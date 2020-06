LUDI TIKET (-), četvrtak, 843.732 dinara: Ostao na mađarskoj stativi

Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1326-9694256-1824 Vreme: 17.06.2020 10:09:04 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sre. 15:30 8771 Altyn Asyr Shagadam 6:2 (3:1) 1ug 3+ 5.5 Fiks sre. 18:55 4611 Dinamo Z. Slaven 3:2 (2:1) 1ug 3+ 6 Fiks sre. 20:30 1904 Olimpija Bravo 0:5 (0:4) 1ug 3+ 5.9 Fiks sre. 20:30 3123 Hansa CZ Jena 4:0 (3:0) 1ug 3+ 4.5 Fiks sre. 16:55 2809 Paksi Kaposvar 3:0 (2:0) 1ug 3+ 4.5 Fiks Uplata: 200,00 RSD Ukupni koeficijent: 3942.68 Potencijalni dobitak: 843.732,45 RSD

O čemu se danas trubi u Osečini? Nema dileme, nije reč o dnevnopolitičkim temama, već o tiketu znalca koji je pet puta na tiket stavio po 3+ u prvom poluvremenu. I, prošlo bi sve kao oštar nož kroz sir da su Mađari imali razumevanja, odnosno da je prošao par Pakš – Kapošvar gde se na pauzu otišlo sa 2:0…

Gledano u globalu, velika je šteta posredi! To prosto moramo reći, budući da nije prošla kvota 4,50, a da je recimo i to Maksimir pošteno dao koeficijent 6,00, a da je Olimpija overila 5,90. Ovako ništa od 843.732 dinara naplate, pa je MOZZART po automatizmu morao da reaguje! Aktivirali smo benefit NAPLATI PROMAŠAJ, pa igraču pomnožili ulog 10 puta. Iz kladionice je izašao sa 2.000 dinara utehe, ali i ponosa, jer nema svako petlju za ovakva tipovanja, pa i ako ima, treba znati gde se valja nešto nalik prikazanim partijama odigrati. Vidi se da je igrač iz Osečine znao kako treba, pa ako smatrate da ste i vi sposobni za nešto slično, slobodni ste da to već danas pokažete.

Pogledajte MOZZART NJUZZ, vaš prozor u svet sporta...