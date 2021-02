Odavno Barselona nije izgledala tako dobro kao večeras protiv Alavesa. U Parizu su, sigurno je to, ozbiljno zabrinuti posle onoga što su večeras videli. Ne samo da Maurisio Poketino u utorak neće moći da računana savoju prvu zvezdu (Nejmar je povređen), nego će kako zna i ume morati da pronađe način da zaustavi superstara Barselone, Lionela Mesija, koji je podsetio na dane kada je makar pola sveta u njemu videlo najboljeg na planeti. Ili čak najvećeg svih vremena. Na krilima razigranog Argentinca Barsa je pregazila Alaves (5:1) i napravila divnu uvertiru za nastavak Lige šampiona, ostaviši ujedno u trci sa Atletikom za špansku krunu.

Dobijali su Katalonci prethodnih meseci, imali svoje blještave trenutke, međutim ovako dobru utakmicu nisu odigrali. Rezultat svega je najubedljivija pobeda ove sezone i što je još važnije, razigranost gotovo celog tima.

Mesi je podsetio na najbolje dane, Riki Puć majstorski dirigovao igrom, Trinkao pogađao, mlađani Moriba Kuruma asistirao na prvoj utakmici koju je počeo, Žunior Firpo počeo da daje "znake života", Grizman se u potpunosti stavio u služnu ekipe. Alaves u takvoj situaciji nije imao šta da traži na Kamp Nouu, mada je u jednom momentu uspeo da smanji na 1:2. Ispostaviće se, bilo je to sve što su momci Abelarda Fernandeza mogli.

Barsa je dominirala u polju (73:27 posed lopte), imala neuporedivo više šuteva (17:6), da ne govorimo o prilikama, a meč su obeležila dva divna gola Lionela Mesija van šesnaesterca. Oba šuta bila su sa oko 25 metara od gola i oba puta golman gostiju nije imao nikakvu šansu.

Fransisko Trinkao načeo je Alaves u 29. minutu. Lepo je sa boka ubacio Oskar Mingeza, lopta došla do pomenutoig Kurume, a on nesebično ostavio za Portugalca - 1:0. Na drugi pogodak čekalo se do sudijske nadoknade prvog dela. Mesi je veoma lepo izbacio čuvara, došao u situaciju da opali i nije časio časa. Lopta se od stative odbila u mrežu - 2:0.

Alaves je davao znake života početkom drugog dela kada je postigao taj počasni pogodak, međutim Barsa je tada dodala gas i za šest minuta postigla još tri komada. Ponovo Mesi, pa još jednom Trinkao i naposletku Firpo.

Dve asistencije upisao je Antoan Grizman...

PRIMERA – 23. KOLO

Petak

Selta - Elče 3:1 (2:0)

/Mina 45, 68, Mendez 45+2 - Rigoni 50/

Subota

Granada - Atletiko Madrid 1:2 (0:0)

/Erera 66 - Ljorente 63, Korea 75/

Sevilja - Ueska 1:0 (0:0)

/Munir 57/

Eibar - Valjadolid 1:1 (1:1)

/Kike 23 - Mesa 7 penal/

Barselona - Alaves 5:1 (2:0)

/Trinkao 29, 74, Mesi 45+1, 75, Firpo 80 - Rijoha 57/

Nedelja

14.00: (3,70) Hetafe (2,95) Sosijedad (2,25)

16.15: (1,45) Real Madrid (4,40) Valensija (7,25)

18.30: (2,50) Levante (3,20) Osasuna (2,95)

21.00: (2,05) Viljareal (3,45) Betis (3,60)

Ponedeljak

21.00: (3,70) Kadiz (2,95) Bilbao (2,25)

***kvote su podložne promenama