Danima za nama mediji sa Apeninskog poluostrva su lansirali informacije o pregovorima Crvene zvezde sa igračima sa tamošnjeg podneblja. Pričalo se o Ederi, pominjali su se i neki drugi fudbaleri sa platnog spiska klubova iz Serije A, na kraju je izbor pao na Filipa Falkaa. Sa Marakane nema nagoveštaja, ili pohvale, da je posao blizu realizacije, ali gotovo svi uticajni italijanski novinari su preneli vest da će ideolog Lečeove igre karijeru nastaviti u Beogradu. I da će Crvena zvezda platiti izlaznu klauzulu od 1.00.000 evra.

IZBOR UREDNIKA

Neće to biti kraj saradnje Crvene zvezde i italijanskih klubova u ovom prelaznom roku, pošto bi jedan od ljubimaca Dejana Stankovića karijeru mogao da nastavi na "čizmi". Prema saznanjima MOZZART Sporta srpski šampion je u poodmakloj fazi pregovora sa Torinom oko prodaje bivšeg kapitena mlade reprezentacije Srbije. Posao još nije završen, ali prema informacijama našeg portala čak su i najodgovornija lica sa Marakane tokom srede saopštila Petroviću da bi uskoro mogao da se otisne u inostranstvo. Tačnije, postane član ozbiljnog kluba koji će zadovoljiti njegove ambicije.

Pominjala se i Parma, ali deluje da je Torino sudbina momka iz Krupnja razornog šuta. Torino je u ovom prelaznom roku prodao Milanu Sualija Meitea, i praktično otvorio vrata Serija A Njegošu Petroviću. Zvezdin vezista je igrač sličnih, može se reći čak identičnih karakteristika, kao Francuz sa pasošem Obale Slonovače.

Torino do sada ima razočaravajuću sezonu. Bikovi su imali velike planove na početku sezone, ali je jasno da im je ove takmičarske godine suđena borba za opstanak. Navijači krive Urbana Kaira, koji je pod velikim pritiskom medija, zbog očajnih rezultata tima i samo 14 osvojenih bodova. Moraće prvi čovek Granata da se otvori u zimskom prelaznom roku, posebno kada je reč o vezistima. Trenutno samo Lineti i Rinkon pokazuju standard dostojan Serije A. Ostali su u velikoj apatiji, pa otuda Torino grozničavo juri pojačanja u manevru. Pominjali su se Amadu Dijavara iz Rome, zatim član Đenove Valon Behrami, dok je propao pokušaj dovođenja Stanislava Lobotke iz Napolija.

Crvena zvezda može da igra na kartu Torinove žurbe i činjenice da je gazdi Kairu voda odavno došla do grla. Sa druge strane italijanski klub je svestan da je crveno-belima hitno potreban ozbiljan novac, i da dugo nije napravila ozbiljan izlazni transfer. U menadžerskom žargonu, trenutno je na snazi obaranje ruku. Crvena zvezda je za Njegoša Petrovića tražila 3.000.000 evra i sitne procente od naredne prodaje. Torino je spreman da ide do 2.500.000 evra. Reklo bi se da nije u pitanju nepremostiva razlika, i da bi moglo da dođe do dogovora.

Posle uzleta na početku mandata Dejana Stankovića i prekrasnog gola na Banovom brdu, bivši član Rada je zapao u igračku krizu. Kumovala je tome i povreda tetive skočnog zgloba, koju je bivši član Rada pregurao na nogama. I pored neubedljivih igara dobio je šansu u kontinuitetu, i na kraju napravio iskorak u finišu jesenje sezone. Postigao je pogodak u Gentu, možda vredan evropskog proleća.

Petrović je stigao u Crvenu zvezdu leta 2019. godine. Plaćen je Radu 400.000 evra, uz Zvezdinu obavezu da Građevinarima uplati i 20 posto od naredne prodaje. Tačnije, Rad će dobiti postotak od Zvezdinog profita koji bi najmanje mogao da iznosi 2.100.000 evra.

Za Crvenu zvezdu Petrović je odigrao 51 utakmicu i postigao dva gola.