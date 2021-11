Gde je David Luiz, tu su trofeji: Izađem u Riju da kupim hleb, a oko mene sve navijači Flamenga

Nigde nije lepše nego u domovini. Osetio je to na svojoj koži David Luiz posle skoro decenije i po na Starom kontinentu. Defanzivac sa kovrdžavom kosom kao zaštitnim znakom osetio je ljubav navijača Flamenga otkako se pridružio gigantu iz Rio de Žaneira u septembru, što mu je prvi put da igra u Brazilu otkako je nosio dres Vitorije pre skoro 15 godina.

Polivalentni defanzivac živeo je u brojnim evropskim metropolama poput Lisabona, Londona i Pariza, ali uzbuđenje u jednom od najspektakularnijih gradova Južne Amerike je poseban doživljaj.

"Mislim da svaki dan kada izađem sa terena, kada izađem iz kuće, osetim strast na ulici. Odeš da kupiš hleb i tamo su ljudi koji podržavaju Flamengo. Obuku dres i na sedmom su nebu. To je posebno. Zaslužuju da budu srećni jer zaista vole klub", rekao je David Luiz za zvaničan sajt Kopa Libertadores u nedavnom intervjuu.

Ništa ne bi donelo više radosti navijačima jednog od klubova sa najvećom podrškom u zemlji od toga da vide Luiza i njegove saigrače kako podižu pehar Oslobodioca Amerike večeras posle sudara sa Palmeirasom.

Ipak, čak ni Luiz, veteran uspešnih kontinentalnih kampanja, koji je osvojio UEFA Ligu šampiona sa Čelsijem i osvajao titule u Portugaliji, Engleskoj i Francuskoj tokom svoje duge karijere na Starom kontinentu, nema pogrešne predstave o tome šta je potrebno za Kopa Libertadores.

"To je teško, teško takmičenje. Igrate na različitim vrstama terena u različitim tipovima zemalja, različitim kulturama. Igrate na visini, sa različitom brzinom lopte. Uvek je teško".

Dok treneri Flamenga Renato Gaučo i Palmeirasa Abel Fereira pažljivo sastavljaju svoj plan igre za finale, dok oba tima jure treću titulu Kopa Libertadores, Luiz smatra da taktičke bitke u Evropi često prave razliku, dok u Južnoj Americi zvezda može da stavi svoj pečat i odvede svoj tim na tron.

"Imate vrhunske igrače u Kopa Libertadores. Ovde se više radi o individualnom kvalitetu sa južnoameričkim igračima koji zaista vole da drže loptu, pokušavaju da driblaju. To je drugačija vrsta fudbala, ali poteškoća je uvek tu. Fudbal nikada nije lak i nikada nije lako osvojiti titule na velikim turnirima".

Upravo je veličina - turnira, kluba, podrške, izazova - navela Luiza da odluči da se vrati u svoju rodnu zemlju radije nego da nastavi da igra u Evropi, iako je imao prilike.

"Odlučio sam da igram za Flamengo jer je to odlična prilika za mene, za moj život, za sve. I zbog onoga što Flamengo predstavlja, ne samo u Brazilu već i širom sveta. To je ogroman klub i velika prilika za mene da se vratim u svoju domovinu i nastavim da uživam u fudbalu, ali i da pokušam da se uvek borim za velike trofeje, kao što je sada prilika da igram finale glavnog takmičenja u Južnoj Americi", istakao je David Luiz, nekadašnji as Benfike, Čelsija, PSŽ-a i Arsenala.

Dodavanje prve titule Kopa Libertadores na dugačku listu priznanja Luizu sigurno ne bi škodilo. Šta bi mu se tek onda desilo kad bi sledeći put otišao do prodavnice...