Ambulanta madridskog Reala nastavlja da radi punom parom. Da li je srž problema u malom broju igrača na koje Zinedin Zidan ozbiljno računa ili istrošenosti sastava koji je već dugi niz godina na okupu, teško je reći. Bilo kako bilo, nova muka je zadesila aktuelnog prvaka Španije: povredio se Karim Benzema.

Zadobio je udarac u predelu članka tokom susreta sa Valensijom minulog vikenda, da bi na jučerašnjem treningu osetio nelagodnost. Postalo je jasno da će morati na pauzu. Duel sa Valjadolidom (subota, 21.00) izvesno će propustiti, a pod velikim znakom pitanja je i njegov nastup protiv Atalante, u prvom meč osmine finala Lige šampiona. Učiniće sve da se vrati na teren pred susret u Bergamu, ali postoji i bojazan da bi sa nedovoljno zalečenom povredom mogao samo da produbi agoniju.

Loše vesti potvrdio je i šef struke Kraljevskog kluba na konferenciji za medije.

"Karim neće biti sa nama sutra, osetio je problem. Pošto se to dogodilo juče, on sutra neće biti sa nama, videćemo kako će se stvari odvijati naredne nedleje. Posle utakmice ćemo videti kako da li je došlo do boljitka", izjavio je Zidan.

Kada se podvuče crta, povreda francuskog napadača je 41. za Real ove sezone. Nestvaran podatak. Najboljeg strelca ekipe (12 golova) u centru za rehabilitaciju dočekali su Serhio Ramos, Dani Karvahal, Rodrigo, Fede Valverde, Alvaro Odriozola, Eden Azar, Marselo i Eder Mlitao. Zidan u ovom trenutku ne može da računa na devet prvotimaca. Tako su i jutros treningu Blankosa prisustvovali omladinci Ugo Duro, Blanko, Viktor Ćust, Migel Gutijerez, Kariljo i Aribas, kao i 13 članova seniorskog pogona.

Zbog silnih izostanaka veliki teret će spasti na Tiba Kurtou, Rafaela Varana, Naća Fernandeza, Ferlana Mendija, Kazemira, nedavno oporavljenog Tonija Krosa, Luku Modrića, Iska, talentovanog Vinisijusa Žuniora, Marka Asensija, Lukasa Vaskeza, koji se takođe tek vratio iz povrede i Marijana Dijaza.

"Igrači koji nisu u mogućnosti da igraju su nam jako bitni, znamo koliko nam znači Karim, ali on je povređen i ne može da pomogne. Moramo da razmišljamo o onima koji su tu i pomognemo Benzemi i ostalim igračima da se što pre oporave", zaključio je popularni Zizu.

Jedina dobra stvar bi mogla da bude to što će mladi igrači dobiti priliku da se pokažu. Posebno će oči biti uprte u Santijaga Aribasa, kojem nesumnjivo predstoje ozbiljniji minuti. Dijaz će biti na velikom ispitu, ako sada ne dokaže da ima kvalitet za Real, jasno je da ga na leto čeka selidba.

Utisak je da se na Bernabeu nisu dobro presabrali, kada su pustili Luku Jovića i Martina Edegarda na pozajmice.

