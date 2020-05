Miha: Rekao sam Dekiju - pljuvaće te posle mesec dana

Proslavljeni srpski fudbaler, a sada treber Bolonje - Siniša Mihajlović, kazao je da mu je teško pao rastanak od selektorske funkcije u Srbiji, kao da ni igračima nije bilo lako kada im je saopštio da odlazi. On je gostujući u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem na kanalu NOVA S govorio o mnogim temama, između ostalog i o tome kako ga u Italiji mnogo više cene nego u Srbiji, koji je po njemu najlepši gradski derbi, da li će dovesti Zlatana Ibrahimovića...

"Ibra? Zvao me je pre nekoliko dana. Videćemo šta će odlučiti na leto. Sigurno neće ostati u Milanu, ali pitanje je da li će doći kod nas ili će se vratiti u Švedsku. On se prema meni ophodi drugačije u odnosu na ostale, pazi šta priča i kako se ponaša, tako je jer se opasni ljudi međusobno poznaju”, kroz osmeh je prokomentarisao Miha.

O našem mentalitetu i početnim trenerskim koracima Dejana Stankovića...

“Mi smo kao narod najgori za sebe. U Italiji sam cenjen mnogo više nego u svojoj zemlji. Kad me je Deki nazvao i rekao mi da postoji šansa da preuzme Zvezdu, rekao sam mu da je to dobro, Zvezda je Zvezda, ali da mora da zna u šta ide. Bio sam selektor reprezentacije, što je u većini zemalja prva pozicija ispod predsednika države. Ljudi kad te viđaju na svaka tri meseca imaju samo reči hvale i poštovanje, ali kad te vide tri dana uzastopno drugačije je, odmah imaju stav: “Aaa, pa on je ku*ton”. Zato sam rekao Stankoviću da ne misli da ga neće posle mesec dana pljuvati, bez obzira na ime. Kod nas ko god pokuša da uvede nešto novo ima protiv sebe veliki broj ljudi, kao da im je drago da ti ne krene dobro".

O odlasku sa mesta selektora...

"Jedini sam imao hrabrosti da promenim nešto i videlo se po kvalifikacijama da napredujemo. Mogao sam da ostanem, imao ugovor još dve godine, ali sam otišao jer atmosfera nije bila dobra. Poslednju utakmicu smo pobedili Makedoniju 5:1 i svi smo zajedno plakali u svlačionici. Nisam mogao da ostanem jer sam gubio mnogo energije na gluposti koje nemaju veze sa fudbalom”, prisetio se Miha.

Na kraju reč-dve o velikim derbijima koje je igrao, a bilo ih je...

“Za mene je najlepši derbi između Zvezde i Partizana. Za Zvezdu navijam od malena i osećaj da pobediš najvećeg rivala, a mi smo često pobeđivali, zaista je fenomenalan. U Milanu, Đenovi i Torinu naboj je dosta manji. Sećam se da sam u Torinu puštao igračima snimke sa našeg večitog derbija. Bio je tu i Ljajić, pa sam im govorio da njega pitaju kako se osećao kad je igrao protiv Zvezde na Marakani. Rekao sam im da tu mogu da razumem da se neko uplaši, ali ne i na gostovanju Kaljariju gde na tribinama sede dve mačke", zaključio je iskusni stručnjak.