Najgori trenutak za izbledelu imperiju, nabildovani Čelsi bi da samelje i tradiciju i Junajted

Uprkos bogatoj istoriji i statusu tradicionalnog ostrvskog kluba, Čelsi je zaista počeo da raste tek sa dolaskom Romana Abramoviča 2003. godine. Novac jeste prelivao na sve strane i menadžeri poput Klaudija Ranijerija, Žozea Murinja ili Karla Anćelotija imali su mogućnost da dovedu koga su hteli, ali nije bilo lako za Čelsi da stekne status ostrvskog velikana pored najpopularnijeg tandema – Mančester junajteda koji je tih godina na vrhuncu moći ili Liverpula sa ogromnom tradicijom.

Zbog toga su upravo dueli sa Junajtedom i Liverpulom na Stamford Bridžu uvek imali posebnu težinu, pa je rivalstvo preraslo sve dotad zamišljene granice. U danu kada na Bridž stižu Crveni đavoli (TV Sportklub, 17.30), krvna slika dva kluba potpuno je izmenjena.

Čelsi je izrastao u red najuspešnijih ostrvskih klubova od početka trećeg milenijuma, a ako pogledamo sadašnji momenat, Tomas Tuhel jeekipu spremio da samelje Mančester junajted i definitivno potvrdi najozbiljniju kandidaturu za šampionsku krunu. Jednim udarcem bi u istoriju poslao i Junajtedov osećaj nadmoći kada gostuje na Bridžu s obzirom na to da se u prethodnih pet navrata klub iz Mančestera kući vraćao sa tri pobede i dva nerešena ishoda. Poslednji specijalitet nabildovanog Čelsija “Juventus na froncle“ bez Romelua Lukakua i Kaija Haverca, te sa Ngoloom Kanteom koji je izašao već na poluvremenu najbolji je pokazatelj šta bi moglo da zadesi sledećeg protivnika.

Sa druge strane od kraja zlatne ere ser Aleksa Fergusona Mančester junajted se pretvorio u izbledelu imperiju, oslabljenu i poniženu. Prošlonedeljni debakl od Votforda presudio je Oleu Gunaru Solskjeru, a dok se zvanično čeka potpis Ralfa Rangnika, Majkl Kerik teško da je mogao da zamisli ozbiljniju utakmicu za kraj epizode vršioca dužnosti. Posle dugogodišnje vladavine engleskim fudbalom Junajted je doveden do toga da bi jedan bod na Stamford Bridžu oberučke svi prihvatili, samo da ne moraju da se suoče sa trenutno najraznovrsnijom ekipom Premijer lige! Trijumf nad Viljarealom u Ligi šampiona jeste ostavio Keriku i igračima malo prostora da dišu, za Čelsi je imperativ da pokaže koliko je moćniji, razigraniji, ubedljiviji i kvalitetniji tim od Mančester junajteda.

Čelsi nije samo napadački tim, već sve polazi iz fanatične odbrane koja je u prethodnih dvanaest premijerligaških utakmica dozvolila samo ČETIRI gola. Isti broj je Mančester junajted dozvolio Votfordu. Za Đavole je verovatno najstrašnije to što bi neke utakmice ili konkretno ta sa Vikaridž Rouda bila završena ubedljivijom razlikom, da nije bilo Davida de Hee. Iz ove perspektive sve više izgleda kao da je povratak Kristijana Ronalda na Old Traford samo pokvario Solskjerove planove jer je ekipa podređena jednom čoveku. To se najbolje vidi po primeru Bruna Fernandeša koji od ulaska svog sunarodnika u svlačionicu potpuno izgubio rutinu. Ronaldovih 10 golova na 15 utakmica vredni su poštovanja, ali se nedostatak balansa i prave taktičke ideje sve više obija o glavu Junajtedove struke.

Ceh je platio Solskjer, ne samo zbog toga već i zbog toga što nije bio u mogućnosti da sredi poslednju liniju. A to je priča za sebe. Odbrana je ozbiljno uzdrmana zbog gluposti kapitena Harija Megvajera koji se nalazi blizu toga da bude razrešen najodgovornije uloge. Ni njegovi najbliži saborci nisu ništa bolji, ali u danu gostovanja timu koji ima sve, prvom zidu odbrane ispred šesnaesterca preti da opet bude razbijen u paramparčad. Pogotovo jer se očekuje da u srcu istog budu Erik Baji i Viktor Lindelef, jer je Megvajer suspendovan. Potencijalno bi kao treći mogao da uskoči Skot Mektomini, jer sve zavisi od toga da li će Kerik ići na sistem sa dvojicom ili trojicom štopera. Kako bilo, Junajtedova bušna odbrana je najveća šansa za Čelsi.

Gubitak Bena Čilvela za Čelsi jeste ozbiljan i engleskog reprezentativca neće biti dugo pošto mu je potvrđeno kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta. Ali Tomas Tuhel u rotaciji ima sasvim dovoljno igrača da može da nadoknadi čak i takav izostanak. Da li Markosom Alonsom ili Cezarom Aspilikuetom, preterane razlike gotovo da nema, jer obojica ispunjavaju visoke zahteve nemačkog stručnjaka.

Dodatnu pažnju izaziva vest da bi Romelu Lukaku baš danas mogao da se vrati na teren. Oči fudbalske javnosti na Ostrvu uprte su ka Belgijancu koji na Teatru snova nije bio dovoljno poštovan i generalno je tokom njegovog boravka u Mančesteru bio etiketiran kao gojazan i trom za engleski fudbal. Ako bude dobio šansu Lukaku će sigurno tražiti način da se osveti bivšem klubu za način na koji je bio tretiran. To bi potencijalno mogao da bude dvosekli mač za Čelsi, zbog toga je velika odgovornost na Tuhelu, da smireno uvede tim u utakmicu i ne dozvoli da ga proguta ideja o defanzivnom pristupu koja bi definitivno pokvarila utakmicu.

Ralf Rangnik se stidljivo najavljuje u svečanoj loži Stamford Bridža, a tamo ga verovatno čeka predavanje na temu “Šta sve ne valja u Mančester junajtedu“. Sve zavisi od Čelsija, jer ako u meč uđe kao protiv Juventusa, Crvenima se crno piše...

