Ne pamti se kada je Milan poslednji put napad na Skudeto otvorio sa dve pobede, ali Rosoneri po prvi put posle mnogo vremena deluju sasvim solidno i kao neko ko bi mogao ove sezone da bude kandidat za Ligu šampiona.

Povreda Anta Rebića je na trenutak uzburkala strasti, ali specijalistički pregledi pokazali su da nema preloma ruke, ni oštećenja tkiva, što su dobre vesti za nastavak sezone. Podjednako dobre informacije dolaze sa transfer pijace, gde je Milan dogovorio jedno i sprema još jedno pojačanje u poslednji čas.

Još u petak kasno uveče Fabricio Romano objavio je da je Milan dogovorio sve detalje prelaska Dioga Dalota iz Mančester junajteda na jednogodišnju pozajmicu. Međutim, Rosoneri nisu hteli da se ubaci opcija otkupa narednog leta jer Junajted u ovom trenutku traži previše novca za Dalota – 30.000.000 evra. Opet, Milan je konačno dobio pojačanje na desnom beku za kojim je toliko žudio celo leto. Prva ideja bio je Serž Orije iz Totenhema, s tim što klubovi nisu mogli nikako da se dogovore oko obeštećenja. Izbor je pao na Dalota, kome je sigurno laknulo što je otišao sa Old Traforda gde praktično nije ni igrao.

Istovremeno Milanova uprava je u aktivnim pregovorima sa Šalkeom za Ozana Kabaka. Kraljevski klub iz Gelzenkirhena ne bi prodao Turčina, ali su ogromni dugovi i finansijski problemi potresli klupske temelje i svaki dinar dobro je došao kako bi se izbegla totalna katastrofa. Baš iz razloga što je uprava negde između toga da ne želi da proda Kabaka i aktuelne krize traži 30.000.000 evra. To je Milanu previše i ono što odgovorni sa San Sira pokušavaju jeste da spuste cenu. I to čak i za pola! Navodno, italijanski Skaj tvrdi da Milan nudi tek negde između 15.000.000 i 20.000.000 evra, ali je spreman na kompromis, ako ga i Šalke napravi. Odnosno, da se nađu negde na sredini. Na kraju ostaje i mogućnost da Milan dovede Kabaka na pozajmicu, pa da ga narednog leta otkupi, ali to je nešto o čemu će se pričati verovatno sve do poslednjeg trenutka.

Milan je ovog leta doveo Braima Dijaza iz Reala na pozajmicu, otkupio Simona Kjera od Sevilje za 3.500.000 evra i Anta Rebića od Ajntrahta u verovatno najkontroverznijem poslu leta, a najzvučnije pojačanje je Sandro Tonali, za koga su Rosoneri samo na ime pozajmice platili 10.000.000 evra. Tu su i klinci poput Jens Petera Haugea plaćenog Bodu 5.000.000 evra, pa Aleksis Selemekers iz Anderlehta za 3.500.000, dok je prekaljeni golman Ćiprijan Tatarušanu plaćen Lionu 500.000 evra.

