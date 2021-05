Nastupa Luka Milivojević u Premijer ligi od januara 2017. godine, a brzo je uspeo da se istakne kao najvažniji šraf u igri Kristal Palasa. Sada je Luka kao vođa Palasa dao intervju za ostrvski sajt Insidefutbol.com u kom je govorio o različitim temama. Pre svega, kako gleda na fudbal posle 150 odigranih utakmica u najjačoj ligi sveta.

Ali, što je još interesantnije, dobio je i pitanje vezano za reprezentaciju Srbije. Odnosno, koliko mu je bilo teško da se oprosti od reprezentativnog dresa. Kako Luka kaže, to je njegova definitivna odluka.

I nada se da će brzo doći dobre stvari za srpski fudbal.

"To je bila moja konačna odluka. Imao sam problem sa bivšim predsednikom Saveza Slavišom Kokezom. Hajde da kažemo da sam se možda žrtvovao za budućnost, za bolje sutra, da se nikada ne bi dogodilo drugim igračima šta se meni dogodilo. Nadam sa da će se uskoro srpskom fudbalu dogoditi dobre stvari", rekao je Luka za Insidefutbol.com.

Podsećanja radi, Milivojević je početkom marta razočaran zbog svega što mu se dešava poslednjih godina u reprezentaciji Srbije rešio je da se oprosti od državnog tima sa 29 godina.

A, na pitanje koliko je ovaj Luka drugačiji od onog koji je stigao u Englesku iz Olimpijakosa, srpski vezista je rekao:

"Jako je lepo što sam ovde pet sezona. Sviđa mi se liga. Veoma je teška i takmičarski nastrojena. Osećam dosta samopouzdanja poslednjih sezona. Teško je porediti mene sada i kada sam bio u Olimpijakosu. Prošlo je četiri, pet godina od tada. Drugačija liga, drugačiji stil, ambicije. Nije mi baš lako da uporedim", rekao je Milivojević.

Interesantno je i kako Milivojević gleda na dosadašnji tok karijere, odnosno, šta bi još voleo da postigne do kraja karijere.

"Razmišljao sam nekoliko puta o tome i moram da kažem da sam veoma ponosan i srećan sa ovim što sam uradio u karijeri. Igrao sam u skoro svakom takmičenju. Nastupao sam na Svetskom prvenstvu, što je za mene najbolje i najviše šta fudbaler može da postigne. Posebno kada tamo odeš sa reprezentacijom. Zdrav sam što je najvažnija stvar i osvojio sam dosta trofeja u karijeri. Ne mogu tražiti više od ovoga".

Odigrao je Milivojević dosta mečeva za Kristal Palas, a jedan mu je ostao u sećanju.

"To je utakmica nekoliko meseci pošto sam stigao u Palas, protiv Hala kod kuće. Ostali smo u ligi. Lep osećaj za mene bio jei kada sam postigao gol protiv Sautemptona, nekoliko dana pošto sam promašio penal protiv Sitija. Naša najveća pobeda dok sam ovde bila je ona protiv Sitija Sitija od 3:2".

PENALI, ZVEZDA, ANDERLEHT, OLIMPIJAKOS…

Zanimljivo je da je Milivojević postao specijalista za penale igrajući za Kristal Palas, gotovo da ne promašuje. A, pre dolaska u Palas nije mnogo puta izvodio jedanaesterce. Kako to objašnjava?

"Izveo sam nekoliko penala u Srbiji, dok sam igrao za Crvenu zvezdu, a posle toga ih nisam izvodio. Jer su u Zvezdi, Anderlehtu i Olimpijakosu tu bili igrači, desetke ili napadači, koji su izvodili penale. I bili su uspešni u tome. Nikada nisam dobio priliku da izvodim penale. Kada sam došao ovde trebalo im je da neko izvodi penale i, jedan po jedan, postao sam uspešan".

Na pitanje da li je neki klub ostavio poseban utisak na Milivojevića, Luka je odgovorio da je to Brajton, što se baš i nije mnogo dopalo pojedinim navijačima Palasa, jer su u pitanju rivalski timovi.

"Najviše me je impresionirao Brajton, oni su obično tim koji se bori da izbegne ispadanje do kraja sezone. Impresionirali su me stilom fudbala i koliko šansi proizvode. Mislim da njihov trener radi odličan posao", rekao je Milivojević.

Dotakao se na kraju razgovora Milivojević i Novaka Đokovića i tenisa.

"Nisam nikada upoznao Đokovića, ali volim da igram tenis mnogo. Igram ga kada sam na odmoru. Moram da kažem da je Đoković jedan od najvećih sportista u našoj istoriji. Imam veliko poštovanje za njega i kao sportistu i kao osobu. Voleo bih da nam se jednog dana putevi sretnu. Voleo bih da odigram neki meč protiv njega iz zabave. Mnogo ga poštujem, jedan od najboljih iz naše zemlje", rekao je Kragujevčanin.