Za razliku od prošlogodišnje meksičke Aperture koje je protekla u dominaciji Leona koji je bio ubedljivo najbolji u ligaškom delu sezone, kao i u plej-ofu, u Klausuri pršti od neizvesnosti. Jedino je Kruz Azul opravdao ulogu favorita, stigao do polufinala gde je u prvom meču u gostima odigrao bez golova sa Pačukom, pa će naredne nedelje u revanšu na Asteka stadionu u Meksiko Sitiju da traži kartu za finale. Već u prvoj nokaut rundi takmičenja ispao je Tigres sa Andre Pjerom Žinjakom i šampion Aperture Leon. U četvrtfinalu doigravanja su stali i Klub Amerika i Monterej.

Noćas (04.00) u Toreonu igra se prvi meč drugog polufinalnog para meksičke Klausure, Santos Laguna dočekuje Pueblu. Oba tima su posle dramatičnih četvrtfinala stigli do polufinala. Santos Laguna je eliminisala favorizovani Monterej nekadašnjeg selektora Meksika Havijera Agiera i to golom u drugom minutu sudijske nadoknade u revanšu. U prvom meču je Santos slavio sa 2:1 na svom terenu, u revanšu je gubio do finiša sa 1:0, a onda je posle gužve i kornera Roberto Prijeto doneo zlata vredan gol Laguni. Puebla je eliminisala Atlas u prethodnoj rundi.

Najveća opasnost po gol Santos Lagune preti od napadača Puebla Santijaga Ormenja, strelca devet golova ove sezone, pet manje od prvog golgetera lige, Aleksisa Kanela iz Toluke.

04.00: (1,80) Santos Laguna (3,35) Puebla (4,20)

Biće ovo 39. utakmica ovih klubova. Čak 19 mečeva Santos Lagune i Pueble su završeni bez pobednika. Santos je dobio 15 utakmica, a Puebla samo četiri. U prvom delu prvenstva, pre dva i po meseca, ova dva tima su u Toreonu odigrali bez golova. Puebla nije pobedla Santos na 17 utakmica (osam poraza i devet remija). Više od osam godina popularni Kamoterosi nisu dobili tim iz Toreona.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Santos Laguna je poznata kao ekipa koja igra tvrde mečeve na mali broj golova. Na 17 utakmica ove godine u prvom delu sezone gol-razlika tima iz Toreona je 18:13. Po tri pogotka ove sezone postigli su Huan Ferni Otero, Santijago Munjoz i Eduardo Agire. Kod Pueble osim Ormenja ističu se Danijel Alvarez sa četiri i Kristijan Tabo sa tri gola, dok je najbolji paker Omar Fernandez sa pet asistencija.

Santos Laguna će imati podršku navijača, naravno u ograničenom broju usled pandemije virusa korona.

IZBOR UREDNIKA

MEKSIKO, KLAUSURA – POLUFINALE (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

Pačuka – Kruz Azul 0:0

Petak

04.00: (1,80) Santos Laguna (3,35) Puebla (4,20)

***kvote su podložne promenama