Najveća siva zona u savremenom fudbalu: Šta je penal, a šta ne? Ili, ’đe ću sad s rukama’?

Problem, da se razumemo, nije lokalni - iako ćemo se u ovom tekstu, zbog hronične aktuelnosti teme, baviti isključivo situacijama u domaćem šampionatu – ali jeste verovatno najveći u savremenom fudbalu. Jer, koliko god da je ljudska vrsta, a samim tim i njena ’najvažnija sporedna stvar’, tehnološki napredovala, koliko god se fudbalska pravila filovala dodatnim slojevima iz godine u godinu, baš kako bi bila što jasnija i pravičnija, toliko je igranje rukom u sopstvenom kaznenom prostoru (p)ostalo najveća siva zona ovog sporta.

Jer, više ama baš nikome nije jasno šta je tačno penal, a šta nije, kada je namerno, a kada slučajno, kada je ruka u prirodnom položaju, a kada čini telo neprirodno većim, kada prati pokret tela, kada služi kao oslonac prilikom klizanja, kada lopta nije, a kada jeste promenila pravac nakon što se odbila od nekog drugog dela tela i pogodila ruku, kada je distanca od mesta odakle je lopta upućena dovoljno velika da se kontakt rukom sankconiše - što su sve fraze koje su u poslednje dve sezone, otkako se na sajtu Fudbalskog saveza Srbije posle svakog kola objavljuje zvanična VAR analiza Sudijske komisije, korišćene u objašnjenju spornih situacija.

Jedno je sigurno, i tu nismo ni najmanje ironični: u 90 odsto slučajeva Sudijska komisija će stati iza odluka arbitara (pojedine, doduše – to je neki novi trend – neće ni obuhvatiti svojim analizama), čak i kada se desi da su one kontradiktorne, čak i kada iste sudije u sličnim situacijama različito postupaju, što ćemo u narednim redovima potkrepiti slučajevima iz ove i prethodne sezone Mozzart Bet Superlige. Naglašavamo, ne svim mogućim slučajevima, jer bilo je situacija koje su zaista očigledne i knjiški su primeri dole citiranih pravila. I bez želje da preuzimamo njihovu ulogu i bilo šta presuđujemo, već da, ako je ikako moguće, nešto bar malo razjasnimo.

No, pre prakse – teorija! Šta piše u pravilima i kakva uputstva imaju arbitri?

U cilju preciznijeg definisanja igre lopte rukom, gornja granica ruke je ravna sa dnom pazuha (rame). Nije kažnjiv svaki kontakt igračeve ruke i lopte. Prekršaj je ako igrač: namerno odigra loptu rukom, na primer čini pokret ruke prema lopti; dodirne loptu rukom kada ruka čini telo neprirodno većim, kada mu je ruka iznad nivoa ramena. Smatra se da je igrač učinio svoje telo neprirodno većim kada položaj njegove ruke nije posledica (ili opravdanje) pokreta tela igrača za tu specifičnu situaciju. Imajući ruku u takvom položaju, igrač rizikuje da lopta pogodi ruku i da bude kažnjen.

Igranje rukom nije prekršaj ako: ruka je pored tela; kada štiti lice; ruka nije pored tela, ali prati pokret tela; kontakt sa rukom dolazi nakon što je igrač odigrao nekim drugim delom tela: ako igrač nakon šuta pogađa samog sebe u ruku, ali da ta ruka nije iznad nivoa ramena (spajdermen ruka); igrač pomera (sklanja) ruku kako bi izbegao kontakt sa loptom; igrač namerno igra loptom nekim drugim delom tela i zatim pogađa sebe u ruku; ruka služi kao podrška telu prilikom uklizavanja/pada na tlo ili prilikom ustajanja. Takođe, postoji jedan izuzetak: nije prekršaj ako je ruka igrača raširena, nije blizu tela, ali lopta neočekivano dolazi od saigrača koji pogađa svog saigrača u ruku.

E sad, čega smo se sve nagledali na našim terenima u poslednje vreme. Evo, najsvežiji primeri. Od prethodnog vikenda. Žalio se Partizan na nedosuđen jedanaesterac protiv Železničara u Pančevu, a u zvaničnom objašnjenju Sudijske komisije, koje je odbranilo odluku Stefana Jeknića, pročitali smo i da je važno što je Davorin Tošić „prvo odigrao na loptu nogom i što su mu ruke u prirodnom položaju za njegovu kretnju, bez dodatnih pokreta“.

Ili, slučaj iz Surdulice. Nisu iz Sudijske komisije želeli ni da udostoje niški Radnički komentara, iako je veče ranije sudijski ekspert TV Arena sport Zdravko Jokić u emisiji „Pregled kola“ istakao da po njemu nije bilo penala za Radnik nakon što je lopta pogodila Gbolija Arijibija u ruku, kako je rekao „i zbog distance, i zbog toga što igrač ne vidi loptu i zato što nije raširio ruku“.