Lučić: Već sam počeo da se pakujem za Drezden, nakon toga se pojavio Levante

Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 19:18
“Sigurno je Bog tako rekao da treba da bude i drago mi je što je ispalo ovako. Ne žalim”, poručuje prvotimac crveno-belih za Mozzart Sport
Praktično svakog leta Vladimir Lučić je na izlaznim vratima Crvene zvezde. Od ulaska u prvi tim 2019. godine išao je na pozajmice u Grafičar, IMT i Čukarički, a prošlog leta je delovalo da će definitivno napustiti stadion Rajko Mitić. Ipak, to se nije dogodilo, ostao je uprkos ponudama, potom produžio ugovor do juna 2029. godine, a dolaskom Alberta Rijere i novu priliku da vrati status prvotimca.
Ovdašnja javnost je posredstvom portala Mozzart Sport bila upoznata sa ponudama Rakova i Dinamo Drezdena, a na gostovanju u podkastu „2x45“ Lučić je otkrio i da je nakon toga stigla ponuda iz Španije. Međutim, sudbina je htela da ostane na Marakani.
„Iskreno, imao sam i Levante posle Drezdena. Isto je bilo blizu da se realizuje. Oni su ostali u ligi, stvarno sam želeo tamo da idem, igrao bih protiv Barselone, Real Madrida, možda bi se i namestilo da dam gol, da da se pokažem, da odigram dobro, ali to se na kraju nije ispostavilo tako i ostao u Zvezdi“, rekao je Vladimir Lučić u podkastu „2x45“.
Izabrane vesti
Pre toga Drezden je već bio viđen kao nova destinacija Vladimira Lučića.
„Sve je bilo završeno 99 odsto, onaj preostali jedan posto bio je verovatno Božja volja da ostanem ovde u svojoj Crvenoj zvezdi. Otišao sam gore, bio na sastanku sa gospodom Terzićem, Marinom i Mrkelom, i oni su mi rekli da dolazi dosta novih igrača kojima žele da daju šansu. Smatrali su da je Drezden dobra opcija za mene - druga liga Nemačke, dosta gledana i otvorena liga, dobra za napadače, gde mogu da se probijem i možda kasnije odem u prvu ligu Nemačke. I ja sam bio za to, iskreno. Znao sam da dolazi dosta novih igrača i hteo sam možda malo da promenim sredinu. Bilo je sve bukvalno gotovo, dogovorio sam se i s menadžerom da putujem 14. jula. Međutim, kada je došao taj 14. jul, zovem ga, a on kaže: "Sad se ne javljaju." Bilo mi je sve to čudno - kako sad odjednom da se ne javljaju? Na kraju se ispostavilo da su vratili i potpisali onog igrača koji je bio na pozajmici iz Majnca”.
Jesi li se već bio spakovao?
„Pa, što se kaže, da, već sam počeo da se pakujem sa svojom verenicom da idemo. Ali dobro, šta je, tu je. Sigurno je Bog tako rekao da treba da bude i drago mi je što je ispalo ovako. Ne žalim”, poručio je između ostalog Lučić.