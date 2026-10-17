Mačva i OFK Beograd nastavljaju zajednički ‘post’: Bez pobede ni nakon šest kola

Najpre da krenemo od onog najlepšeg. A, malo toga lepšeg ćete ove subote videti i na evropskim fudbalskim terenima, od akcije kod izjednačujućeg pogotka Mačve protiv OFK Beograda. Zato, obavezno pogledajte kako je Vraštanović poslao teledirigovanu dijagonalu, kako je Lainović u punom trku stigao loptu iznad gol-linije i uspeo da centrira i kako je, na kraju, Luka Pejović naleteo na nju i glavom je poslao pod prečku.

Nažalost, malo toga lepog je, osim ovog detalja, moglo da se vidi u ratničkoj utakmici 12. kola u Šapcu. Prethodno je, još u petom minutu, Jakuba Silue doveo goste u vođstvo. Nije ga bilo u sastavu Romantičara u Lučanima u prethodnom kolu i odmah se vidi koliko je nedostajao. Ispratio je akciju Vautera po desnoj strani i nije dozvolio Dejanu Zukiću da duže od dva sata samuje na čelu liste strelaca Mozzart Bet Superlige.

Ušli su Mačva i OFK Beograd u duel 12. kola Mozzart Bet Superlige, i jedni i drugi posle pet uzastopnih mečeva bez pobede. Poslednji put oba ova tima slavila su trijumf u prvenstvu još 22. avgusta i trajaće njihov “post” još makar nedelju dana, jer su ove večeri u Šapcu remizirali - 1:1.

Kao što već rekosmo, ratnička, mnogo više borbena, nego lepa i sadržajna utakmica. Borba za svaki pedalj terena, za svaku takozvanu drugu loptu i na kraju verovatno najpravedniji ishod. Gosti su rano stigli do prednosti, ali bisu uspeli da je sačuvaju, pa su zabeležili i drugi uzastopni remi posle takmičarske pauzte, a nakon dolaska Radoslava Bataka na mesto šefa stručnog štaba.

Mačva je još pre tog gola, na isteku drugog minuta, imala možda i najbolju priliku na utakmici. Knežević se, nakon duplog pasa sa Ergelašom, stuštio ka protivničkom golu i opali sa distance, ali je Draškić paradom skrenuo loptu u korner.

Dosta dobro su ofanzivno dejstvovali bekovi domaćih. Stevanović je bio neugodan po levoj, a Lainović se često ponavljao po desnoj strani i nije bilo iznenađenje kada je asistirao za gol. OFK Beograd na papiru ofanzivan, sa dvojicom izrazitih napadača, ali na terenu pre svega takmičarski nastrojen, bez mnogo šansi. Najveću mu je poklonio golman rivala Vukašin Jovanović kada je u 50. minutu predao čistu loptu koju je imao u nogama, ali se onda iskupio i odbranio udarac Penje. Mačva, iako je u ukupnom broju udaraca na gol i kornera bila dominantnija, previše rezervisana u nastavku, pripretila je tek u finišu kada je rezervista Ilić pokušao posle centaršuta Pejovića.

MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO

MAČVA - OFK BEOGRAD MOZZART BET 1:1 (1:1)

/Pejović 34 - Silue 6/

Šabac. Stadion FK Mačva.

Sudija: Pavle Ilić (Kragujevac).

Žuti kartoni: Stevanović, Tojčić (Mačva), Stojković, Ranković, Despotovski (OFK Beograd).

MAČVA (4-2-3-1): Jovanović 6,5 - Lainović 6,5 (od 87. Ilić), Ristivojević 6,5, Sladojević 6,5, Stevanović 6,5 - Knežević 6,5, Vraštanović 6,5 (od 81. Tojčić) - Ergelaš 6 (od 67. Čolović 6), Đorđić 6 (od 67. Đurić 6), Pejović 7 - Vidakov 6 (od 87. Delibašić).

OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-4-2): Draškić 6,5 - Stojković 6 (od 46. Stojanović 6), Pavlović 6, Maraš 6,5, Despotovski 6,5 - Momčilović 6,5, Penja 6,5, Vauter 6,5 (od 46. Šljivić 6,5), Ranković 6 (od 70. De Bar) - Hord 6, Silue 7.

Igrač utakmice: Luka Pejović (Mačva) 7.

MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO

Petak

Radnik - Radnički Niš 3:0 (1:0)

/Bogdanović 45 pen, Pejović 56, Novaković 90+3/

Subota

Čukarički - Zemun 3:0 (2:0)

/Ostojić ag 16, Mustma 45+1, Miladinović 48/

Vojvodina - Radnički Kragujevac 2:0 (1:0)

/Zukić 13, Veličković 90+1/

Mačva - OFK Beograd Mozzart Bet 1:1 (1:1)

/Pejović 34 - Silue 6/

Nedelja

14.00 (2.50) Novi Pazar (3.30) IMT (2.85) MOZZART RELAX

16.00 (1.08) Crvena zvezda (13.0) Mladost Lučani (20.0) MOZZART RELAX

18.30 (2.35) Železničar Pančevo (3.60) Partizan (2.85) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama