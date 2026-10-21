Makalisterova strelica ka Slotu? Nešto nije bilo u redu sa ekipom, novi trener je to promenio

Daleko je od idealnog i standarda kojima na Enfildu teže, ali svakako je bolje od onoga što je bilo lane. Mada nije ni previše teško nadmašiti rezultat, pa i popraviti sam utisak iz prošle sezone koju je Liverpul završio bez trofeja. Zbog toga je letos ceh platio Arne Slot, a na njegovo mesto došao Andoni Iraola. I promena se oseća. Tako makar tvrdi čovek iz svlačionice - Aleksis Makalister, koji je priznao da atmosfera unutar ekipe nije bila na željenom nivou tokom prošle sezone, istakavši da je dolazak novog trenera doneo boljitak.

Liverpul je u utorak uveče savladao Viljareal sa 4:3 u trećem kolu Lige šampiona, upisavši petu pobedu u poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima. Njoj je sa dva gola gola doprineo upravo argentinski vezista, koji u novoj sezoni deluje kao preporođena, unapređena verzija onog prošlogodišnjeg Makalistera. Govoreći za Amazon Prime odmah po završetku meča na Enfildu, argentinski reprezentativac izneo je detalje o promenama u timu koje su mnogi protumačili kao indirektnu kritiku na račun prethodnog trenera Arnea Slota.