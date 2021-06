Kao igra mačke i miša delovao je duel mlade reprezentacije Srbije i olimpijske selekcije Brazila. Očekivano, imajući u vidu da Brazilci napadaju zlato i da su u Beograd doputovali s igračima koji su po nekoliko godina stariji od Orlića koji su im se suprotstavili.

Poraz 0:3 na stadionu Rajko Mitić nije toliko bolan jer je reč o prijateljskoj utakmici, ali i pored toga je teško pao selektoru Zvonku Živkoviću. Emotivno i u dahu je nekadašnji fudbaler Partizana govorio pred kamerom TV Arena Sport.

"Pre svega, znamo ko nam je bio protivnik. Najbolja reprezentacija na svetu ili među tri najbolje. Znate ko igra za njih, u kojim klubovima i koje su im cene i zašto su im te cene. Mi smo posle kraja sezone uspeli da okupimo 20 igrača i odigramo već tri utakmice. Uspeli smo da izdržimo njihov ritam, ali neću da pričam o drugim detaljima jer bi bilo neukusno. Želeli smo da napadamo, ali nisu nam to dozvolili ili nismo imali kvaliteta. Imali smo i igrače iz naše druge lige, dva igrača, jedan iz Loznice, jedan iz IMT-a. Što je pohvalno, ali oni su imali igrače iz Reala, Arsenala... I to je njihova snaga. Mogli bismo da iznesemo još hiljadu parametara u njihovu korist, ali zadovoljni smo. Od ove utakmice očekivao sam mnogo veće probleme. Izvućićemo ono što je dobro, ali znamo šta je naš fudbal. On trenutno ne može da izbaci ovakve igrače kao što su Brazilci. Nadam se da će uspeti to u budućnosti", istakao je Živković.

Podsetio je i na razliku u uzrastu.

"Ova brazilska ekipa je i po pet godina starija od nas, tako da sam potpuno zadovoljan. A onim što nisam, ostaviću za analizu stručnog štaba. Znamo sada na koje igrače možemo da računamo za kvalifikacije, a na koje ne".

Orlići su pre ove utakmice odigrala 0:0 sa Rusijom, a oba meča poslužiće u sklopu priprema za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, koje počinju u septembru. Orlići će igrati u grupi sa Francuskom, Ukrajinom, Makedonijom, Jermenijom i Farskim Ostrvima.