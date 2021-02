Totenhem je doživeo novi poraz, peti u poslednjih šest ligaških duela (1:2). Dejvid Mojes je po prvi put u karijeri nadmudrio Žozea Murinja, pa se njegov Vest Hem popeo na četvrto mesto na tabeli. Sparsima su posle neuspeha u londonskom derbiju još samo matematičke šanse ostale da se dokopa Lige šampiona, makar preko Premijer lige.

Najgori start za Murinja u trenerskoj karijeri. Posle 50 ligaških utakmica osvojio je tek 81 bod. Sledeći najslabiji rezultat ostvario je na klupi Mančester junajteda (95). Portugalac ipak ne sumnja u svoje metode.

"Ne, nikako. Rezultati su ponekad posledica različitih situacija u fudbalu, a moje metode i metode mog stručnog štaba su najbolje na svetu".

Odbija da prihvati i činjenicu da je Totenhem u krizi.

"Ne znam šta mislite kada kažete da smo u krizi. Ukoliko su frustracija i tuga u svlačionici kriza, možemo tako da kažemo, jer niko nije srećan i to smo pokazali na utakmici. Kada se tim tako bori, do poslednje sekunde, pokušava da promeni rezultat, to nikada nije grupna kriza, jer ekipe su u krizi kada ne igraju kao jedan u potrazi za boljim rezultatima. Tako da, ne bih rekao da smo u krizi, već da imao niz jako loših rezultata. To je očigledno. Gubimo previše mečeva".

Smatra da je njegov tim više zaslužio protiv Vest Hema, što je mora se priznati i tačno. Sparsi su bili daleko bolji rival, ali su platili zbog defanzivnih grešaka. Ponovo.

"Mislim da smo zaslužili makar bod. Kada pravite greške možete da kažete da zaslužujete da budete kažnjeni. Napravili smo dve defanzivne greške, posebno kod drugog gola, tako da smo možda zaslužili kaznu. Misim, ipak, da smo zbog načina na koji smo igrali sa loptom, šansi u prvom i onda silnih prilika u drugom poluvremenu, zaslužili drugačiji rezultat".

Pevci su devet bodova od četvrtog mesta, ali Murinjo ne odustaje od Lige šampiona.

"Matematički je moguće. Kada je tako, onda imamo šansu. Teško je, jako teško, ali je u teoriji moguće. Jasno je da imamo probleme i da se oni reflektuju na rezultate i bodove, ali takođe verujem da će nam se sreća ponovo osmehnuti. Kada se to dogodi, stvari su drugačije. Pogodite stativu i lopta uđe u mrežu. Odluke VAR-a, ne govorim za današnje jer nisam imao prilike da ih pogledam, često su kontroverzne i donose se na osnovu jednog centimetra. Nekad vam je jednostavno potrebno sreće. Verujem da će se situacija promeniti ukoliko ovaj tim dobije par utakmica u nizu i da još uvek možemo do prva četiri mesta. Devet poena je puno, ali ništa nije nemoguće".

Da li je Liga Evrope prilika za povratak u elitno takmičenje? Sparsi su u prvom meču šesnaestine finala savladali austrijski Volfsberger veoma ubedljivo i to na gostovanju (5:1). Revanš je na programu već u sredu (18.00).

"Imamo i Ligu Evrope. Živi smo još uvek i svesni da je pred nama puno teških protivnika i da mnogi imaju iste ambicije kao i mi. Liga Evrope nam nudi mogućnost i možda ćemo preko nje doći do Lige šampiona".