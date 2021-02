Prošle nedelje su na svom stadionu namučili Barselonu, koja je slavila u finišu pogotkom Trinkaa, ali su fudbaleri Betisa potvrdili da su u odličnoj formi. U pretposlednjem meču 23. kola Primere, zeleno-beli iz Sevilje su pobedili u gostima Viljareal sa 2:1.

Žuta podmornica je nastavila loš niz. Posle četiri remija, ovo joj je peti meč bez pobede u šampionatu Španije. U izjednačenom meču, domaćini su imali veći posed lopte, ali su konkretniji bili gosti iz Andaluzije.

U poslednjim trenucima prvog poluvremenu, Nabil Fekir je doveo Betis u vođstvo. Francuski vezista koji igra drugu sezonu u zeleno-belom dresu, a stigao je iz Liona, sve je sam napravio. Primio je loptu na oko 30 metara od gola rivala, stuštio se u šesnaesterac, “otresao” čuvara i desnom nogom matirao domaćina.

U nastavku, Viljareal je krenuo bolje, pokušao odmah na startu da smanji prednost, ali su opet gosti bili konkretniji i povećali prednost. Posle kornera i centaršuta Serhija Kanalesa, Brazilac Emerson je bio najviši u skoku. Golman domaćina Serhio Asenjo je skočio u prazno, a sigruran egzekutor bio je Emerson. Gledao se VAR snimak, ali je odlučeno da je gol čist, da Karioka nije bio u nedozvoljenoj situaciji nego njegov saigrač koji nije uticao na igru.

Viljareal se vratio u igru u 65. minutu. Napadač Đerar Moreno je bio precizan s bele tačke, smanjio prednost. Pre toga je štoper Mandi igrao rukom u svom šesnaestercu. Iskusni napadač je pogodio iz jedanaesterca i uneo dramu u finišu. Bilo je dovoljno vremena za preokret, ali domaćini nisu uspeli da stignu ni do boda. Četa čileanskog stručnjaka Marusija Pelegrinija do kraja utakmice je sačuvala prednost i sada je stigla samo na tri boda od Žute podmorice. Betis će do kraja sezone da se bori za izlazak u Evropu.









PRIMERA – 23. KOLO

Petak

Selta - Elče 3:1 (2:0)

/Mina 45, 68, Mendez 45+2 - Rigoni 50/

Subota

Granada - Atletiko Madrid 1:2 (0:0)

/Erera 66 - Ljorente 63, Korea 75/

Sevilja - Ueska 1:0 (0:0)

/Munir 57/

Eibar - Valjadolid 1:1 (1:1)

/Kike 23 - Mesa 7 penal/

Barselona - Alaves 5:1 (2:0)

/Trinkao 29, 74, Mesi 45+1, 75, Firpo 80 - Rijoha 57/

Nedelja

Hetafe – Sosijedad 0:1 (0:1)

/Isak 30/

Real Madrid - Valensija 2:0 (2:0)

/Benzema 12, Kros 42/

Levante - Osasuna 0:1 (0:0)

/Budimir 74/

Viljareal - Betis 1:2 (0:1)

/Moreno 65pen - Fekir 45, Emerson 54/

Ponedeljak

21.00: (3,70) Kadiz (2,95) Bilbao (2,25)

***kvote su podložne promenama