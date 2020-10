Praktično ceo prelazni rok vladala je neizvesnost oko daljih koraka Nikole Maksimovića u klupskoj karijeri. Od epiteta heroja Napulja posle osvojenog trofeja Kupa Italije, preko otvorenih pregovora do potpune konfuzije oko toga da li že Maksimović ostati ili otići sa stadiona San Paolo.

Od momenta kada su razgovori o novom ugovoru započeli, do danas prošlo je više od četiri meseca, a konačno rešenje i dalje se ne nazire. Maksimovićeva budućnost tema je praktično svih medija u pokrajini Kampanija, ali i širom Italije. Novinari italijanskog Skaja stigli su do saznanja da se Maksimoviću ne odlazi iz Napulja i da želi dogovor sa klubom oko produžetka saradnje. Zbog toga je, između ostalog, odbio pozive Karla Anćelotija iz Evertona i Vest Hema koji je nudio 15.000.000 evra.

Dok pregovori i dalje traju, najveća prepreka konačnom dogovoru ostaje plata. Maksimović preko svog agenta Falija Ramadanija traži platu od 2.800.000 evra, što je više nego duplo od onoga što trenutno dobija (oko 1.200.000 evra pr. au), dok Napoli i dalje nije spreman da izađe srpskom reprezentativcu u susret...

“Maksimović želi da ostane, on nije otpisan u Gatuzovom projektu. On je jedan od dvojice vodećih štopera u timu, srećan je u Napulju. Da nije tako, sigurno bi otišao ranije. Problem novogo ugovora je plata, a pregovori s čelnicima Napolija nikada nisu laki. Aurelio de Laurentis je preuzeo rizik da izgubi svoje najiskusnije igrače, kako bi sačuvao poziciju tvrdog pregovarača“, izjavio je dobro poznati reporter Skaja Luka Marketi­.

Dok u Maksimovićevom slučaju postoji obostrana želja da se saradnja nastavi, Skaj tvrdi da je Hisajeva pozicija u timu na klimavim nogama i da je rastanak u januaru realna opcija. Hisaj je, poput Maksimovića, u poslednjoj godini ugovora s Napolijem.

“Prodaja u januaru je opcija, mada on tada može da dogovori odlazak u junu bez obeštećenja. Hisaj bi hteo da ostane, ali je problem ekonomskom aspekta, jer klub mu nudi manju platu od sadašnje. Pitanje je da li Hisaj ima alternativu, odnosno klub koji je spreman da ponudi 3.000.000 evra godišnje, koliko on traži na ime plate. Do ovog trenutka nema interesovanja za njega. Dolazak Emersona Palmijerija zavisi od Elseidovog statusa“, ističe Marketi.

