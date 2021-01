Vest da bi Hansi Flik na leto mogao da napusti minhenski Bajern zbog razmirica sa sportskim direktorom Bajerna Hasanom Salihamidžićem podigla je prašinu u Minhenu, a izgleda da zaista ima vatre u redovima aktuelnog osvajača triple krune.

Iz Francuske stižu informacije o nezadovoljstvu Lukasa Ernandeza statusom u timu, a iza svega navodno stoji upravo sukob Salihamidžića i Flika. Podsetimo, razmirice sportskog direktora i trenera koji je osvojio tripletu jeste u njegovom izboru igrača. Naime, Fliku nisu u prvom planu igrači koje je Salihamidžić doveo na Alijanc Arenu, od Leroja Sanea, preko Marka Roke, do Bune Sara i Erik Maksima Čupo Motinga i Daglasa Koste. Među njima je i Lukas Ernandez koji je jako nezadovoljan statusom u Bajernu.

Ernandez može uspešno da pokrije pozicije levog beka i štopera, s tim što Flik na levom boku najviše koristi Alfonsa Dejvisa, a u odbrani tandem Alaba-Boateng. I to jako smeta popularnom Braci pošto je Lukas Ernandez najskuplje pojačanje u klupskoj istoriji i Atletiku je plaćen 80.000.000 evra u julu 2019. godine.

Otkako je stigao u Minhen Lukas je često povređen. Od problema sa medijalnim kolateralnim ligamentima kolena, preko raznih drugih muka s istim delom noge, te pucanje ligamenta skočnog zgloba, do povreda tetive i butine... Te povrede nisu bile duže izuzev one prve kada mu je stradao skočni zglob i tada je propustio čak 14 utakmica od oktobra 2019. do januara 2020. godine, ali su bile dovoljne da mu poremete kontinuitet i da ubrzo ispadne iz standardnih jedanaest.

Ove sezone je Ernandez odigrao 20 utakmica u svim takmičenjima, ali samo 11 u Bundesligi i to 791 minut. Navodno, Salihamidžiću nije jasno zašto Flik bira Alabu pre Lukasa s obzirom da je austrijski bek već najavio odlazak iz Minhena zbog toga što nije mogao da se dogovori s klubom oko novog ugovora i značajnog povećanja plate.

Bajern bi hteo već sada da produži ugovor s Ernandezom, ali on to ne želi. Štaviše, madridski As tvrdi da nekadašnji fudbaler Atletika razmišlja o tome da zatraži izlazni transfer u slučaju da mu se status ne popravi u narednom periodu.

