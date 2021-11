Možda će uskoro da završi karijeru, ali može da postane velikan: Kako je Fereira podigao Palmeiras na vrh

Ne morate dugo da posmatrate Abela Fereiru da biste primetili strast. Možda i malo vatre. Ovo je čovek kome je stalo do toga šta radi, koji svoje reči potkrepljuje uz nekoliko pljeskanja, pomeranjem prsta ili udaranjem pesnicom.

Stoga bi moglo da bude malo iznenađenje znati da, iako Fereira izgleda kao da se rodio u ulozi trenera Palmeirasa, Portugalac ne planira da dugo bude kormilar.

"Neću biti trener još dugo. Nikako. Ne znam da li ću stići do 50. u ovoj roli", otkrio je 42-godišnjak u intervjuu za sajt Kopa Libertadores.

Ipak, Abel Fereira još ne ide nigde. Čvrst je u posvećenosti i nameri da pobedi u večerašnjem finalu najvažnijeg klupskog takmičenja Južne Amerike i na taj način povede Verdao do odbrane trona Zelenog kontinenta, što bi se desilo prvi put od kada je to uradila Boka Juniors 2000. i 2001. godine.

Fereira se ne uklapa nužno u kalup uspešnog trenera u Južnoj Americi. Iako je došlo do porasta broja evropskih stratega koji dolaze u poslednji bastion fudbala u poslednjih nekoliko godina, Portugalac nije imao prave veze sa Palmeirasom ili Brazilom pre nego što je preuzeo mesto trenera u oktobru 2020.

Bez te pozadine, Fereira je znao da mora da postane deo porodice Palmeiras i to brzo. Imajući to na umu, sazvao je sastanak da se obrati ne samo svojim igračima, ne samo ostatku stručnog štaba, već i svim zaposlenima čiji posao ima veze sa klubom, uključujući kuvare, obezbeđenje...

"Nikada nisam video ništa slično. Za stranog trenera koji ne zna mnogo o okruženju, potrebno je malo vremena da se navikne i upozna sredinu", rekao je Leonardo Pifer, Palmeirasov čovek za logistiku.

Nekadašnji desni bek Penafijela, Gimaraisa, Brage i Sportinga, kao i šef struke Brage i PAOK-a, smatrao je da je ključno ubrzati taj proces i naterati igrače da osete vezu koja prevazilazi samo dešavanja na terenu. Napori su se isplatili, pa je Palmeiras u prošloj kampanji prošao lako pored Delfina u osmini finala Kopa Libertadores sa ukupnim rezultatom 8:1 i ukupnim trijumfom od 4:1 nad Libertadom iz Paragvaja u četvrtfinalu.

Pobeda nad River Plejtom od 3:0 u prvoj utakmici polufinala bila je dovoljna da se prođe u finale, čak i kada je ekipa Marsela Galjarda u revanšu postigla dva gola. Verdao je prošao u finale. A, tamo, veoma tesan duel sa Santosom. Fereira je napravio prave zamene i napadač Breno Lopes upisao je svoje ime u istorijske knjige na kultnoj Marakani u Rio de Žaneiru, postigavši gol u devetom minutu sudijske nadoknade i doneo Palmeirasu drugu kontinentalnu krunu.

"Shvatio sam da svi, direktno i indirektno, moraju da budu deo naših dostignuća. Mislim da ovaj pehar simbolizuje rad 301 čoveka koji radi za ovaj klub", govorio je Fereira.

Iako je brza izgradnja identiteta bila jedan od ključnih stvari za podizanje trofeja u prošloj kampanji, to se takođe očigledno ne bi dogodilo bez oštrog oka Portugalca koji je pokazao da ima talenat da "otključa" maksimalne mogućnosti igrača.

"Pomogao mi je da naučim nove veštine. Pitao me je da li sam ikada igrao kao centralni napadač, a ja sam mu rekao da sam to radio u Japanu i nije mi se dopalo, ali da sam tu da pomogne ako treba. Postavio me je na vrh i postigao sam gol. Pomislio sam da bi onda trebalo da ostanem u toj ulozi, zar ne?", otkrio je Roni, koji je nastavio da rešeta i u nokaut fazi Oslobodioca Amerike 2020. i ove sezone je na takmičenju dodao još šest pogodaka.

Roni i Luiz Adrijano (©Reuters)

Roni nije jedini igrač koji se istakao za Palmeiras tokom odbrane titule. Patrik de Paula, Dudu i iskusni golman Veverton su bili ključni u nokaut rundama. Možda to nije red velikih imena koje poseduje Flamengo, ali Fereira nema problem sa tim.

"Jedna stvar koju nikada ne smemo da zaboravimo je da je fudbal igra, a u igri ponekad morate da imate sreće. Fudbal je igra, nije matematika. Ovde dva i dva ne znače nužno četiri. U fudbalu, onaj sa najviše novca ili najboljim igračima ne pobeđuje automatski. U fudbalu pobeđuje najbolji tim", poentirao je Abel Fereira.

Palmeiras je već pronašao način da bude taj tim tokom duge i teške kampanje 2020. godine, boreći se ne samo protiv najboljih u Južnoj Americi, već i suočavajući se sa promenljivom realnošću usled pandemije korona virusa. Sada, sa punim stadionom na stadionu Sentenario u Montevideu, klub iz Sao Paula će učiniti sve što je u njegovoj moći da odbrani titulu i još jednom doživi ogromnu slavu koja dolazi sa zvučnim peharom. Na putu do finala eliminisao je čileansku Universidad Katoliku, potom Sao Paulo i Atletiko Mineiro u polufinalu.

Fereira će doživeti svaki trenutak finala, i iako njegova karijera možda neće trajati koliko i neke od velikana južnoameričkog fudbala, nema sumnje da potencijalno pobedom nad Flamengom može da ugravira svoje ime među najbolje ikada na Zelenom kontinentu.