NAJAVA DANA (utorak, 26. maj): Udarni izazov uz Bavarce u negostoljubivom Dortmundu

DORTMUND – BAJERN, 18.30

(Fudbal, Nermačka 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Derbi u Dormundu podgrejan je tenzijom vezanom za priču po kojoj je Bajern ne samo zainteresovan, već i u trci s Mančester junatedom za potpis Džejsona Sanča, fudbalera Borusije. Kako bilo, Bajernu je do pobede koja bi ih značajno približa novoj tituli. Dortmund će to po svaku cenu pokušati da to spreči, a da može videli smo iz odličnih partija sa Šalkeom (4:0), pa i s Volfsburgom kome su dali dva gola. Čekajući Bajern, domaćinu sigurno neće pasti na pamet da dozvoli sebi minhenskih 4:0 iz 11. kola, što samo po sebi znači da će se igrati do kraja, ne samo zbog bodova i titule, već i zbog ponosa Induna arene na kojoj su Bavarci poslednji put slavili još 2017. godine.

LEVERKUZEN – VOLFSBURG, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Nisu kao nebo i zemlja, ali su daleko od egal protivnika. Aspirindžije mahom drže karte u svojim rukama, a Volfsburg će morati da se brani pod pritiskom još svežeg poraza od Dortmunda. Uzgred, Volfsburg ima četiri povređena igrača, ali i uspomenu na 11. kolo, kada su kod kuće poraženi od Bajera sa 0:2, i to sa samo jednim šutem u okvir gola rivala. Zato treba očekivati Leverkuzenovu inicijativu, uz upornost kako bi skinuli maleričnu seriju dočeka Volfsburga koji im sve bodove na njihovoj travi ne ostavlja već četiri godine. Izuzmemo li tu činjenicu, bitno je reći još da je 3+ na ovom paru u Leverkuzenu igra koja je pala samo jednom u protekloj deceniji.

AJNTRAHT F. – FRAJBURG, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Pa ovo je agonija za Ajntraht... Totalna rezultatska dubioza nastavila se i nakon prisilne pandemijske pauze, pa na njih nije valjalo tipovati protiv Menhengladbaha (1:3), ali očekivano ni protiv Bajerna od koga su primili čak pet golova. Frajburg je u istom periodu imao remi s RB Lajpcigom, kao i minimalni poraz od Verdera, pa je jasno zbog čega i sada kuje plan osvajanja bodova u Frankfurtu. Nije nerealno, jer ako se setimo novebra, večerašnji gosti mogu da se pohvale minimalnom pobedom na meču ovoga para.

VERDER – M’GLADBAH, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Aspirindžije su Menhengladbahu pomrsile račune, pa u Bremenu neće biti mnogo prostora za taktiziranje gostujućeg tima. To je skoro pa presuda za Verder koji je u prošlom kolu iznenadio Frajburg, dokazavši da fenjeraški standardi u njihovom slučaju neće tek tako opstati na snazi nakon isteka pandemijske pauze. Međutim, novo iznenađenje ovoga puta pre svega zbog kvaliteta gostujućeg tima koji redovno igra GG3+ deluje kao nezamisliv san. Uostalom, Borusija iz Menhengladbaha poigravala se s njima u 11. kolu koje su uprkos ne tako malog broja šansi izgubili sa 1:3.

ERZGEBIR AUE – DRAMŠTAT, 18.30

(Fudbal, Nemačka 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Nema favorizovanih u trci za peto mesto. Deli ih bod, a Erzgebir ima bod zaostatka, ali i obavezu da se nameće na vlastitoj travi koja im generalno prija. Ipak, treba se setiti i njihovij loših uspomena na Dramštat koji je u prošlom krugu savladao St. Pauli sa 4:0, pa se zapitati da je realno očekivati njihovu dominaciju, ili grč u strahu od poraza od realno opasnog protivnika.

GROJTER – OSNABRIK, 18.30

(Fudbal, Nemačka 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Razlika između osme pozicije na tabeli Cvajte koju duži Grojter, naspram 13. u posedu Osnabrika teška je samo sedam bodva. Međutim, kvalitativno u igri rivala ne vidimo naročite razlike, pa samim tim ne treba ni očekivati eksploziju kvaliteta ma kog tima. Gledajući s te strane, goto vealno i sada seluju onih 0:0, s koliko je Osnabrik u oktobru dočekao Grojter koji je na toj utakmici istini za volju kontrolisao igru s preko 60 procenata vremena u kome je posedovao loptu.

REGENZBURG – NIRNBERG, 18.30

(Fudbal, Nemačka 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Dok Regenzburg pokušava da se trgne iz letargične serije od dva remija, Nirmberg bi najrađe bežao od Karlsuea i Vehena koji ga s fenjeraških pozicija vrebaju čekajući novi kiks. Posle X ishoda u proteklom kolu protiv Erzgebira za njih ništa nije nemohuće. Zna to i Regenzburg koji je dva puta u poslednje dve godine delio bodove s ovim rivalom. Zbog toga, utakmica može biti poprilično neizvesna.

MLADA BOLESLAV – SLAVIJA PRAG, 20.00

(Fudbal, Češka 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Kreću Česi, pa liderska Slavija već mora da napadne, braneći se od poljuljanog autoriteta koji je pre svega izazvan s krizna dva poraza, plus jednim remijem od sredine februara do pandemijske pauze. Mlada Boleslav koja je trenutno peta na tabeli po logici stvaru ne bi trebala da bude pretežak protivnik za Slaviju, koja je, to mora da se kaže u septebru prošle godine teškom mukom izborila tek minimalac pirotiv ovog rivala.

HONVED – MTK BUDIMPEŠTA, 21.00

(Fudbal, Kup Mađarske, polufinale)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Na prvom meču nije bilo golova, a gledali smo po posedu lopte egal utakmicu sa sedam šuteva u okvir gola na račun MTK Budimpešte, naspram tri od strane Honveda. Sada bi to trebalo da bude mnogo otvorenije, bez ustezanja, uz napomenu koja treba da apostrofira Honved kao načelno bolji tim. Konstatacija je vrlo umesna, buduči da je MTK Budimpešta drugoligaš s jasnom ambicijom povrata u elitni takmičarski karavan.

LEGANICA – LEGIJA, 20.10

(Fudbal, Kup Poljske)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Lider poljskog šampionata nema nameru da se povlači pred Leganicom, odnosno drugoligašem u četvrtfinalnoj sesiji Kupa Poljske. Premoć je dakle na strani gostujućeg tima koji će pokušati da demostrira silu nad načelno slabijim, a ipak ambicioznim rivalom. Zbog toga, naravno sem o razlozima zbog kojih bi mogli da slave gosti, treba razmisliti i o osegu mogućeg broja bolova, pa se pozabaviti i kombinovanim igrama.