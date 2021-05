Promašaja je bilo i niko ne garantuje da ih u budućnosti neće biti. U Milanu su godinama unazad strovalili stotine miliona evra kako bi klub vratili na staze stare slave. Kroz San Siro su prethodne decenije prošli razni Bertolaćiji, Konstanti, Lapadule, Kalinići, Boriniji, a Milan je konstantno kaskao u mestu, uglavnom ne dalje od šeste pozicije. Međutim, otkako je sredinom 2019. godine Paolo Maldini preuzeo ulogu tehničkog direktora, greške na fudbalskoj pijaci su svedene na minimum i što je za Rosonere najbitnije, ako ih je i bilo, nisu prevelike (samo trojicu je platio preko 20.000.000 evra od Maldinijevog dolaska), čime je legenda milanskog velikana potvrdila da i te kako ima štofa za posao kojeg se latila.

Simona Kjera i Aleksisa Salemakersa je "izbunario" za zbirno 7.000.000 evra, precrtanog Tea Ernandeza na Ibici namamio na San Siro, kada su se mnogi otimali oko Đovanija Di Lorenca, Čiča Kaputa i Hameda Traorea, Maldini je iz Empolija "izvukao" Arsenalov otpadak Ismaela Benasera, a ove zime pokupio još jedan iz drugog londonskog kluba, Čelsija, u kojem nisu verovali u Fikaja Tomorija. Šest meseci kasnije, utisak je, Maldini je još jednom pogodio.

Maldini sa Ernandezom i Kjerom (Foto: Reuters)

Doduše, imao je Tomori obećavajući start na Stamford Bridžu. Kako u prvoj sezoni nije mogao da troši, Frenk Lampard je odlučio da ukaže priliku pojedinim produktima Čelsijeve akademije. Među njima je bio i Tomori, koji je godinu dana ranijebio neizostavni član u Lampardovom Derbi Kauntiju. Isti status imao je i na startu sezone 2019/20, od 4. do 14. runde odigrao je svaki premijerligaški minut, do polusezone upisao je još tri starta, a onda naprasno ispario iz prve postave. Lampard je u drugom delu sezone štoperski tandem Zuma – Tomori zamenio Kristensenom i Rudigerom i ništa više nije bilo isto za Fikaja.

"Odjednom sam se našao izvan tima i zaista nisam znao zašto. Mislio sam da treba da radim jako, što mi je i trener rekao. Pokušavao sam da se forsiram i uradim više, ali u tom trenutku, delovalo je da ništa nije kako treba i ništa mi nije objašnjeno. Ta 2020. je fudbalski gledano bila jako frustrirajuća za mene. Bila je vrlo, vrlo teška, posebno nakon što sam u 2019. igrao utakmica. Od stotke do bukvalnog spuštanja na nulu, a da nisam ni znao razlog zašto sam došao do nule, bio je to veliki izazov", govorio je Tomori, svestan da je odlazak jedino rešenje.

Kada je pozajmljen od Čelsija Tomoriju je dodeljena alternativna uloga, da u nedostatku štoperskih opcija povremeno odmori Milanov tandem u srcu odbrane i odmeni vremešnog i u jednom trenutku prečesto povređenog Kjera.

Međutim, Tomorijev dolazak poklopio se sa naglim padom forme Alesija Romanjolija u drugom delu sezone. Stefano Pioli nije želeo da zbog slabih partija svog kapitena na kocku stavi mesto u Ligi šampiona, te je Tomorija prekomandovao u startera, pored iskusnijeg Kjera. A Englez pokazao od kolikog je značaja za tim. Od 14 utakmica, koliko je počeo u Seriji A, Milan je izgubio samo tri, u Ligi Evrope jednu od četiri. Bez njega na terenu, Rosoneri nisu dobili nijedan od tri meča.

Nebeski skok Fikaja Tomorija (Foto: AFP)

U početku se uglavnom isticao odličnim postavljanjem i čitanjem igre, ali je u prošlog vikenda u derbiju sa Juventusom demonstrirao i neverovatne fizičke karakteristike. Konkretno, nebeski skok. Kako bi postigao gol, poslednji od tri u Torinu, Fikajo je skočio 2,63 metra, čime je postavio rekord Serije A, koji je do tada držao ni manje ni više nego Kristijano Ronaldo (2,54). Skok najverovatnije vredan Milanovog dugo iščekivanog povratka u Ligu šampiona, jer upravo zahvaljujući Tomorijevom golu Milan ima bolji međusobni skor od Juventusa (3:0, 1:3) i tri boda više u odnosu na torinski tim.

Pogodak kojim je Tomori sebi potencijalno obezbedio definitivan transfer na San Siro, jer sa sve izvesnijim odlaskom u Ligu šampiona dolazi i finansijska injekcija, iz koje će Maldini vrlo rado izdvojiti dozu od 28.500.000 evra, kako bi je ubrizgao u Fikajov trajni ostanak. Ako pitate ljude u Milanu, vredan svakog centa, iako će svakako pokušati da od Čelsija malo "prebiju" cenu.