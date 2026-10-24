Metropolitano – sigurna kuća za Čolove ratnike

Biće to prvi meč tima iz La Korunje u Madridu posle osam i po godina, odnosno od 1. aprila, kada je Atletiko slavio sa 1:0 golom Francuza Kevina Gameira. Galicijski tim je samo pet puta pobedio Atletiko na čak 40 prvenstvenih utakmica u Mardridu. Novi stadion Atletika, od otvaranja 16. septembra 2017. godine, ostao je neosvojiva tvrđava za čak 45 timova od 61. Na 231 domaćoj utakmici, Atletiko je sakupio 163 pobede, što je impresivna statistika od 71 odsto, remija je bilo 44, dok su upisana 24 poraza (10 odsto), a prosek za golove dati-primljeni je 1,95:0,75.

21.00: (1,25) Atletiko Madrid (6,50) Deportivo La Korunja (10,5) MOZZART RELAX

Skoro polovina timova je uvek gubila na Metropolitanu, odnosno 43 odsto. Najviše puta je padao u Madridu Alaves (svih osam), dok su obe utakmice na Metropolitanu izgubili i nekadašnji šampioni Evrope, Borusija iz Dortmunda i Inter. Samo tri tima su pobedila više od jednom Atletiko na novom objektu, i to Barselona čak sedam puta, Real dva puta i zanimljivo Levante dvaput.

Atletiko želi pobedom nad Deportivom da zadrži drugo mesto i nada se pobedi gradskgo rivala Reala u sutrašnjem El Klasiku, kako bi ostao u trci za titulu. Barselona preti da Primeru učini nezanimljivom kada je borba za prvo mesto u pitanju.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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Marka je u špicu najavila Aleksa Baena, u poslednje vreme strelca ključnih golova za Atletiko, i Hulijana Alvareza koji ulazi u formu posle zvižduka navijača zbog želje da napusti klub i preseli se u Barselonu. Povređeni su Koke, Kristijan Romero i Kardoso.

18.30: (3,25) Valensija (3,45) Viljareal (2,20) MOZZART RELAX

Tim sa Riazora je odlično počeo sezonu, pobedio i Viljareal u gostima, ali usledila je kriza, sedam mečeva bez pobede. I dalje trener Antonio Idalgo ne može da računa na gabonskog veterana Pjera Emerika Obamejana, koji je blistao na početku Primere. Van stroja su i Kasado, Brajt, Noe i Edahčuri.

PRIMERA – 10. KOLO

Petak

Alaves – Malaga 1:1 (0:1)

/Manjas 89 – Ninjo 44/

Subota

14.00: (1,75) Rajo Valjekano (3,60) Elče (4,90) MOZZART RELAX

16.15: (2,35) Rasing Santander (3,50) Espanjol (2,95) MOZZART RELAX

18.30: (3,25) Valensija (3,45) Viljareal (2,20) MOZZART RELAX

21.00: (1,25) Atletiko Madrid (6,50) Deportivo La Korunja (10,5) MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (1,55) Atletik Bilbao (3,70) Hetafe (7,00) MOZZART RELAX

16.15: (2,95) Selta (3,40) Betis (2,40) MOZZART RELAX

18.30: (1,62) Sosijedad (3,90) Levante (5,60) MOZZART RELAX

21.00: (1,65) Barselona (5,40) Real Madrid (4,00) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (1,95) Sevilja (3,45) Osasuna (4,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama