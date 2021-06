(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Sidneja)

Vanserijski fudbalski kvalitet Miloša Ninkovića još jednom je dobio zvaničnu potvrdu. Srpskom asu iz redova Sidneja je po drugi put u karijeri pripala Medalja Džona Vorena, najveće individualno priznanje u australijskom fudbalu. Kuriozitet ovogodišnje dodele je što su nagradu za igrača sezone na ravne časti podelila dvojica fudbalera - Ninković i Ulises Davila iz Velington Finiksa - što se do sada nikada nije dogodilo.

Četvoročlani stručni žiri je u finalnom glasanju birao između Ninkovića, Davile i Alesandra Dijamantija iz Vestern Junajteda, dodeljujući im bodove po principu 3-2-1. U konačnom zbiru plejmejkeri Sidneja i Velingtona su imali isti broj glasova, dok je iskusni Italijan bio daleko iza njih. Čelnici A-lige nisu imali drugo rešenje, već su odlučili da nagradu podele između dvojice fudbalera koji su obeležili sezonu na izmaku.

Ovogodišnja ceremonija je zbog pandemije održana virtuelno, a na samom kraju programa su u direktnom video uključenju Ninkoviću i Davili saopštili da su dobitnici Medalje Džonija Vorena. Obojica igrača su u momentu objave delovala pomalo zbunjeno, kao da ni jedan ni drugi nisu očekivali da će im posle opuštenog ćaskanja o sezoni i značaju nagrade, biti prenet ishod glasanja.

“Ja sam dobio?”, zatečeno je Ninković pitao nekoga od ljudi iz kluba ko je stajao kraj njega tokom uključenja uživo.

“Da, Miloše, ti si dobitnik Medalje Džoni Vorena”, rekao je voditelj iz studija, otvarajući kutiju sa vrednim priznanjem.

“Vau! To je sjajno! Zaista nisam očekivao da ću ponovo dobiti ovu veliku nagradu”, oduševljeno je odgovorio srpski as.

Ninković je Medalju Džonija Vorena dobio po drugi put u karijeri, pošto je za igrača godine u Australiji proglašen i 2017. godine. Te sezone je njegov Sidnej osvojio i titulu premijera (pobednik lige) i šampiona (pobednik velikog finala plej-ofa), dok će ove godine biti u prilici da brani šampionsku krunu iz prethodne sezone, pošto se u finalu, u nedelju 27. juna, sastaje sa Melburn Sitijem.

Miloš je osvajanjem zvanja igrača godine ušao u istoriju A-lige i australijskog fudbala kao tek drugi igrač koji je dvaput zaslužio ovu nagradu. Prvi je bio nekadašni as Brizbejna, Nemac Tomas Brojš, kojem je medalja pripala 2012. i 2014. godine.

Ninković se zahvalio saigračima, stručnom štabu, lekarskom timu i svim navijačima Sidneja, ali je odmah pristao i da menja medalju za jedan drugi trofej.

“Ovo je zaista veliko priznanje i nisam ni razmišljao da bih mogao da izjednačim sa Brojšom po broju osvojenih Džoni Voren medalja. Izuzetno sam počastvovan što me je žiri izabrao, ali koliko god prijale individualne nagrade, ja ipak više volim timske trofeje. Ono što sam rekao pre četiri godine ponoviću i sada, dao bih ovu nagradu za pobedu u velikom finalu i za šampionski pehar sa Sidnejom, jer to je ipak kolektivni uspeh, priznanje za sve nas. Za to smo radili cele sezone i više od svega želimo da treći put zaredom postanemo prvaci”, iskreno je rekao Ninković.

Za sada se ne zna da li će Miloš moći da igra u velikom finalu, pošto se još oporavlja od povreda mišića lista, zbog koje je propustio polufinale protiv Adelajd Junajteda. Ninković radi po specijalnom programu i ima redovne terapije kako bi bio spreman za poslednji meč sezone koji se igra u nedelju u Melburnu. Nije isključeno da će finale početi sa klupe, ali poznajući Milošev izraženi takmičarski duh nema dileme da će i ako ne bude sto posto fit stegnuti zube i odigrati koliko bude trebalo da doprinese istorijskom uspehu Sidneja.

Inače, A-liga je napravila i svojevrstan presedan u ovogodišnjoj dodeli priznanja A-lige. U izboru idealnog tima sezone, Ninković je uvršten među rezerve, dok su se u veznom redu (formacija 4-3-3) našli već pomenuiti Ulises Davila, Konor Metkalf iz Melbiurn Sitija i Oliver Bozanić iz Central Koust Marinersa.

Takođe, pojedini australijski mediji kritikovali su A-ligu što među trojicom nominovanih za Medalju Džnija Vorena nije bio nijedan igrač osvajača lige Melburn Sitija. Pre svega se zamera što se nije našlo mesto za prvog strelca šampionata Džejmija Meklarena, koji je postigao čak 25 golova na 24 utakmice. Kada je reč o Ninkovićevom učinku, on je u ovoj sezoni postigao četiri gola, zabeležio četiri direktne asistencije i stvorio čak 32 šanse svojim saigračima.

Piše: Branko CVETOJEVIĆ