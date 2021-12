Mersisajd derbi u nevreme za Everton: Miriše na teror Liverpula, ali tvrđava Gudison ne pada lako

Mersisajd derbi u nevreme za Everton. Karamele nisu pobedile nijednom u poslednjih sedam utakmica i čekaju raspucanog gradskog rivala Liverpul koji dolazi na Gudison posle dve pobede od po 4:0 nad Arsenalom i Sautemptonom. Jirgen Klop je svestan da će u januaru ostati bez Mohameda Salaha i Sadija Manea koji će tada igrati na Afričkom kupu nacija, pa je za Redse od krucijalne važnosti da se do Nove godine osvoji maltene svaki bod, a raspored utakmica to dozoljava.

Duel na Gudisonu (21.15) imaće jedan zajednički imenilac - Rafaela Beniteza. Letošnja odluka čelnika Evertona da za menadžera angažuju trofejnog Španca koji je od 2004. do 2010. vodio gradskog rivala i koji je sa njim osvojio Ligu šampiona izazvala je nezadovoljstvo navijača i sa plave i sa crvene strane Liverpula. I jedni i drugi to su doživeli kao „izdaju”, ali minulih meseci strasti su se malo smirile. No, verujemo da će ih ovaj derbi ponovo podgrejati, mada Španac nije jedini razlog za dodatno dizanje tenzija.

Naime, njihov okršaj iz oktobra prošle godine ostao je u senci teške povrede štopera Liverpula Virdžila van Dajka već u šestom minutu, posle starta golmana Evertona Džordana Pikforda. Jedan od najvažnijih fudbalera gostiju zbog toga je propustio ostatak sezone (kao i EP), što je značajno doprinelo tome da Liverpul ne odbrani šampionsku titulu. Sigurni smo da pristalice kluba sa Enfilda to nisu oprostile engleskom reprezentativcu i da će ga „čašćavati” prilikom svakog kontakta sa loptom.

Domaći su odlično počeli sezonu, međutim, od početka oktobra forma im je u ozbiljnom padu. Protivnik je savršen u LŠ (svih pet pobeda), dok je u prvenstvu malo zaostao za vodećim Čelsijem. Benitez ima nešto više kadrovskih problema nego njegov kolega Jirgen Klop. Veliki plus je povratak Rišarlisona koji je izdržao suspenziju, ali je Andre Gomeš pod znakom pitanja, dok sigurno neće igrati Dominik Kalvert-Luin, Jeri Mina, Tom Dejvis i Mejson Holgejt.

Sa druge strane, nemački stručnjak može da računa na veći broj kvalitetnih pojedinaca, koji mogu da kompenzuju izostanke. Liverpulu fale Džo Gomez i Nabi Kejta koji se polako vraćaju u trenažni proces, kao i Roberto Firmino, odnosno Kurtis Džons.

Jedan detalj posebno upada u oči. Liverpulova dominantna statistika postavljanja ofsajd zamki. Klopovi puleni su ove sezone 57 puta upecali rivale u nedozvoljenoj poziciji, čak 21 put više od sledećeg najsupešnijeg kluba u tom segmentu. Međutim, to bi mogla da bude šansa za Everton i videćemo hoće li se sa povratkom brzonogog Rišarlisona Benitez odlučiti da pokuša da napadne Liverpul tamo gde je najjači, ali gde svaka greška praktično znači kolosalnu gol šansu. Upravo je na sličan način pukla odbrana Liverpula u duelu sa Vest Hemom pre gola Pabla Fornalsa.

Gudison je u poslednjoj deceniji često bio neosvojiva tvrđava za Liverpul koji je na stadionu gradskog rivala u tom periodu slavio sam dva puta. Doduše, Everton je poslednju pobedu kod kuće zabeležio davne 2010. godine, što znači da je manji od dva liverpulska fudbalska zdanja pogodno tle za nerešene ishode.

Epilog poslednjeg odmeravanja snaga bilo je Evertonovo osvajanje Enfilda, u meču u kojem je jedan od dvojice strelaca bio upravo Rišarlison. Međutim, kako Everton deluje na terenu poslednja dva meseca i sa kakvim autoritetom Mohamed Salah i drugovi rešetaju rivale po Ostvru, odnosno Evropi, teško je zamisliti da Liverpul večeras neće servirati osvetu gradskom rivalu. A osetili su nedavno i Arsenal i Mančester junajted teror velikana sa Enfilda.



PREMIJER LIGA - 14. KOLO

Utorak

Njukasl - Norič 1:1 (0:0)

/Vilson 61pen - Puki 79/

Lids - Kristal Palas 1:0 (0:0)

/Rafinja 93p/

Sreda

20.30: (2,60) Sautempton (3,35) Lester (2,90)

20.30: (10,0) Votford (5,30) Čelsi (1,35)

20.30: (2,05) Vest Hem (3,50) Brajton (3,90)

20.30: (2,00) Vulverhempton (3,45) Barnli (4,20)

21.15: (9,00) Aston Vila (4,90) Mančester Siti (1,40)

21.15: (8,00) Everton (4,70) Liverpul (1,45)

Četvrtak

20.30: (1,70) Totenhem (3,80) Brentford (5,70)

21.15: (2,10) Mančester Junajted (3,50) Arsenal (3,80)

*** kvote su podložne promenama