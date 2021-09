Konačno smo na delu videli i trio koji bi trebalo da uteruje strah u kosti protivnicima. Da znoji dlanove svakog golmana na svetu. Nisu se kosti fudbalera Klub Briža tresle, dlanovi Simona Minjolea su ostali suvi. Mreža iza bivšeg golmana Liverpula zatresla se samo jednom. Napad Mesi - Nejmar - Mbape je na svom zajedničkom debiju podbacio.

Nije PSŽ nikoga zaplašio večerašnjim nastupom. Svakako ne golmana belgijskog šampiona. Upisao je tri intervencije. Prema njegovim rečima - lagane. Umesto nekog od članova ubitačnog napada, da loptu izvadi iz mreže naterao ga je Ander Erera.

"Nisam imao puno posla, igrali smo jako dobro kao tim. Timu sa fantastičnim napadom nismo dozvoljavali da stvara šanse. Ne možete ih markirati jedan na jedna, jer imaju previše kvaliteta kojim mogu da vas prođu. Probali smo sa timskom odbranom da im ne damo puno prostora. Imao sam tri intervencije, ali nisu bile tako teške".

Neće biti prijatno u svlačionici Pari sen Žermena već pred naredni trening, ali Maurisio Poketino ne očajava. Delimično je zadovoljan i veruje da će vremenom stvari doći na svoje mesto.

"Svesni smo da moramo da napredujemo. Sa tim nemam problem. Zadovoljan sam kako su napadači odradili svoje defanzivne zadatke. Moramo da budemo čvršći u drugim segmentima. Potrebno im je vreme kako bi se bolje upoznali i kako bi zajednički dolazili do uspeha, ali to večeras nije bio problem. Nismo bili dovoljno čvrsti za meč Lige šampiona. Nismo zadovoljni nastupom i znamo da moramo bolje. Imamo sjajnu grupu igrača, potrebno je samo da pronađemo ofanzivnu i defanzivnu strukturu. Za to je potrebno vreme".

IZBOR UREDNIKA

Strelac jedinog pogotka za Svece, španski vezista Ander Erera koji u poslednje vreme igra u odličnoj formi, ističe da je njegova ekipa zaslužila pobedu. Malo šta ukazuje na tako nešto. Briž je večeras bio bolji rival.

"Znali smo pre utakmice da se susrećemo sa jakim timom. Mislim da smo odigrali dovoljno dobro da pobedimo. Nismo odigrali sjajno, ali smo zaslužili trijumf. Njihov golman je bio jako dobar", na kraju je i pohvalio Minjolea, koji tvrdi da se nije ni oznojio.

Dodaje i da je napadački pristup ostavio previše prostora protivniku. Timu sa ambicijama kakve gaji PSŽ, to ne bi smelo da se dešava.

"Propustili smo nekoliko prilika, ali popravićemo se. Dobijaćemo utakmice. Imamo jako ofanzivan tim. Ponekad kada igrate napadački ostavljate određeni prostor iza sebe, to je filozofija tima, kluba".

Zamenik kapitena Presnel Kimpembe je ipak odao priznanje rivalu.

"Ovo je Liga šampiona, u punom sjaju. Susreli smo se sa jako dobrom ekipom Briža, iako se mora priznati da nismo odigrali najbolje. Zaslužili su pohvale, imali smo prilično težak meč večeras. Na kraju smo osvojili bod i najvažnije je što nismo izgubili. Moramo da poštujemo takve timove. Znamo da smo na papiru bolji, ali to moramo da dokažemo i na terenu. Kao što sam rekao, zaslužili su bod večeras".