TOTENHEM – LIDS, 13.30

(Engleska 1, fudbal)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Smrklo se Pevcima i nikako da dočekaju da im svane, da puste glas. Četiri utakmice zaredom Totenhem nije dobio i sada je već u solidnom zaostatku za vodećim timovima lige. U goste im danas dolazi Lids sa Bijelsom na klupi. Jorkšircima je, baš naprotiv, forma u usponu, dobili su tri od poslednje četiri utakmice. Biće zanimljivo!

KRISTAL PALAS – ŠEFILD JUNAJTED, 16.00

(Engleska 1, fudbal)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Da li će neko ugledati svetlo na kraju tunela sada na početku nove godine? Kristal Palas nema pobedu pet poslednjih kola, Šefild junjted nema nijedan trijumf od početka sezone! Ako je suditi po tome, tim Luke Milivojevića je favorit na papiru.

BRAJTON – VULVERHEMPTON, 18.30

(Engleska 1, fudbal)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Oba tima su u lošoj formi. Brajton nije dobio nijednu, a Vulvsi samo jednu utakmicu u pet minulih kola. Vukovi su, istina, imali dosta teži raspored, jer su u tih pet rundi igrali sa Mančester junajtedom, Totenhemom i Čelsijem. Ovim susretom im kreće serija lakših mečeva.

VEST BROMVIČ ALBION – ARSENAL, 21.00

(Engleska 1, fudbal)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Kada su svi počeli da pričaju kako će se Arsenal boriti za opstanak ove sezone, Tobdžijama je proradio inat i povezali su dve pobede u ligi. Imaju veliku šansu da danas taj niz nastave, jer VBA ima samo dve pobede na kontu još od septembra meseca.

HERTA – ŠALKE, 18.30

(Nemačka 1, fudbal)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Četvrti trener u istoj sezoni je seo na klupu Šalkea. Rudari od februara nisu imali nijednu pobedu u Bundesligi, pa se nadaju da će sa Grosom na klupi i novom stranom na kalendaru najzad da im krene. Nije nemoguće da to bude u Berlinu, pošto Herta ima samo jednu pobedu na svom terenu u sezoni.

ŠTUTGART – RED BUL LAJPCIG, 20.30

(Nemačka 1, fudbal)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Četiri puta u istoriji su igrali međusobno Štutgart i Lajpcig, pošto je Red Bulov tim tek treću sezonu u eliti i Švabe nisu upisale do sada nijednu pobedu. Teško će do nje doći ovog puta, jer Nagelsmanov tim želi da se trka do kraja za šampionsku titulu, pa ako se Bajern negde oklizne...

REAL MADRID – SELTA, 21.00

(Španija 1, fudbal)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Zvuči nestvarno, ali sastaju se dva tima koja su u najboljoj formi u Primeri! I Real i Selta imaju po 13 bodova iz poslednjih pet kola. Ako je za Madriđane to prirodno stanje, za klub iz Viga sigurno nije, jer se sezonama unazad grčevito borio za opstanak. Videćemo da li je čudotvorac Eduard Kudet sakrio neku čaroliju u rukavu da njegov tim ostane neporažen i u glavnom gradu Španije.

SPORTING – BRAGA, 19.00

(Portugalija 1, fudbal)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Vrlo zanimljiva utakmica u najavi. Sportin je 2021. dočekao kao iznenađujući lider portugalskog prvenstva, koji ne pokazuje naznake da će početi da popušta. Ali i Braga je odigrala prvu trećinu prvenstva iznad očekivanja, sa četiri pobede u pet poslednjih kola. Pet je bodova razmaka između njih, trijumf gostiju bi napravio potpunu gužvu u vrhu.

GLAZGOV RENDŽERS – SELTIK, 13.30

(Škotska 1, fudbal)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Dovoljno je reći – Old Firm! Jedan od najvećih derbija na svetu. Posle mnogo godina odnos snaga je promenjen: ovog puta Rendžers ulazi u derbi kao favorit. Ne samo što igra na svom stadionu, nego ima i 16 bodova prednosti, istina sa tri utakmice više. Pobeda bi otvorila autoput Policajcima ka tituli, Seltika bi trijumf vratio u trku da odbrane krunu.

CRVENA ZVEZDA - ZADAR, 17.00

(Košarka, ABA liga)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Zvezda ulazi u 2021. godinu s utakmicom protiv Zadra koja će biti pripremna za okršaj protiv Fenerbahčea koji će se igrati na Božić. Zadar stiže u Beograd nakon pauze prouzrokovane virusom Covid-19 zbog koga je taj klub odložio dve utakmice. Zvezda je u seriji od sedam pobeda nad Zadrom kod kuće, od toga šest uzastopnih imaju ubedljivu, dvocifrenu razliku.