Milošević: Odluka UEFA katastrofa za Partizan

Odluka UEFA da se u kvalifikacijama za evropske kupove ovog leta igra samo po jedna utakmica i to da se žrebom odlučuje ko će biti domaćin, razočarala je Sava Miloševića.

Trener Partizana smatra da je njegov tim žestoko pogođen tom odlukom UEFA i da je, ukupno gledano, na gubitku.

„Otkako sam došao u klub, dešavaju se neke sve gore i gore stvari po Partizan. S obzirom na to da smo konačno uspeli da zadržimo ekipu na okupu, odluka da se igra samo jedna utakmica u kvalifikacijama i to da će se domaćinstvo određivati žrebom je katastrofa po nas. To nam nikako ne odgovara. Razumem da su ljudi iz UEFA tražili neko najprihvatljivije rešenje u ovoj situaciji, ali za Partizan ovo je katastrofa“, tvrdi Milošević.

No, do evropskih kupova ima još vremena. Partizana pre toga čekaju dve utakmice do kraja sezone, obe sa Vojvodinom. Najpre u poslednjem kolu Superlige u Novom Sadu.

„Biće dosta rotacija kod nas. Ne znam šta planira kolega iz Vojvodine, ali bez obzira na to što nema takmičarskog naboja, mi ćemo se spremiti najbolje što možemo, sa ambicijom da ostvarimo dobar rezultat. Promena u sastavu će sigurno biti, ali imamo još dva treninga do utakmice, pa ćemo videti šta je najbolje“.

Nekih iznenađenja u duelu Vojvodine i Partizana, smatra Milošević, ne može da bude.

„Teško da možemo da sakrijemo nešto ni ja od kolege, ni on od mene. Igrali smo dosta puta međusobno, odigrali mnogo mečeva u ligi, tako da velikih iznenađenja ne može da bude, možda samo neki detalj. Ali, kao što sam rekao i pred derbi, odlučiće detalji, a mi ćemo se spremiti da budu na našoj strani. Kada se igra jedna utakmica, svašta može da se desi, utakmica može da ode u bilo kojem smeru. Ako uspemo da predvidimo dobar deo toka utakmice, bićemo u prednosti“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Bez obzira što je Partizan u jesenjem delu prvenstva pregazio Vojvodinu u Superligi sa 4:0 u Humskoj, trener crno-belih smatra da taj meč neće imati nikakav uticaj na predstojeći.

„Biće ova utakmica dosta teža od one u prvom delu sezone. Tada smo na vreme dali gol, pa nam je to olakšalo posao. Od tada je Vojvodina dosta poboljšala igru, podigla samopouzdanje“.

Kada prođe superligaški, samo koji dan kasnije isti rivali igraće finale Kupa Srbije u Nišu.

„Meni je svejedno gde ćemo igrati, bitno je da ekipa bude spremna. Prošle godine smo imali najtežu moguću sitaciju: igrali smo na Marakani protiv najvećeg rivala, pa se nismo bunili, ni komentarisali, nego smo pobedili. Tako da nas to gde ćemo igrati ne opterećuje. Gde god da se igra očekujem da tribine budu pune i da Partizan ima više navijača od Vojvodine. A, poznato je da je Niš grobarski grad“.

Dobio je Partizan prvo pojačanje za narednu sezonu. Iz Olimpije stiže Maki Banjak, štoper koji bi trebalo u timu da zauzme mesto Strahinje Pavlovića.

„Izuzetno sam srećan što smo uspeli da dovedemo adekvatnu zamenu za Pavlovića, ali o Banjaku ćemo pričati kad bude vremena. Fokus je sada na ove dve utakmice“, poručio je Savo Milošević.