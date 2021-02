Kao kofa ledene vode na glavu došla je svima u Realu vest da Dani Karvahal mora da pauzira minimum dva meseca zbog obnavljanja povrede butnog mišića samo dva dana pošto se zvanično vratio treninzima.

Lista povređenih igrača u ovom trenutku je na koti osam, a najveći udarac Real je doživeo u odbrani pošto su van stroja Marselo (list), Eder Militao (mišić), Alvaro Odriozola (mišić), Serhio Ramos (koleno) i Karvahal (mišić), plus Eden Azar (mišić), Rodrigo (zadnja loža) i Fede Valverde (mišić)... Ipak, sunce je konačno malo ogrejalo stručni štab madridskog kluba pošto je su trojica igrača blizu da se priključe ekipnom radu. To su Azar, Rodrigo i Valverde. Njih trojica su danas uslikani kako treniraju u vreme kada i ostatak ekipe, s tim što su radili individualno. Radili su sa loptom, ali lekarski tim Reala još nije procenio da su u dovoljno dobrom fizičkom stanju da bi mogli da se priključe ekipnim treninzima. To je ipak korak napred ka njihovom povratku takmičarskim obavezama, mada će do tog momenta proći još neko vreme.

Valverde je van stroja od 22. januara i prve procene glasile su da će se on vratiti treninzima za dve sedmice. Prošlo je gotovo mesec dana, ali oporavak ide u pravom smeru. Rodrigo je poput Karvahala doživeo povredu mišića buta uz delimično kidanje tetive, zbog čega će van stroja biti verovatno do početka aprila. Ali Brazilac je počeo s radom, navodno uhvatio dobar ritam i njega tek čekaju sedmice rada kako bi se stavio na raspolaganje Zinedinu Zidanu.

Najveća misterija je Eden Azar. Klub je pre mesec dana izašao sa informacijom da će oporavak od povrede trajati dve do tri sedmice, ali on tek sada počinje s individualnim radom. Zdravstveno stanje belgijskog krilnog napadača tema je o kojoj se priča bukvalno otkako se preselio iz Čelsija pre nešto više od godinu i po dana za 120.000.000 evra. Ove sezone odigrao je trinaest utakmica u svim takmičenjima, poslednji put je na terenu viđen u porazu od Levantea 30. januara, a od tada se vodi da ima problem s butnim mišićem.

To mu je, verovali ili ne, čak deseta povreda otkako je u Realu! Za to vreme propustio je okruglo 50 utakmica u svim takmičenjima, a tek treba da se vidi kada bi mogao da se vrati na teren i to verovatno neće biti pre kraja februara...

Od povrede zadnje lože, preko slomljene kosti u stopalu, do problema s koronom i butnim mišićem već tri puta, Azar je predmet analiza španskih medija i niko ne zna šta je to što ga sprečava da se posveti isključivo utakmicama.

Madridski As piše da je u srži problema Azarova sklonost gojenju i da je zbog toga pod strogim režimom ishrane. U poslednje vreme smršao je četiri kilograma i izvori bliski klubu tvrde da se Azar mnogo bolje oseća sada. To i dalje ne umanjuje činjenicu da je Belgijanac predugo van stroja za nekog ko je plaćen devetocifrenu sumu novca.

U grupi sa Azarom, Rodrigom i Valverdeom viđen je i Eder Militao. Brazilac se povredio pošto je odslužio suspenziju protiv Ueske pošto je isključen u meču s Levanteom, ali se procenjuje da on neće biti spreman za takmičarske obaveze pre početka marta.

Što se ostalih povređenih igrača tiče, najbliži ulasku u trenažni proces je Alvaro Odriozola. On je počeo da radi u teretani i na treninzima se očekuje tek za dve sedmice. Njegova povreda mišića je navodno delikatna i zbog toga se s mnogo pažnje vodi računa da se ne ponovi slučaj Karvahala. Upravo je ta pozicija desnog beka ogoljena njihovim povredama, jer se sada Lukas Vaskez pomerio nazad kako bi popunio rupu.

Kapiten Serhio Ramos i Marselo neće biti u timu duže vreme...

