Mehelen i Gent su u fenomenalnoj formi. Ovo je donedavno bila samo misaona imenica, ali je sada realno i činjenično stanje. Posle lošeg otvaranja sezone, naročito Bafalosa, oba tima nadaju se hvatanju voza za plej-of za izlazak na međunarodnu scenu. I to, s pravom.

Mehelen je tri boda ispred Genta i brani poslednju poziciju koja vodi u baraž, a sve to zahvaljujući partijama poslednjih sedmica. Momci Vutera Frankena briljiraju i na nivou su onih koji se bore za titulu. Doživeli su samo jedan poraz na 12 prethodnih duela u svim takmičenjima, ostvarivši u tom opsegu 10 pobeda. Stigli su i do četvrtfinala Kupa Belgije, koji je još jedan potencijalni poligon za sticanje prava na izlazak na evroscenu.

Iako je Mehelen na prvenstvenoj tabeli udaljen četiri mesta od Genta, bodovna razlika je tek tri boda. O izjednačenosti ovog takmičenja govori dovoljno podatak da je distanca od 3. do 12. mesta, na kojem se nalazi Gent, svega sedam bodova.

Gent je nanizao osam duela u kojima je ostao neporažen, računajući i Kup. I on je stigao do četvrtfinala, ali to ne znači da neće juriti ka najboljih osam u ligi, kako bi osigurao bitku za Evropu. Ekipa Hejna Vanhazebruka, posmatrajući prvenstvo, ne zna za poraz na šest minulih mečeva, ali vredi napomenuti da je u tom periodu ostvario četiri remija.

Glavna napast Bafalosa je Roman Jaremčuk, strelac 13 golova u ligi ove sezone, i nema dileme da će Ukrajinac da bude najopasniji po gol Mehelena. Sa druge strane, Frankenov sastav kombinovano je efikasniji od Genta, ali nema izrazitog strelca, pošto su pogoci ravnomernije raspoređeni. Predvodnik je vezista Žofri Heremans sa osam, a sledi iskusni Igor De Kamargo i Kerim Mrabti sa po pet golova.

Zdravstveni bilten na obe strane nije idealan, ali je evidentno da su gosti u većem problemu. Domaćinu nedostaju Engval, Šved i van Dam, a gostima Čakvetadze, Kusemans, De Brujn, Depoatr, Malede, Mareh, Ngadeu-Ngađui i Plastun.

BELGIJA 1 - 27. KOLO

Petak

20.45: (3,10) Mehelen (3,35) Gent (2,30)

Subota

16.15: (2,70) Epen (3,25) Ostende (2,65)

18.30: (2,60) Muskron (3,25) Serkl Briž (2,75)

20.45: (3,50) Beveren (3,45) Šarlroa (2,10)

Nedelja

13.30: (1,65) Anderleht (3,80) Kortrajk (5,50)

16.00: (3,60) Varegem (3,45) Standard (2,05)

18.15: (1,70) Genk (3,70) Beršot (5,10)

20.45: (1,82) Antverpen (3,60) Sint Trojden (4,50)

Ponedeljak

20.45: (1,33) Klub Briž (5,40) Leven (8,50)

*** kvote su podložne promenama