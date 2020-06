Milošević mirno čeka letnju pijacu: Imamo formiran tim za sledeću sezonu

Letnji prelazni rok se nikad nije čekao mirnije u Humskoj 1. Po rečima trenera crno-belih Sava Milošević, neće biti velikog prometa na toj strani Topčiderskog brda kada se digne zavesa i krene fudbalska „pijaca“.

Ono što se zna: Strahinja Pavlović odlazi u Monako za koji dan, a osim njega, pitanje je da li će iko više iz startne postave Partizana otići ovog leta. Ta promena prija treneru Miloševiću, jer će za evropske kvalifikacije imati gotovo ceo tim očuvan na okupu.

„U dobroj smo poziciji. Imamo formiran tim za sledeću sezonu. Partizan je u komotnoj poziciji kakvoj nije bio prethodnih godina. Čuvamo kostur tima i očekujem da nam to bude najjača snaga u narednoj godini. Dobra je stvar što se igrači na terenu sada toliko dobro poznaju da više ni ne moraju da dobijaju informacije od mene, znaju sami šta treba da rade u svakom trenutku“, rekao je Milošević.

Na pitanje na kojim će pozicijama Partizan tražiti pojačanja, Savo je rekao:

„Tražićemo centarhalfa i to nije ništa novo. Svi znaju da smo Pavlovića prodali, to je mesto koja ostaje upražnjeno. Tim za sledeću godinu je popunjen. Imamo u planu da priključimo neke momke iz Teleoptika, da vidimo ko će da ostane od njih i to je sasvim dovoljno. Ako se pojavi neki igrač kojeg možemo da dovedemo jeftino, a da je dobar, naravno da ćemo iskoristiti priliku“.

A i za odlaske važi isto pravilo: samo ako se pojavi neka naročito dobra ponuda.

„Očekujem da će se fudbalski market brzo vratiti u normalu, a to je dobro za nas, jer mi kao klub živimo od transfera. Rasprodaje, u svakom slučaju, neće biti. Naš tim je oformljen i odlazaka može da bude samo u slučaju ekstremno dobre ponude, a i tada ćemo proceniti bez koga bismo mogli. Najbitnije je da se dobro pripremimo za Ligu Evrope“.

Jedno od pojačanja u letnjem prelaznom roku, ali na „poziciji“ potpredsednika kluba, mogao bi da bude Saša Ilić.

„Nisam se video sa Sašom, ali jako mi je drago da je bio na utakmici. On je jedan od najbitnijih ljudi u ovom klubu u poslednjih 15 godina i njegova podrška je dobro došla. Nije slučajno što je bio na tribinama. Nadam se da će naše rukovodstvo razgovarati o nekim konkretnim stvarima kada je njegov angažman u pitanju, ali o tom – potom. Sale treba da bude deo ovog kluba, ovo je dobar znak za početak“, podvukao je Savo Milošević.