Maki Banjak prvi put o Partizanu: Idemo da pobedimo svaku utakmicu

Rekao je Savo Milošević da će se Partizan aktivno uključiti u borbu za titulu naredne sezone, da će biti konkurentniji nego u minule tri, a da je tu ambiciju preneo na tim može se zaključiti na osnovu reči Franka Makija Banjaka, prvog i zasad jedinog novajlije crno-belih.

Kamerunski štoper je u premijernom obraćanju posle potpisivanja ugovora sa klubom iz Humske 1 rekao da mu izuzetno prija saznanje da ga je Parni valjak tražio u prethodna dva prelazna roka i da će učiniti sve kako bi na poverenju uzvratio rukovodiocima, treneru i navijačima. Usput, naznačio da poseduje pobednički mentalitet i da će svakom meču pristupiti s namerom da – trijumfuje.

„Morate da znate da mi je Partizan želeo godinu dana. Nažalost, posao nije mogao ranije da se privede kraju, ali navijači su me sve vreme čekali. Kad je transfer ozvaničen, zatrpali su me porakama dobrodošlice na društvenim mrežama, samo što nisam imao dovoljno vremena da im svima odgovorim. To možda jesu sitnice, ali su izuzetno važne, jer vas teraju da date sve od sebe. Ljudi dolaze na stadion da bi uživali, videli kako fudbaleri daju sve od sebe za njihov klub, zato morate da izađete na teren visoko uzdignute glave i da svakog posle meča možete da pogledate u oči, da budete sigurni da ste na travi ostavili poslednji atom snage. Naravno da nećemo dobiti svaku utakmicu, ali ćemo u svaku ući s namerom da dobijemo“, obećao je Frank Maki Banjak.

On bi u Beograd mogao da dođe najranije 22. jula, kad se okonča prvenstvo Slovenije. Klub sa Stožica je lider prvenstva, sinoć je u derbiju savladao Maribor i šest kola pre kraja ima lepih četiri boda više od tima sa Ljudskog vrta i Celja, koje dele drugo mesto. Banjak nije igrao u derbiju, međutim, kaže da je upoznat sa onim što ga čeka kad se bude preselio u Srbiju.

„Što se tiče fudbala, na osnovu onoga što mi je moj mlađi brat Mišel Vailant ispričao, na osnovu njegovih iskustava u Serbiji, gde je proveo pet godina (Napredak, Mladost Lučani, Trajal, op. au), tamo je znatno viši nivo u poređenju sa Slovenijom. I uticaj fizičkih predizpozicija je daleko veći. Kad je u pitanju atmosfera primetio sam da Srbi mnogo više žive za fudbal nego Slovenci. Nedavno sam gledao derbi u kupu i atmosfera na tribinama je bila ludačka. A ja baš volim da igram u takvom ambijentu. Partizanovi navijači su baš strastveni“.

Banjak će u Partizanu na mestu levog štopera zameniti Strahinju Pavlovića koji odlazi u Monako, a prema Miloševićevim rečima crno-belima će doneti brzinu, skočnost, sigurnost u poslednjoj liniji i mogućnost kreiranja akcija, s obzorom da je školovan u Barseloni.

„Lepo je znati da su me Partizanovi navijači toliko želeli. A kad ste sigurni u sebe, onda morate to samopouzdanje da prenesete i na publiku, kao što i ona nama šalje energiju sa tribina, tako i ja nameravam da učinim: da zadobijem njeno poverenje. Što se tiče ciljeva, odlazak u Srbiju je samo jedan korak. Ne nameravam da ostanem tamo, već da tražim još veći izazov. Znam da to mogu, da sam sposoban za tako nešto, jer sam se dosta u životu žrtvovao. Verujem u sebe, što mi daje snagu da znam da ću ostvariti sve što sam zasmislio, iako sam svestan da neće biti lako“.

Pošto se Banjak oglasio za medije u otadžbini, razumljivo je što su ga novinari pitali smatra li da će mu igranje u Partizanu pomoći da se domogne reprezentacije i možda učestvuje na predstojećem Kupu afričkih nacija, čiji je organizator baš Kamerun. Zanimljivo, novom fudbaleru crno-belih to nije prioritet, on želi najpre da se dokaže na klupskom planu.

„Najiskrenije, glavni cilj mi je da dobro igram u dresu Partizana, da budem u službi ekipe i da doprinesem kvalitetom i iskustvom. Ostalo, što se tiče reprezenatcije i Kupa afričkih nacija, nije u mojim planovima. Bratu i prijateljima koji su me nagovarali da se vratim u državni tim, rekao sam da ne to ne zanima. Čak ne me ne interesuje šta će sutra biti. Lično, znam da posedujem potencijal da budem reprezentativac, ali postoje stvari koje ne zavise od mene. Ono što jeste, može se videti kroz statističke podatke. U moderno doba postoji dosta platformi na kojima možete da pronađete kako ko igra. Znam da ću se vratiti u reprezenatciju kad to bude božja volja. Mogu to da kažem sa sigurnošću, iako mi nije prioritet. Otvoren sam, Kamerun je moja zemlja i narabvno da sanjam da igram za nju“, dodao je Frank Maki Banjak, prvi – a prema rečima odgovornih iz Humske– možda i jedini letnji novajlija Partizana.