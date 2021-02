Da li je zvezda Žozea Murinja počela da bledi? Trofejni stručnjak briljirao je na klupama Porta, Čelsija u prvom mandatu, Intera i Reala, ali poslednjih godina Portugalcu ne ide. Dobio je otkaz u Mančester Junajtedu, pre toga u Čelsiju, krajem 2019. godine je preuzeo Totenhem posle kraha na startu sezone sa Maursijom Poketinom. Uspeo je prošle sezone da stabilizuje Pevce, ali samo do mesta u Ligi Evrope. Činilo se da će ova sezone da bude berićetna za Harija Kejna i drugove, čak je izgledalo da i borba za titulu nije nemoguća misija, ali kriza londonskog kluba u 2021. godini.

Tri vezana poraza upalila su alarm u Londonu. Murinjo je u problemu. Totenhem je neprepoznatljiv, igra jalovo. Tmurne dve nedelje se iza londonskog kluba. Posle kraha od šampiona Liverpula (1:3) usledila su da minimalni porazi od Brajtona i Čelsija. Pevci nisu zatresli mrežu već dva meča, a danas stiže otpisani VBA (13.00) u možda poslednjoj prilici za nekadašnjeg vicešampiona Evrope da uhvati korak za timovi koji se bore za Ligu šampiona.

Gosti iz Birmingema imaju samo bod u prethodna četiri kola i čini se da im nema spasa, da će opet da se vrate u Čempionšip. Smena Slavena Bilića i dolazak vremešnog Sema Olerdajsa ništa nije pomogla Vest Bromvič Albionu za koji igra nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Branislav Ivanović. Poraz protekle nedelje u Šefildu od Junajteda (1:2) posle vođstva na poluvremenu verovatno je ugasilo svaku nadu timu iz Birmingema da može do opstanka.

Za današnji meč Murinjo verovatno opet neće moći da računa na Harija Kejna, prvu zvezdu tima koji i ove sezone ima problema s povredama. On je propustio poslednje dva meča svog tima, ali se vratio na trening. Videćemo da li će Portugaalc da reskira s nedovoljno oporavljenim kapitenom. Rival je slab, ali forma Totenhema ne garantuje pobedu, a tri boda su neophodna. Van tima su sigurno Dele Ali, Đovani Lo Selso i Serhio Regilon. Debi u dresu VBA imaće Metjland Nils. On je stigao na pozajmicu iz Arsenala do kraja sezone. Turčin Okaj Jokuslu, pojačanje iz Selte, verovatno će biti na klupi za rezerve, a u nastavku bi i on mogao da debituje za novi klub.

IZBOR UREDNIKA

U prvom delu sezone, Totenhem je pobedio u gostima sa 1:0, a želi prvi put od sezone 2011/2012 da stigne do svih šest bodova protiv VBA. To je poslednji put uspelo Pevcima pod komandom Harija Rednapa pre devet godina. VBA je dobio samo jednom u poslednjih 14 mečeva u Londonu protiv Totenhema u svim takmičenjima. Gosti su primili 26 golova u ligi u devet mečeva pod vođstvom Olerdajsa, koliko i u 13 utakmica kada je na kormilu bio Slaven Bilić. Negativni rekord od primljenih 28 pogodaka na prvih 10 mečeva na klupi nekog tima u Premijer lige drže Slaviša Jokanović (Fulam, 2018), Dani Vilson (Barnsli, 1997) i Najdžel Edkins (Sautempton, 2012).

Najbolji tim iz Londona ove sezone je Vest Hem, a Čelsi ima šansu da se izjednači po broju bodova sa Čekićarima. Nemac Tomas Tuhel je malo živnuo Plavce koji su pobedili u gradskom derbiju Totenhem sa 1:0 na Stamford Bridžu protekle nedelje. Čelsi gostuje probuđenom Šefild Junajtedu (20.15). "Fenjeraš" je pobedio VBA prošle nedelje, ali čini se da samo čudo može tim sa Bramal lejna da ostavi u eliti jer Barnli (prvi iznad crte) beži čak 12 bodova.

Domaćin će biti jači za Bena Ozborna. On je propustio pet poslednjih mečeva zbog povrede. Plavci će verovatno da budu lišeni usluga Tijaga Silve. Brazilski štoper se povredio na meču sa Totenhemom. Kai Haverc i Kurt Zuma su propustili duel s Pevcima, ali se očekuje da opet budu u konkurenciji za tim. U prvom delu sezone bilo je 4:1 za Čelsi, iako je Šefild poveo na startu meča.

PREMIJER LIGA - 23. KOLO

Subota

Aston Vila – Arsenal 1:0 (1:0)

/Votkins 2/

Barnli - Brajton 1:1 (0:1)

/Gudmunson 53 - Dank 36/

Njukasl - Sautempton 3:2 (3:1)

/Vilok 16, Almiron 26, 45+4 - Minamino 30, Vord-Praus 48/

Fulam - Vest Hem 0:0

Mančester Junajted - Everton 3:3 (2:0)

/Kavani 24, Fernandes 45, Mektomini 70 - Dukure 49, Rodrigez 52, Kalvert Luvin 90+5/

Nedelja

13.00: (1,62) Totenhem (3,80) Vest Bromvič (5,90)

15.00: (3,50) Vulverhempton (3,20) Lester (2,20)

17.30: (3,20) Liverpul (3,35) Mančester Siti (2,30)

20.15: (6,25) Šefild Junajted (3,90) Čelsi (1,58)

Ponedeljak

21.00: (1,95) Lids (3,50) Kristal Palas (3,90)

*** kvote su podložne promenama