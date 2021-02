Dinamo kupuje, Hajduk dovodi na pozajmicu. Svako spram svojih platežnih mogućnosti, ali i ambicija. Paolo Tramecani okrenuo se ka Apeninima u želji da osveži tim koji se davno oprostio od šampionskih aspiracija i kao po navici u zimskom prelaznom roku kreće u rekonsrukciju tima za novu sezonu.

Splitski Hajduk je danas predstavio drugo pojačanje. Uvideo je kormilar Tramecani gde škripi i gde njegov brod najviše pušta, i u smiraj prelaznog roka posegnuo za pojačanjem. Druga akvizicija Splićana je Marko Fosati, koji je u mlađim kategorijama nastupao za Inter i Milan. Centralni vezista je na Čizmi dobio nadimak „novi Pirlo“, ali ga nije opravdao. Član svih mlađih uzrasnih kategorija reprezentacije Italije na Poljud stigao iz Monce na šestomesečnu pozajmicu.





Sportski direktor Bilih, Mindaugas Nikoličijus, opisao je Fosatija kao modernog veznjaka koji treba iskustvom da pomogne u razvoju mladih igrača, prvenstveno veziste Marija Čuića, od kojeg se dosta očekuje i uz Marija Vuškovića je „zlatna koka“ Splićana.

„Marko je igrač koji poseduje kvalitete koji će nam sigurno koristiti u ovom trenutku, a jedan od glavnih ciljeva je da nam pomogne u razvoju naših mladih veznih igrača. Svojim iskustvom, mirnoćom i liderskim osobinama će pojačati konkurenciju, te doneti dimenziju više našem mladom timu“, rekao je Nikoličijus.

Fosati je na Apeninima branio boje Latine, Barija, Askolija, Kaljarija, Peruđe, Verone i Monce, a pre nego što je odlučio da se usidri u gradu podno Marjana, dobro se raspitao kod Stefana Šimića o fudbalskoj klimi koja vlada u najvećem gradu Dalmacije.

„Igrajući u Italiji skupio sam dosta iskustva i svakako ću pokušati da pomognem Hajduku i mladim igračima kojih ovde ima mnogo. Već sam razgovarao s trenerom, čuo sam šta on traži i očekuje od mene, srećan sam što ćemo sarađivati. Sviđa mi se njegova filozofija i način na koji razmišlja o fudbalu. Došao sam u Hajduk jer mislim da zajedno možemo da napravimo dobar posao ovde. Čuo sam se i sa Stefanom Simićem koji mi je rekao sve najbolje o klubu. Dolazim spreman, u Monci sam redovno trenirao kao i čitava ekipa. Osećam se dobro i jedva čekam da istrčim na teren“, rekao je Fosati posle potpisa za Bile.

Hajduk se probudio na tržištu, očekuje se potpis i Aleksandra Kačaniklića, napadača srpskih korena poreklom iz Makedonije, a arhineprijatelj zagrebački Dinamo namerio se da na Maksimir vrati dobro poznato ime.





Večitom šampionu Hrvatske za vratom dišu Nenad Bjelica i Osijek, pa se Modri osećaju nesigurno i ugroženo. Investirao je Dinamo ove zime u igrački kadar kao nikada pre, pojačanja se nižu u Zagrebu, ali tu nije kraj. Posle serije potpisa i ulaganja u budućnost, Dinamo je krenuo u akciju vraćanja Leonarda Sigalija na Maksimir. Sportske Novosti pozivaju se na argentinske medije koji kažu da je Dinamo poslao ponudu Rasingu, ali da je ona odbijena i da Modri spremaju novu kako bi 34-godišnjeg štopera vratili u svoje jato.

Leonardo Sigali je i prošlog leta bio Dinamova želja, ali je Rasing spustio rampu na taj transfer. Sada su okolnosti drugačije. Argentincu ugovor sa Rasingom ističe na leto, pa je ovo poslednja prilika da tim sa Aveljanede ostvari neočekivani prihod. Ako do 15. januara ne dođe do nove saradnje Dinama i Sigalija, to će biti zato što uskoro startuje nova sezona u Argentini. modri će u tom slučaju morati da sačekaju leto kako bi sa bivšim kapitenom otpočeli novo poglavlje.

