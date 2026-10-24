Metropolitano – sigurna kuća za Čolove ratnike
Vreme čitanja: 3min | sub. 24.10.26. | 11:42
Čak 45 od 61 rivala na novom stadionu Madriđana nikada nije slavilo. Od otvaranja velelepnog objekta pre više od devet godina, Atletiko ima 71 odsto pobeda. U prestonicu Španije večeras (21.00) stiže Deportivo
Kriza za Atletiko na početku sezone, buka oko Hulijana Alvareza, ali je onda dobijen Real u Madrilenju, što je dalo krila četi Dijega Čola Simeonea. Pre četiri dana je prekinut trijumfalni niz od šest pobeda remijem u Štutgartu (1:1) u Ligi šampiona. Na Metropolitanu se Čolovi ratnici osećaju kao riba u vodi.
Samo je Viljareal na početku sezone krajem avgusta uspeo da ostane neporažen (2:2) u prestonici Španije. Posle toga tri trijumfa za Atletiko pred svojim navijačima, a pet vezanih u Primeri. Na Metropolitanu večeras (21.00) stiže povratnik u Primeru, Deportivo iz La Korunje koji je dobro počeo sezonu, ali je u padu i čeka ga grčevita borba za opstanak.
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Biće to prvi meč tima iz La Korunje u Madridu posle osam i po godina, odnosno od 1. aprila, kada je Atletiko slavio sa 1:0 golom Francuza Kevina Gameira. Galicijski tim je samo pet puta pobedio Atletiko na čak 40 prvenstvenih utakmica u Mardridu. Novi stadion Atletika, od otvaranja 16. septembra 2017. godine, ostao je neosvojiva tvrđava za čak 45 timova od 61. Na 231 domaćoj utakmici, Atletiko je sakupio 163 pobede, što je impresivna statistika od 71 odsto, remija je bilo 44, dok su upisana 24 poraza (10 odsto), a prosek za golove dati-primljeni je 1,95:0,75.
21.00: (1,25) Atletiko Madrid (6,50) Deportivo La Korunja (10,5) MOZZART RELAX
Skoro polovina timova je uvek gubila na Metropolitanu, odnosno 43 odsto. Najviše puta je padao u Madridu Alaves (svih osam), dok su obe utakmice na Metropolitanu izgubili i nekadašnji šampioni Evrope, Borusija iz Dortmunda i Inter. Samo tri tima su pobedila više od jednom Atletiko na novom objektu, i to Barselona čak sedam puta, Real dva puta i zanimljivo Levante dvaput.
Atletiko želi pobedom nad Deportivom da zadrži drugo mesto i nada se pobedi gradskgo rivala Reala u sutrašnjem El Klasiku, kako bi ostao u trci za titulu. Barselona preti da Primeru učini nezanimljivom kada je borba za prvo mesto u pitanju.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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Marka je u špicu najavila Aleksa Baena, u poslednje vreme strelca ključnih golova za Atletiko, i Hulijana Alvareza koji ulazi u formu posle zvižduka navijača zbog želje da napusti klub i preseli se u Barselonu. Povređeni su Koke, Kristijan Romero i Kardoso.
18.30: (3,25) Valensija (3,45) Viljareal (2,20) MOZZART RELAX
Tim sa Riazora je odlično počeo sezonu, pobedio i Viljareal u gostima, ali usledila je kriza, sedam mečeva bez pobede. I dalje trener Antonio Idalgo ne može da računa na gabonskog veterana Pjera Emerika Obamejana, koji je blistao na početku Primere. Van stroja su i Kasado, Brajt, Noe i Edahčuri.
PRIMERA – 10. KOLO
Petak
Alaves – Malaga 1:1 (0:1)
/Manjas 89 – Ninjo 44/
Subota
14.00: (1,75) Rajo Valjekano (3,60) Elče (4,90) MOZZART RELAX
16.15: (2,35) Rasing Santander (3,50) Espanjol (2,95) MOZZART RELAX
18.30: (3,25) Valensija (3,45) Viljareal (2,20) MOZZART RELAX
21.00: (1,25) Atletiko Madrid (6,50) Deportivo La Korunja (10,5) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (1,55) Atletik Bilbao (3,70) Hetafe (7,00) MOZZART RELAX
16.15: (2,95) Selta (3,40) Betis (2,40) MOZZART RELAX
18.30: (1,62) Sosijedad (3,90) Levante (5,60) MOZZART RELAX
21.00: (1,65) Barselona (5,40) Real Madrid (4,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (1,95) Sevilja (3,45) Osasuna (4,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama