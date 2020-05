Najskuplja nemačka mašina

Mercedes, BMW, Audi... Testament čuvenoj nemačkoj preciznosti. Savršene mašine. Dokaz da kad pedantni Nemac nešto naumi on to i sprovede u delo. Ni fudbal nije izuzetak, ali za razliku od sveta automobilizma umešnost u baratanju s loptom Nemci baš i ne uspevaju da naplate. Skoro pa neverovatno zvuči podatak da četvorostruki šampion sveta nema igrača u TOP 50 najplaćenijih u istoriji fudbala. Pandemija korona virusa verovatno će značiti i da se još neko vreme nijedan Nemac neće približiti vrhu. Međutim, to može samo da odloži dan kada će Kai Haverc postati najskuplji nemački fudbaler. Jer iako je teror Erlinga Halanda u dresu Borusije Dortmund već mesecima prva tema svih bundesligaških priča svi oni koji se ozbiljno bave fudbalom ne mogu da napare oči igrača univerzalca Bajera iz Leverkuzena.

Haverc ima sve. Brzinu, viziju, tehniku, eleganciju, tačan pas i moćan udarac. Ima i fudbalsku inteligenciju koja mu dozvoljava da pokrije maltene sve pozicije u veznom redu i u napadu. Morali bismo dobro da se zamislimo ne bi li pronašli nekog ko može da pokrije toliko pozicija i verovatno opet ne bismo uspeli. Zadnji vezni, centralni ili ofanzivni? Sve može. Levo ili desno krilo? Nebitno. Sam u špicu – odličan! Videli smo to i u prvom kolu nastavka sezone protiv Verdera kada je 189 centimetara visoki Haverc sa dva gola najavio debakl tima iz Bremena.

Ove sezone već 12 golova i osam asistencija ako računamo i one u Kupu i Ligi Evrope. “Sahranio“ je Porto u prvoj fazi nokaut takmičenja. Nije ni čudo što Bajernovi navijači već mesecima čekaju da se ozvaniči glasina da je već dogovorio sve sa Bavarcima. Nekako bi išlo uz minhenskog titana da pokupi najbolje što Nemačka ima i pride napakosti konkurenciji. Problem je samo što su u Leverkuzenu i te kako svesni kakav dragulj u rukama imaju i ne odustaju od cene od 100.000.000 evra. Trenutno, najplaćeniji nemački fudbaler je Leroj Sane, koga je Mančester Siti svojevremeno platio 52.000.000 evra. Čak i sa padom cena na tržištu, teško da će Bajer pustiti Haverca za manje.

Podrazumeva se naravno da bi Aspirindžije najradije izbegle opciju da ga predaju velikom rivalu. Nije tajna da je Jirgen Klop impresioniran, ali na Enfildu nisu baš uvereni da je u ovakvim okolnostima pametno istresti 100.000.000 na sto.





Tu je dalje i izbor samog igrača. Ima i dalje onih koji smatraju da je prerano za Liverpul. Čuveni Jens Novotni jedan je od takvih

“Sledeći korak je vrlo, vrlo važan. Još jedna godina u Leverkuzenu mu sigurno ne bi štetila. Mladom igraču je za razvoj potrebno okruženje u kome se oseća komforno, a to je trenutno Bajer. Da nije tako ne bi tu bio 10 godina. Zato mora sada da se zapita: ima li klubova u kojima može da se razvija i u slučaju promena? Ili su tu samo klubovi kojima treba gotov proizvod? S druge strane, potrebni su mu treneri kao Jirgen Klop, Pep Gvardiola ili Žoze Murinjo da ga odvedu na sledeći nivo. A i takav trener mora da radi u klubu koji mu dozvoljava da razvija mlade igrače. Za mladog igrača, Borusija može da bude bolji izbor od Bajerna“, savetuje Novotni u izjavi za Goal i Spox.

Ni Bajer naravno ne bi imao ništa protiv da Haverc reši da ostane. Već je u Leverkuzenu oformljena sasvim solidna kičma tima. Uz poneko dobro pojačanje i ostanak kapitena možda bi Bajer mogao da posle dugo vremena bude konkurentan u borbi za titulu? Za tako nešto potrebni su igrači koji ne beže od odgovornosti i uloge lidera. A niko u Leverkuzenu nije toliko bitan kao Haverc. Uostalom, on je tu stigao još kao 11-godišnjak...

“Igrao je za U12 ekipu Alemanije, a bio je godinu mlađi od svih ostalih. Ne sećam se tačno koji je rezultat bio, recimo da je naš tim pobedio sa 8:3. Ali Kai je dao sva tri gola. Toga se prvo sećam“, premotava film Slavomir Čarnjecki, trener Bajerovih mlađih kategorija, u opširnoj priči o Havercovom odrastanju na sajtu Bundeslige.

A kako je sve počelo?

“Deda me je zaludeo fudbalom. Svi u porodici smo ludi za fudbalom, ali deda je bio zaslužan za te prve korake“, svedoči Haverc.

Deda Ričard je inače bio dugogodišnji predsednik Alemanije Marijadorf u koju je Kai stigao kao četvorogodišnjak. Tamo je igrao za dve godine starije selekcije sve dok 2009. nije otišao u Alemaniju Ahen, tada drugoligaški klub, inače i klub čiji je Haverc navijač. I u Ahenu se brzo videlo da je Haverc prosto predobar da bi se tu zadržao, a Bajer je bio najbrži i posle godinu dana Kai je došao u Leverkuzen.

Gol protiv Verdera (©Reuters)





Prvi problemi došli su tek kasnije, sve dok nije dogurao do U15 i U16 selekcija kada je naglo porastao. One krakate noge postajalo je sve teže kontrolisati i Haverc se preselio na klupu. Samo dok se mišići nisu navikli na nove “okolnosti“. Sa U17 ekipom bio je šampion Nemačke 2016. Morao je da malo promeni stil igre, ali taj genijalni fudbalski um nije pristajao na poraz. U toj šampionskoj sezoni Haverc je na 26 utakmica postigao 18 golova. Privikao se na novo “telo“. U finalu sa Borusijom iz Dortmunda Bajer je slavio sa 2:0, a Haverc je postigao prvi gol.

Devet meseci kasnije je na Vestfalenu igrao za prvi tim Bajera protiv Borusije. Debitovao je još ranije, oktobra 2016. protiv Verdera. U prvoj sezoni 24 ligaške utakmice, tri u Ligi šampiona, četiri gola i šest asistencija. I sve to dok je polagao ispite u školi, proslavila ga je ona vest kada je objavljeno da će propustiti sudar sa Atletiko Madridom u osmini finala Lige šampiona, jer mora na ispit kako bi završio srednju. Mada, kad je neko rođen za fudbal škola postaje sekundarna, ma koliko to glupo zvučalo.

“Ima stav, tehniku, a retko sam video da je na terenu doneo pogrešnu odluku. Gledam ga otkako je došao u prvi tim i neverovatno je koliko je napredovao. Postao je neverovatno važan za naš tim“, hvali saigrač Kevin Foland.

Haverc je odavno zadužio nekoliko rekorda. Recimo, najmlađi je igrač sa 30 golova u Bundesligi, od decembra 2019. i najmlađi sa 100 prvenstvenih mečeva u nogama. Bilo mu je tada 20 godina, šest meseci i četiri dana.

Sad ga čeka proslava 21. rođendana, 11. juna, a niko mu ne spori da je baš on glavni igrač Bajera. Pitanje je samo do kad?

Jer kao što je prerastao Alemaniju Marijadorf i Alemaniju Ahen, jasno je da je već prerastao i Bajer Leverkuzen.

