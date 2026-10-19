Lučić: Već sam počeo da se pakujem za Drezden, nakon toga se pojavio Levante

Praktično svakog leta Vladimir Lučić je na izlaznim vratima Crvene zvezde. Od ulaska u prvi tim 2019. godine išao je na pozajmice u Grafičar, IMT i Čukarički, a prošlog leta je delovalo da će definitivno napustiti stadion Rajko Mitić. Ipak, to se nije dogodilo, ostao je uprkos ponudama, potom produžio ugovor do juna 2029. godine, a dolaskom Alberta Rijere i novu priliku da vrati status prvotimca.

Ovdašnja javnost je posredstvom portala Mozzart Sport bila upoznata sa ponudama Rakova i Dinamo Drezdena, a na gostovanju u podkastu „2x45“ Lučić je otkrio i da je nakon toga stigla ponuda iz Španije. Međutim, sudbina je htela da ostane na Marakani.

„Iskreno, imao sam i Levante posle Drezdena. Isto je bilo blizu da se realizuje. Oni su ostali u ligi, stvarno sam želeo tamo da idem, igrao bih protiv Barselone, Real Madrida, možda bi se i namestilo da dam gol, da da se pokažem, da odigram dobro, ali to se na kraju nije ispostavilo tako i ostao u Zvezdi“, rekao je Vladimir Lučić u podkastu „2x45“.