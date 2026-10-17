Mitrović: Nisam znao da smo u plej-ofu, ne pričamo o tome

Ove noći od 01.30 tim Marka Mitrovića dočekuje ekipu Čikago Fajera, potpuno rasterećeni briga oko plasmana u doigravanje, ali svakako sa željom da zauzmu što bolju poziciju.

"Iskreno, nisam znao da smo se kvalifikovali! Može da zvuči blesavo, ali ne pratim šta se dešava u ligi, mi uopšte ne pričamo o plej-ofu", rekao je Mitrović.

01.30: (2,40) Nju Ingland (3,45) Čikago (2,65)

Srpski trener će ipak insistirati na tome da njegov tim odigra maksimalno ozbiljno u preostalih pet kola regularnog dela sezone.

"Svaki meč od sada igraće se pod pritiskom za timove koji su tu negde oko plasmana u plej-of. Na početku sezone svi su svesni da će doći taj period, ali sada više nema vremena. Imam osećaj da je svaki meč od sada kao plej-of. Dva ili tri meča pred međunarodnu pauzu osetili se da svi igraju nekako živahnije. Sada se svi bore da prežive i nema skrivanja. Svaki tim mora da parira tom intenzitetu koji protivnik ima", kaže Mitrović.

Međutim, Nju Ingland ne razmišlja samo kratkoročno. Mitrović kaže da se ne sme izgubiti fokus sa dugoročnog cilja, stvaranja tima koji će duže biti u samom vrhu.

"O tome razmišljamo i ne smemo odvajati te stvari. Postoje kratkoročni i dugoročni planovi. Uvek je sve izvesnije kada se planira na kraće staze. U stilu, u redu, imamo meč u subotu. Sad znamo da smo u plej-ofu. Po završetku sezone imaćemo izvestan broj dana i tada morano da planiramo. Možda nešto na srednji rok, ali i na duži rok, u smislu toga gde želimo da stignemo kao klub i kako će nas svaki korak koji načinimo učiniti boljim na duže staze", dodao je Mitrović.

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Emocije su u ovom poslu svakako prisutne i srpski trener ističe da jako važno ponekad ih gurnuti po strani.

"Uvek se trudim da emocije držim po strani, jer su tu svakodnevno. Pre meča sa Sinsinatijem imali smo dva poraza zaredom. Ponekad dobijete dva manja meča. Sve je to deo igre. Ponekad su i vrlo važne, imate tu emotivnu fazu kad se nešto dogodi, ali pitanje je tada kako se vratiti u realnost? U redu, ovo želimo da uradimo, ili to je najbolje da se uradi. Ja više volim da planiram stvari koje su izvesne, za koje znam da će se desiti, a sve ostalo je imaginacija. Ako smo na početku sezone i ako kažemo sebi da želimo da uđemo u plej-of, to nas neće odvesti tamo. Mora da se uradi mnogo toga da bi se stiglo do tog cilja. Zato verujem u dnevni pristup imajući u vidu širu sliku ispred nas", zaključio je trener Nju Inglanda.

Njihovom protivniku, ekipi Čikaga, potreban je samo bod da obezbedi plej-of, pošto ima svega bod manje. Golgeter Robert Levandovski će svakako biti motivisan da popravi utisak posle bledog izdanja protiv Filadelfije i poraza od 1:3. Poljak je od početaka sezone u MLS na 14 mečeva postigao šest golova.

MLS

Subota

Filadelfija - Šarlot u toku

Minesota - Sent Luis u toku

Nedelja

01.30: (3,45) Atlanta (3,60) Inter Majami (1,95)

01.30: (2,40) Nju Ingland (3,45) Čikago (2,65)

01.30: (1,78) Njujork Red Buls (3,60) Toronto (4,10)

01.30: (2,70) Njujork Siti (3,30) Los Anđeles (2,45)

01.30: (1,65) Orlando (3,90) Di-Si Junajted (4,60)

02.30: (2,70) Kanzas Siti (3,50) Solt Lejk (2,35)

02.30: (4,70) Ostin (3,90) Vankuver (1,63)

02.30: (2,35) Hjuston (3,30) Dalas (2,85)

04.30: (1,95) Portland (3,45) Kolorado (3,60)

04.30: (3,40) San Hoze (3,50) Nešvil (2,00)

04.30: (1,35) Sijetl (4,80) Montreal (7,50)

04.30: (2,20) LA Galaksi (3,50) San Dijego (2,95)

23.00: (2,35) Sinsinati (3,50) Kolumbus (2,70)

*** kvote su podložne promenama