Pet golova postigli su Totenhem Sparsi protiv ekipe Marejna, engleskog osmoligaša. Izveo je Žoze Murinjo prilično jaku postavu od starta, čak su i na klupi bili Geret Bejl i Hjung-Min Son, a šou su ukrali trostruki strelac Karlos Vinisijus i mladi Alfi Devin, od danas i zvanično najmlađi strelac u istoriji Pevaca.

Obećao je pred meč portugalski stručnjak da će snažim sastavom pokazati poštovanje prema niželigašu, ispunio ga je i ističe da je zadovoljan pristupom svojih izabranika.

"Srećan sam. Momci su bili profesionalni i nisu stajali dok utakmica nije bila gotova. Stav je bio pozitivan i to mi puno znači, ali i samom takmičenju, kao i momcima iz Marejna, koji su osetili da smo bili ozbiljni", izjavio je Portugalac.

Jedna od ključnih tema po završetku utakmice bio je i Dele Ali, koji je ove sezone u drugom planu i čak se pisalo o njegovom odlasku iz kluba. Danas se našao u prvoj postavi, upisao je asistenciju kod prvog Vinisijusovog pogotka i učestvovao u preostala dva. Utisak je da se odnosi između Murinja i engleskog reprezentativca popravljaju, Portugalac je istakao da jako zadovoljan Alijevim nastupom i da ne bi bilo čudo da na terenu ponovo bude već u sredu, kada Sparse čeka duel sa Aston Vilom (21.15).

"Jako mi se dopala njegova partija. Mislim da su on i Žedson bili odgovorni za dešavanja na terenu od 10. do 75. minuta. Oni su sve kreirali, odlično su se kretali, protivniku stvarali probleme i golove nama. Tako da sam veoma srećan. Jasno je ipak da je bio oprezan, jer se kao i svi kreativni igrači pribojavao lošeg terena i možda nekog neopreznog starta. Ali jako sam srećan zbog veoma profesionalnog pristupa i dobrog nastupa. Neće biti iznenađenje ako i u sredu bude igrao", naveo je Žoze Murinjo.





Alfi Devin je postao najmlađi senior i najmlađi strelac u istoriji Totenhema.

"Ima dobar potecijal. Imao je sreću što je odradio pripreme sa nama jer nam je falilo igrača, pa je odigrao i par prijateljskih mečeva. To ga je zbližilo sa prvim timom. Nije nam stranac, radio je i u akademiji, gde je igrao za više timova. Povremeno trenira sa nama i sve to je jedan jako lep proces za njega. Ima iskustva i iz mlađih kategorija, kao i reprezentacije, tako da ide korak po korak. On je praktično vezista, ali sa instinktom da se pojavi u završnim zonama i da postiže golove. Jako nam se dopada i jasno je da je ovo bio poseban dan za njega".

Prokomentarisao je i odlično izdanje Karlosa Vinisijusa, Brazilca koji je stigao na pozajmicu iz Benfike i zasad obavlja dobar posao kao prva alternativa za Harija Kejna.

"Drago mi je zbog njega. Za igrača koji ne igra često jer je ispred njega jedan velikan, svaka prilika da zaigra je bitna i veoma smo srećni što je sa nama", rekao je portugalski stručnjak.

Posle finala Karabao kupa Pevci su izborili plasman i u četvrtu rundu FA kupa. U Premijer ligi je bilo uspona i padova, ali je Murinju generalno zadovoljan sezonom.

"Ispunili smo cilj i plasirali se u finale Karabao kupa. U FA kupu smo napravili mali prvi korak. Što se tiče Premijer lige, tabela nije realna, imali smo neke dobre rezultate i neke razočaravajuće, ali nije to uopšte loše", zaključio je šef struke Totenhema.