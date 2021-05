Terene "preko bare" noćas će da "oru" Majkl Bredli sa Torontom protiv Bredlija Rajt-Filipsa iz Kolambusa, Blez Matuidi i Gonzalo Iguain sa Interom protiv Viktora Vanjame i Đorđa Mihailovića iz Montreala, Ilsinjo iz Filadelfije protiv Gustava Boua iz Nju Inglanda, Maksimilijano Uruti iz Hjuston Dinama protiv Nikole Izima Maraa iz Kanzas Sitija, Ramon Abila iz Minesote protiv srpskog defanzivca Ranka Veselinovića iz Vankuvera, odnosno Kristijan Espinoza iz San Hozea protiv Raula Ruidijaza iz Sijetla. Ukratko, igra sešest mečeva 5. runde MLS-a, a najinteresantnije bi moglo da bude na Floridi, na Drajv Pink stadionu u Fort Loderdejlu, gde će Inter iz Majamija da ugosti Montreal (01.30).

Domaći sastav će nastojati da produži svoj neporaženi niz na četiri utakmice, dok je kanadska ekipa neočekivano pristojno započela sezonu, prolazeći bez poraza u tri od prve četiri utakmice i trenutno zauzima osmo mesto na tabeli Istočne konferencije.









0

1.30: (1,73) Inter Majami (3,60) Montreal (5,10)





Pošto su propustili dva vođstva u uvodnom meču sa LA Galaksijem, Heronsi su lepo odgovorili, postigavši kasni pogodak kojim su zabeležili remi prošlog vikenda protiv Atlante Junajted. Trener Fil Nevil bio je zadovoljan tranzicijom i kontrama svog tima, ali je takođe ocenio da želi da vidi više kvaliteta u poslednjoj trećini. Bivši defanzivac Mančester Junajteda ima zahtevan raspored pred sobom, s timom koji noćas igra drugu od tri utakmice u nedelju dana.

Ovo će biti tek drugi put da će Inter da se nameri na Montreal u ligaškom delu sezone, pošto je Brek Šej postigao utešni pogodak u porazu od 2:1 2020. godine u meču odigranom na Red Bul Areni.

Vilfrid Nansi nije mogao da traži bolji početak trenerske karijere u Montrealu, pošto je njegova ekipa iznenadila sve u ranoj fazi ove sezone. Čini se da je sastav iz Kvebeka prihvatio defanzivni pristup novog kormilara, koji je pre dva meseca nasledio Tijerija Anrija. Možda su navikli na hladne uslove u Kanadi, ali Montreal je pokazao da može da se nosi sa teškom vrućinom na Floridi, jer privremeno igra domaće mečeve na stadionu Drajv Pink, baš u domu Intera.

Sunce i sparina nije uticala na igru Montreala, jer je do sada na Floridi bez poraza posle dva duela. Pobedio je na premijeri velikog rivala Toronto sa 4:2, a početkom maja je remizirao sa braniocem MLS kupa Kolambusom. Ujedno, Nansijevi momci su startovali sezonu izgubivši samo jedan od svoja četiri meča, što je ohrabrujući znak za tim koji je u ligaškom delu 2020. izgubio 13 utakmica.

IZBOR UREDNIKA

Centralni bek Ijan Frej ostaje van stroja zbog povrede ukrštenih ligamenata, što znači da možemo očekivati da Nikolas Figal krene na njegovo mesto zajedno sa Leandrom Gonzalesom. Ekipa predsednika Dejvida Bekam bila je srećna kada je prošlog vikenda prvi put ove sezone Luis Morgan, vođa tima u golovima i asistencijama prošle sezone, uspeo da se upiše u strelce. Istina, to je sada zadatak dokazanog egzekutora Iguaina, bivšeg špica River Plejta, Real Madrida, Napolija, Juventusa, Milana i Čelsija. Argentinac je trenutno prvi strelac ekipe sa dva gola. Vezni red drži Matuidi, nekadašnji as PSŽ-a i Juventusa, a defanzivom bi trebalo da upravlja Rajan Šoukros, doskorašnji as Stouka, koji polako ulazi u neopshodnu formu.

Sa druge strane, štoper Montreala Luis Binks je neizvestan za duel, a krilni napadač Matje Šoinije je van stroja zbog povrede skočnog zgloba. Defanzivni vezni igrač Zakari Bro-Gijar pokazao je sposobnost da doprinosi ofanzivnim karakteristikama postigavši prvi gol u MLS-u u karijeri i vodeći u klupskoj koloni najboljih asistenata.

MLS

Četvrtak

01.00: (2,70) Toronto (3,15) Kolambus (2,70)

01.30: (1,73) Inter Majami (3,60) Montreal (5,10)

01.30: (2,45) Filadelfija (3,35) Nju Ingland (2,90)

02.30: (2,45) Hjuston (3,40) Kanzas Siti (2,85)

03.00: (1,65) Minesota (4,00) Vankuver (5,10)

04.30: (2,70) San Hoze (3,30) Sijetl (2,60)

Petak

02.00: (2,60) Di Si Junajted (3,30) Čikago (2,70)

Subota

19.00: (1,60) Njujork Siti (4,00) Toronto (5,60)

*** kvote su podložne promenama