Lični utisak je subjektivna stvar i o tome se ne da diskutovati. Rezultati su jedino merilo, sport je to. I kad se kroz koju deceniju budu birali najbolji timovi sa početka 21. veka, neće tu biti mnogo kandidata. Setiće se naravno svi Zidanovog Reala i četiri titule prvaka Evrope u razmaku od pet godina. Užitak je bila Ronaldinjova Barselona, ali nije to bila ni najbolja Barselona. Možemo da pričamo i o Milanu Karla Ančelotija, trajao je i na momente izgledao nezaustavljivo. Ali ako pričamo o godinama u kojima najbolji timovi Starog kontinenta jednostavno nisu imali konkurenciju, to su onda Barselona iz 2009. i Bajern iz 2020, jedine ekipe koje su u jednoj kalendarskoj godini osvojile svih šest trofeja.

Istina, Bajernu se ovaj poslednji, pehar za klupskog prvaka sveta, piše u 2021, ali to je samo zato što je pandemija korona virusa ispomerala kalendar do granica neprepoznatljivosti. U normalnim okolnostima Svetsko klupsko prvenstvo bi se igralo u decembru. I ne, nema nikakve sumnje da bi ga Bajern uzeo.

Niko mu ove sezone nije ni prišao. U Bundesligi laganih 13 bodova prednosti nad Borusijom Dortmund uz 100 postignutih golova. U Ligi šampiona brutalno gaženje rivala. Da se ne vraćamo u 2019. i 7:2 protiv Totenhema ili 6:0 protiv Crvene zvezde, setimo se samo da je Čelsi u dva meča osmine finala isprašen ukupnim rezultatom 7:1, zatim je Barsa u jednoj četvrtfinalnoj utakmici osramoćena sa onih 8:2, pa je Lion počišćen sa 3:0, na kraju i minimalac protiv Pari Sen Žermenea, ne toliko ubedljiv, mada uverljiv.

Ostala takmičenja da i ne pominjemo. Hansi Flik je ukomponovao mašinu koja melje.

Čak ni Real na putu do svih tih evropskih titula nije delovao tako dominantno, posebno ne u Španiji što mu malo oduzima. Nije to radila ni Rolandinjova Barselona. Pa ni Milan. A svi su imali veća imena. Kao i ta Barselona iz 2009, kad je uostalom i Lionel Mesi dobio prvu Zlatnu loptu i počeo vladavinu planetarnim fudbalom.

Počelo je na leto 2008. godine, Frenk Rajkard je otišao, u šefa struke je promovisan Đozep Gvardiola, šuškalo se da ima neverovatan fudbalski um, ali niko nije mogao tada da pretpostavi o kakvom se inovatoru radi.

Pride, i tada su se na stadionu Kamp Nou vodili politički ratovi, u javnost je izbila afera zbog toga što je vrhuška kluba unajmila detektivsku agenciju da prati pojedine visoke funkcionere. Kasnije su se pravdali pomalo nelogičnom tvrdnjom da “nikoga nisu špijunirali, već su samo štitili klub”.

Kako bilo, otišli su tog leta Deko i Ronaldinjo i pribojavali su se mnogi da će uslediti logičan pad. Umesto toga, Barselona se pridružila PSV Ajndhovenu, Mančester junajtedu, Ajaksu i Seltiku kao do tada jedinim timovima koji su u istoj sezoni osvojili titulu i kup na domaćoj sceni, plus pokorili Evropu.

Onda je otišao Samjuel Eto, došao Zlatan Ibrahimović, uzela je Barselona još tri trofeja, mada više to nije bilo to. Ali iz tog perioda pamtiće se 105 ligaških golova i devet bodova više od Reala, pamtiće se šestice u mreži Sportinga iz Hihona, Atletika, Valjadolida, Malage, pa i Real Madrida (6:2). U četvrtfinalu Lige šampiona je zgažen baš Bajern sa 4:0 na Kamp Nou (1:1 u Minhenu), u finalu čak ni Mančester junajted ser Aleksa Fergusona nije mogao da opepeli, rutinskih 2:0 u Rimu.

Barsa je imala fantastični trio Ćavi, Inijesta, Mesi, bila je to poslednja sezona ne samo za Etoa, već i za Karlesa Pujola, Tjeri Anri je bio tu… Drim tim. Ali treba ipak reći da je to i godina kada se po Evropi, barem među onima koji je ne vole, za Barselonu proširio nadimak “uefalona”. U revanšu polufinala Lige šampiona sa Čelsijem sudija Tom Hening Evrebo, barem po procenama ostrvskih analitičara, propustio je da svira čak tri penala za Plavce. Barselona je do finala stigla zahvaljujući pogotku Andresa Inijeste u 93. minutu. Didije Drogba je u kameru vikao “Ovo je sramota”.

Bajernu se tako dramatične završnice nisu dešavale. Bajern je redom sakatio rivale. Ulivao samopouzdanje. Ali da li je baš bio bolji od Pepove Barselone? Da li je umeo da tako razgali, da tako oduševi, da te natera da se zaljubiš?

Opet se vraćamo na lični utisak… I slušamo vas.

BARSELONA 2009 vs BAJERN 2020

BARSELONA 2009: Viktor Valdes – Dani Alves, Markez, Karles Pujol (Pike), Erik Abidal – Serhio Buskets, Ćavi, Andres Inijesta – Lionel Mesi, Samjuel Eto (Zlatan Ibrahimović), Tjeri Anri.

Igrali su još: Jaja Ture, Aleksander Hleb, Bojan Krkić, Ejdur Gudjonsen, Gabrijel Milito, Pedro, Bojan Krkić, Sejdu Keita…

Titule

Kup kralja (13. maj)

Primera (16. maj)

Liga šampiona (27. maj)

Superkup Španije (23. avgust)

Uefa Superkup (28. avgust)

Klupsko svetsko prvenstvo (19. decembar)

BAJERN 2020: Manuel Nojer – Alfonso Dejvis, David Alaba, Džerom Boateng, Benžamen Pavar – Džošua Kimih, Tijago Alkantara (Leon Gorecka) – Serž Gnabri, Tomas Miler, Kingsli Koman – Robert Levandovski

Igrali su još: Havi Martinez, Niklas Zule, Lukas Ernandez, Leroj Sane, Korentin Toliso, Mark Roka, Filipe Kutinjo...

Titule

Bundesliga (27. jun)

Kup Nemačke (4. jul)

Liga šampiona (23. avgust)

Uefa Superkup (24. septembar)

Superkup Nemačke (30. septembar)

Klupsko svetsko prvenstvo (11. februar)