Vini opet biti onaj stari. Čak i ako mu zvižduci samih navijača Reala neće pomoći.

“Vini se na kraju uvek vrati i uopšte ne sumnjam da ću uspeti... Ti zvižduci ne pomažu, ali ljudi su platili ulaznice. Mogu samo da kaže da svi igramo bolje kada su navijači uz nas. I Džud i Embape i ja. Možda je najlakše vređati mene, jer sam tu duže i jedan sam od kapitena. Ali vratiću se ja. Mnogi su mi se smejali i kada sam kao mlad momak stigao ovde, pa evo opet imam više od 100 golova u dresu Reala“, samouveren je Vinisijus.

Bar za ovo je i u pravu. Tako da – ne otpisujte ga prerano.