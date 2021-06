Kladionica Mozzart iz ponude je ovog četvrtka pripremila dva zanimljiva meča koji se igraju u Južnoj Africi, u sklopu kvalifikacija za Mundijal u Kataru. Takođe, tu je i jedna prijateljska utakmica. Bukmejkeri garantuju da će baš ta tri para u svakom trenutku imati najveće kvote na svetu.

BELGIJA - GRČKA (ČETVRTAK, 20.45), KEC 1,45

Da vidimo šta su Roberto Martinez i Belgijanci spremili za predstojeće Evropsko prvenstvo. Crveni đavoli će tamo da budu jedni od najvećih favorita za tron, a prvu od dve prijateljske utakmice igraju večeras protiv Grčke. Prema svim najavama selektor Belgije će da izmeša karte, na šta su ga doduše naterale i pojedine povrede. Kevin de Brujne nije u konkurenciji, pošto je u finalu Lige šampiona doživeo dve frakture kostiju lica. Aksel Vitsel ima problema sa ahilovom tetivom i on neće igrati pre poslednjeg meča grupne faze. Divok Origi će takođe da preskoči pripremni period. Zbog toga će večeras dobiti šansu da se dokažu Džeremi Doku i Leandro Trosar, koji će sigurno da budu posebno motivisani. Verovatno će Martinez polako da vraća u formu i Edena Azara, Grčka je idealan partner za to. Belgija je poslednji meč igrala u martu, u sklopu kvalifikacija za Mundijal, kada je "isprašila" Belorusiju sa 8:0.

BOLIVIJA - VENECUELA (ČETVRTAK, 22.00), KEC 2,10

Igrački, Bolivija definitivno ne spada među najjače svetske reprezentacije. Međutim, sumnjamo da postoji ijedan ozbiljniji kladilac koji već nije upoznat u kvalitet te selekcije kada igra na svom terenu. Priča o ogromnoj nadmorskoj visini, zbog koje gostujući igrači često ne znaju gde su se našli, mnogo puta je već ispričana. U dosadašnjem toku kvalifikacija za Mundijal u Kataru Bolivija je iz četiri meča osvojila samo jedan bod. Pritom, odigrala je dve utakmice kod kuće i obe izgubila. Ipak, nije to baš tako kao što izgleda. I Argentina, i Ekvador su gubili u La Pazu, a do preokreta su stizali u finišu. Ekvador je do 3:2 stigao u 88. minutu, a Gaučosi do 2:1 u 79. Venecuela ipak nije u rangu te dve selekcije, bodove je do sada osvojila samo protiv Čilea (2:1).

URUGVAJ - PARAGVAJ (ČETVRTAK, 23.55), KEC 1,73

Za sada su Paragvajci samo jedna od tri selekcije u Konkakafu koje još uvek nisu doživele poraz u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. To su uspeli samo još Brazilci i Argentinci. Ipak, Paragvaj je svojih šest bodova (pobeda i tri remija) osvojio protiv objektivno najslabijih rivala u Južnoj Africi. Savladao je Venecuelu (1:0), a remizirao sa Peruom (2:2) i Bolivijom (2:2). Jedini uspeh vredan posebnih pohvala ostvario je remijem sa Argentinom u Buenos Ajresu (1:1). Moramo da podvučemo, uz mnogo sreće, pošto je poništen gol Lionelu Mesiju. Urugvajce nisu pobedili od 2007. godine, odnosno na poslednjih sedam susreta. U tom periodu Urugvaj je trijumfovao četiri puta, dok su u tri navrata odigrali 1:1. Poslednji duel odigrali su u septembru 2017. godine, kada je rezultat u Asunsionu bio 2:1.

