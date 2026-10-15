Murinjo: Dajte i meni malo zasluga, osetio sam da su ‘mrtvi’…

I onda pojasnio…

“Fudbal je strateška igra. Kada protivnici igraju kao danas, znam da će im ponestati goriva. Nemoguće je izdržati ovaj ritam tokom 90 minuta. Napravio sam izmene za koje sam smatrao da moraju biti napravljene. Prvi deo meča je moja krivica ili Gasperinijeva zasluga. Iznenadio nas je sa Suleom na krilu koji je sprečavao Kukurelju da iskoči na Veslija, čime su stvorili višak u toj zoni. Vesli je fantastičan igrač i smrvio nas je. Bilo je teško Vinisijusu na toj strani, pa je u drugom poluvremenu igrao na drugoj strani, a na kraju je Diomande završio na suprotnoj strani. Jadni Mario Ermoso… Morao je da čuva Diomandea 70 minuta, uništili smo ga. Onda je ušao Kulijerakis, ali mislim da ni on nije mogao mnogo da učini po tom pitanju”.

Očekivali ste ovakav finiš?

“Ne kažem da sam sve unapred ovako isplanirao, ne pravim se pametan, ali znao sam da ću imati korisne izmene u završnici. Veoma je teško kada igrači poput Mančinija, koji igraju 'čovek na čoveka', ne dobiju žuti karton. Ili ostaje na terenu sa žutim kartonom ili ga zamene. Oni imaju petoricu defanzivaca jer je to njihov način igre. Igrač pritiska i pravi faul, to su stvari koje vam donose kartone. Ermosu ponestaje benzina? Ubacujem Endrika. Dajte malo zasluga i meni. Nakon što smo otišli na 1:3, možda su svi mislili da je utakmica mrtva, ali jedini koji su bili ‘mrtvi’ bili su Romini igrači. Veoma je teško igrači sa ovim intenzitetom i stilom fudbala koji oni praktikuju. Napravili smo određene izmene, jer primiti tri, četiri ili pet golova ne pravi veliku razliku. Roma nije uspela da se izbori sa lavinom napadačkog fudbala koju smo pokrenuli”.

Komentarisao je i suspenziju Vinisijusa…

“Mislite li da je normalno da igrač jednog španskog kluba, koji treba da igra važnu utakmicu za španski fudbal, sazna pred tu utakmicu da će imati četiri utakmice suspenzije? Ne morate da mi odgovorite. Mogli su to da urade sutra ujutru. Došli smo autobusom na stadion i saznali da će Vinisijus biti suspendovan na četiri utakmice. Na portugalskom se kaže da mačka krije šapu, ali joj se vidi rep. Ovog puta mačka je na slobodi, rade se stvari bez imalo stida. Dva sata pre utakmice fudbaler mora da sazna da je suspendovan na četiri utakmice?! Ne čini mi se baš normalnim 'ubiti' igrača pred samu utakmicu”.

Zamenili ste Vinisijusa, on se pitao zašto...

“Ako uradi ono što mnogi rade, kao što je šutiranje flašice, to su stvari koje ne volim. Ali, frustracija je normalna. Najvažnije je da je posle utakmice bio veoma srećan. Pokušao je da blokira emocije, ali sam i ja to uradio na stadionu koji volim i protiv ljudi koje volim. On je to uradio dobro. Poteškoće koje je imao zasluga su Gasperinija, koji nam je zakomplikovao život”.

Da li ovaj preokret može da bude prelomna tačka za Realovu sezonu?

“Ne. Prvenstvo je prvenstvo, a Liga šampiona je Liga šampiona. Na pola smo puta do prolaza, ali priča nije gotova. Čeka nas još šest utakmica, ali već smo igrali protiv dva velika italijanska kluba i osvojili šest bodova. Samo tražimo malo više poštovanja. Igraćemo u Atini uveče, potom ćemo se vratiti ujutru, a onda igramo u Valensiji u subotu, u nedelji koja prethodi reprezentativnim pauzama. Ne gutam više one stalne izgovore, bavim se fudbalom 25 godina. Ko je birao raspored? Televizija? Ne verujem u to. Ova priča sa Vinisijusom mi se ne sviđa. Navijači Reala nisu glupi i otvoriću oči ljudima”.

Rezervista Espi je opet opravdao minutažu.

“Espi je postigao osam golova ove sezone. Raste. Real Madrid mi je letos stavio tri imena na sto, a jedno od njih je bilo njegovo. Znao sam da će za nas biti važan, a znam da nijednom napadaču nije lako da bude u timu sa Mbapeom. Čak i kada ne igra previše, nije jednostavno praviti rotaciju za takvog igrača. Teško mi je sada reći da Mbape neće početi protiv Sevilje i da će startovati Espi ili Endrik. Ali, biće prilike za sve”.

Najvažnija izmena bio je Endrik, igrač kojeg je Roma pokušala da dovede tokom leta i kojeg će ponovo pokušati da dovede na pozajmicu u januaru.

“Juče su me pitali da li bi Roma mogla da dovede Endrika na pozajmicu i rekao sam da je to nemoguće jer poznajem njegov talenat i ono što on može da pruži".