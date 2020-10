Ima takvih dana. Jednostavno se kockice ne poslože lepo, ustaneš na levu nogu i sve pođe naopako. Takvo je nedeljno popodne imao Aleksandar Mitrović. Srpski napadač poneće ulogu tragirača Fulama pošto mu danas ništa nije polazilo od noge. To je Šefild Junajted surovo kaznio, te otkinuo dva boda Fulamu za konačnih 1:1 (0:0).

Mitrović je danas bio van prepoznatljivog ritma i to je njegovu ekipu skupo koštalo. Doduše, Fulam i Šefild zajedno su se pomerili s mrtve tačke i posle četiri uzastopna poraza na otvaranju sezone uspeli su da uzmu po jedan bod i ostave Barnli na začelju...

Srpski reprezentativac nije uspeo da iskoristi penal u 57. minutu, a onda je skrivio prekršaj za najstrožu kaznu kojom je Šefildu poklonio taj jedan bod. U obe situacije našao se isti igrač - Džek Robinson. Rezervni štoper Šefilda zamenio je Krisa Bešmana u ranoj fazi utakmice i onda je prvo igranjem rukom u svom kaznenom prostoru u 55. minutu doneo šansu Mitroviću da se proslavi, što on nije iskoristio, da bi 25 minuta izvukao faul upravo od srpskog golgetera na drugom kraju terena i to posle kakve situacije...

Naime, Mitrović je posle gužve u šesnaestercu šutnuo Robinsona u nogu pri borbi za lopti. Andre Mariner je prvo pustio da se igra nastavi, posle čega je Fulam umalo stigao do gola! Mario Lemina je fantastično izneo loptu i prosledio je do Toma Kernija koji je zatim uputio strašan udarac sa oko 20 metara od gola. Testirao je Arona Remzdejla koji je spremno dočekao situaciju i intervenisao. E, onda je Mariner zatražio da pogleda snimak, posle čega je utvrdio da je elemenata za najstrožu kaznu bilo i onda je pokazao na belu tačku. Velika šteta za Mitrovića i golmana Alfonsa Areolu koji delimično snosi krivicu za penal jer je sve počelo od njegove loše intervencije i bila je to njegova jedina greška na meču u kojem je branio izuzetno.

Fulamu je sa bele tačke presudio Bili Šarp u 85. minutu, a da bi doživljaj bio potpun Mitrović je do isteka vremena promašio udarac iz njegove pozicije na idealan centaršut Ademole Lukmana. Upravo je Lukman pogotkom u 77. minutu nakratko pokrio Mitrovića i njegov promašaj, ali nije vredelo...

PREMIJER LIGA – 5. KOLO

Subota

Everton – Liverpul 2:2 (1:1)

/Kin 19, Kalvert Luin 81 – Mane 3, Sane 72/

Čelsi - Sautempton 3:3 (2:1)

/Verner 15, 28, Haverc 59 - Ings 43, Adams 57, Vestergard 90+2/

Mančester Siti - Arsenal 1:0 (1:0)

/Sterling 23/

Njukasl - Mančester Junajted 1:4 (1:1)

/Šo 2AG - Megvajer 23, Fernandeš 86, Van Bisaka 90, Rašford 90+6/

Nedelja

Šefild Junajted - Fulam 1:1 (0:0)

/Šarp 85 penal – Lukman 77/

15.00: (2,75) Kristal Palas (3,05) Brajton (2,75)

17.30: (1,65) Totenhem (4,00) Vest Hem (5,10)

20.15: (2,20) Lester (3,45) Aston Vila (3,25)

Ponedeljak

18.30: (2,55) VBA (3,15) Barnli (2,85)

21.00: (2,60) Lids (3,20) Vulverhempton (2,80)

