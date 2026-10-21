Makalisterova strelica ka Slotu? Nešto nije bilo u redu sa ekipom, novi trener je to promenio
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 09:36
"Način na koji igramo je drugačiji, ne volim da poredim, ali osećam se dobro", kaže vezista Liverpula
Daleko je od idealnog i standarda kojima na Enfildu teže, ali svakako je bolje od onoga što je bilo lane. Mada nije ni previše teško nadmašiti rezultat, pa i popraviti sam utisak iz prošle sezone koju je Liverpul završio bez trofeja. Zbog toga je letos ceh platio Arne Slot, a na njegovo mesto došao Andoni Iraola. I promena se oseća. Tako makar tvrdi čovek iz svlačionice - Aleksis Makalister, koji je priznao da atmosfera unutar ekipe nije bila na željenom nivou tokom prošle sezone, istakavši da je dolazak novog trenera doneo boljitak.
Liverpul je u utorak uveče savladao Viljareal sa 4:3 u trećem kolu Lige šampiona, upisavši petu pobedu u poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima. Njoj je sa dva gola gola doprineo upravo argentinski vezista, koji u novoj sezoni deluje kao preporođena, unapređena verzija onog prošlogodišnjeg Makalistera. Govoreći za Amazon Prime odmah po završetku meča na Enfildu, argentinski reprezentativac izneo je detalje o promenama u timu koje su mnogi protumačili kao indirektnu kritiku na račun prethodnog trenera Arnea Slota.
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"Prošla godina je bila zaista teška za sve nas", izjavio je Makalister. "Bilo je jasno da nisam bio na svom nivou i prvi ću to priznati. Nešto u ekipi nije funkcionisalo kako treba i novi trener je to promenio. Način na koji igramo je drugačiji, ne volim da poredim, ali osećam se dobro."
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Kako kaže, jedna od ključnih taktičkih promena koju je Iraola uveo jeste prelazak na markaciju 'čovek na čoveka', što kod Slota nije bio slučaj. Makalister ističe da je nova taktička zamisao znatno olakšala posao igračima na terenu.
"Sada je to više sistem 'čovek na čoveka'“, objasnio je Makalister. "Morate manje da komunicirate. Prošle godine je to više bila zonska stvar. Volim oba sistema. U reprezentaciji igramo zonski i to funkcioniše. Reč je o tome da mi preuzmemo odgovornost, ali ovo je jedna od promena. Sada je lakše - manje razmišljaš, a više trčiš.“
Argentinski vezista ne skriva zadovoljstvo radom sa novim menadžerom i stručnim štabom.
"Od prvog dana sam počeo da uviđam promene. On je sjajan čovek, kao i čitav stručni štab. Idemo u pravom smeru, ali moramo da nastavimo da radimo i damo sve od sebe. Nadam se da možemo da osvojimo neke trofeje“, zaključio je Makalister.